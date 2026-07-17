Niềm vui cuối tuần của cổ đông PNJ

Cổ phiếu PNJ vừa có phiên tăng mạnh sau khi rơi sâu chạm đáy 5 năm.

Sau khi rơi sâu, có thời điểm chạm vùng đáy 5 năm trong phiên trước, cổ phiếu Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) đã có dấu hiệu hồi phục. Cổ phiếu này tăng hơn 5% qua đó đóng cửa cao nhất phiên ngày thứ Sáu (17/7) ở mức 43.000 đồng/cp. Đây là một tín hiệu vui đối với cổ đông PNJ, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán kết tuần trong sắc đỏ.

Cổ phiếu PNJ tăng mạnh bất chấp khối ngoại vẫn bán ròng. Trong phiên 17/7, khối ngoại bán ròng 1,8 triệu cổ phiếu PNJ với giá trị khoảng 75 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên PNJ đã lên đến hơn 560 tỷ đồng. Đây là điều hiếm khi xảy ra trước đây khi cổ phiếu này thường xuyên kín room ngoại.

Thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập việc kinh doanh kim cương

Cổ phiếu PNJ diễn biến tích cực sau khi doanh nghiệp thông báo sẽ thuê các tổ chức quốc tế uy tín thực hiện đánh giá độc lập chất lượng kim cương và các sản phẩm trang sức. Việc kiểm định được thực hiện bởi bên thứ ba nhằm bổ sung thêm một lớp xác nhận khách quan về chất lượng sản phẩm trước khi đến tay khách hàng.

Không chỉ dừng ở việc kiểm định thành phẩm, doanh nghiệp còn quyết định thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ chuỗi hoạt động liên quan đến ngành hàng kim cương, từ nhập khẩu, thu mua nguyên liệu, sản xuất, chế tác đến phân phối và kinh doanh các sản phẩm trang sức gắn kim cương.

Theo kế hoạch, quá trình đánh giá sẽ bao phủ gần như toàn bộ chuỗi giá trị của ngành hàng này, tập trung vào các tiêu chí về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, giá trị và khả năng truy xuất sản phẩm.

Bên cạnh đó, PNJ cũng sẽ hợp tác với một đơn vị tư vấn độc lập để đánh giá toàn diện hệ thống quản trị rủi ro. Đợt rà soát được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhận diện những điểm cần cải thiện trong cơ chế kiểm soát nội bộ, đặc biệt đối với các hoạt động liên quan đến nhóm tài sản có giá trị cao.

Ngoài ra, HĐQT PNJ còn phê duyệt chủ trương thuê đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thuế năm 2025 và cung cấp dịch vụ tư vấn thuế. Việc kiểm toán chuyên biệt này nhằm rà soát việc tuân thủ các quy định về thuế, đồng thời giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ với cơ quan quản lý.

Theo nghị quyết, Tổng giám đốc PNJ được giao nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với các tổ chức kiểm định, đơn vị tư vấn và công ty kiểm toán. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm toán sẽ giám sát quá trình lựa chọn đối tác cũng như việc triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Động thái của PNJ diễn ra trong bối cảnh biến cố kim cương đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tác động đối với hình ảnh thương hiệu cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trước đó vào đầu tháng 7, ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, đơn vị thành viên của PNJ - bị khởi tố về hành vi buôn lậu kim cương. Mới đây, thêm một nhân viên của P-Lab cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam trong quá trình cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến ngày 6/7, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT cho biết mối quan hệ giữa PNJ và P-Lab chỉ giới hạn ở các hợp đồng dịch vụ giám định, bởi P-Lab chỉ thực hiện chức năng cấp chứng nhận chứ không kinh doanh kim cương. Trên cơ sở đó, ban lãnh đạo khẳng định không có viên nào trong khoảng 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được bán qua hệ thống phân phối của PNJ.

Triển khai kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

Giữa lúc cổ phiếu lao dốc, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã có động thái đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.

Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.

Ở chiều ngược lại, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý thông báo đã bán hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 8/7. Diễn biến trái chiều giữa hoạt động bán ra của cổ đông tổ chức và kế hoạch mua vào của lãnh đạo, người liên quan đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục chịu áp lực giảm giá.

Ngày 17/8 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung cho biết việc mua cổ phiếu quỹ vẫn đang được PNJ thực hiện theo công bố. Do PNJ vừa hoàn tất phát hành cổ phiếu thưởng nên đúng với quy định hiện hành, do đó sau 6 tháng doanh nghiệp mới tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ được.