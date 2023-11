Những yếu tố khiến vivo V29 series trở thành bộ đôi smartphone đáng mua

Điện thoại chụp chân dung tốt bậc nhất trong tầm giá

"Chìa khóa" làm nên khác biệt lớn cho vivo V29 series chính là cụm camera với công nghệ Vòng sáng Aura 2.0 điều chỉnh màu thông minh theo môi trường sáng. Vòng sáng này giúp phủ sáng đồng đều 360 độ, độ sáng tăng lên đến 60% so với thế hệ trước và diện tích vùng chiếu sáng tăng gấp 6.8 lần so với đèn flash thông thường.

Nhờ hệ thống camera vòng sáng Aura, ảnh chân dung chụp từ vivo V29e không chỉ sắc nét mà ánh sáng trong mỗi khoảnh khắc đều rất hài hoà, thần thái người chụp cũng vô cùng rạng rỡ, tươi tắn, tự nhiên.

Vòng sáng Aura mang đến khả năng điều chỉnh nhiệt độ màu ấn tượng cho ảnh chụp

Như Ngọc (20 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM), một trong những người đầu tiên trải nghiệm vivo V29e cho biết: "Dùng em này chụp ảnh chân dung thì bao sống động. Kiểu mình chụp ở tiệc sinh nhật hay những không gian ấm cúng thì ảnh lên tông màu ấm. Chụp ở quán ăn hay trung tâm thương mại thì ảnh lại ra tông màu lạnh. Hoàn toàn không bị kiểu tái da hay tối mặt như những chiếc điện thoại trước đây mình dùng".

Những người dùng sở hữu sớm vivo V29e đều đánh giá cao camera của thiết bị

Các ống kính của vivo V29e cũng sở hữu thông số vô cùng ấn tượng trong phân khúc. Đặc biệt, không thể không nhắc đến camera chính 64MP với công nghệ chống rung quang học OIS thường thấy trên sản phẩm cao cấp, camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 50MP. Riêng camera selfie của vivo V29e tích hợp chế độ selfie chân dung nhóm cùng hàng chục bộ lọc từ phong cách, trang điểm đến làm đẹp, tạo dáng. Tất cả hoạt động ổn đến mức nhiều người dùng Gen Z có dịp thử qua đều phải thốt lên: "Chụp một phát ăn ngay, đăng thẳng lên Instagram mà không cần chỉnh thêm nữa".

Với người dùng sở hữu vivo V29, ngoài Vòng sáng Aura 2.0 thì thiết bị còn mang đến khả năng chụp đêm sắc nét, quay video chống rung HIS (kết hợp giữa chống rung quang học và điện tử), chế độ phim vlog và selfie vlogging góc rộng đến 920.

Thiết kế thanh nhã, sắc màu thời thượng

Sức hút không nhỏ khác của vivo V29 series đến từ thiết kế giàu tính thẩm mỹ của bộ đôi này. Với mặt lưng kính sang trọng cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 190g, độ mỏng 7,69mm, vivo V29e mang vẻ đẹp thời thượng với hai tông màu Xanh Sông Băng và Đen Đại Ngàn cùng cảm giác cầm nắm vô cùng dễ chịu.

Chốt đơn sớm vivo V29e 5G phiên bản Xanh Sông Băng, Thanh Huyền (21 tuổi, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM) cho biết: "Mình mê màu Xanh Sông Băng này ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Cầm em này ngoài trời, mình thấy rõ mặt lưng lấp lánh như có hàng triệu tinh thể băng 3D vậy. Mang lên trường mà bạn bè toàn hỏi điện thoại gì nhìn sang xịn vậy".

Thiết kế đậm chất thời trang của vivo V29e phiên bản Xanh Sông Băng

Về phía vivo V29 5G, chiếc điện thoại này cũng sở hữu thiết kế mỏng nhẹ không kém cạnh V29e cùng độ cong vàng 550, tạo cảm giác dễ chịu khi cầm nắm. Hai phiên bản màu Mưa Sao Băng Tím và Lụa Satin Đen của thiết bị này đều sở hữu những công nghệ chế tác vô cùng độc đáo như tích hợp 9 triệu vi hạt từ tính lấy cảm hứng từ dải ngân hà hay công nghệ Nhám Mờ Flourite AG, tạo nên vẻ thời trang pha lẫn nét sang trọng cho thiết bị.

Hiệu năng mạnh mẽ, bứt phá trải nghiệm

Đây cũng là yếu tố quan trọng khiến người dùng cân nhắc lựa chọn bộ đôi sản phẩm này. V29e 5G trang bị trang bị chip Qualcomm Snapdragon® 695 mạnh mẽ với hai phiên bản dung lượng 8 + 256GB và 12 + 256GB dẫn đầu phân khúc giá, hỗ trợ RAM mở rộng lên đến 8GB. Kết hợp cùng màn hình 6,67 inch cao cấp với tần số quét lên đến 120Hz, vivo V29e 5G cho phép người dùng có thể thoải mái đa nhiệm, giải trí mãn nhãn với game di động mà không lo tình trạng giật, lag.

Đức Bảo (26 tuổi, kinh doanh tự do) chia sẻ về trải nghiệm sau những ngày đầu dùng V29e 5G: "Mình thấy máy rất mượt, mở cùng lúc nhiều ứng dụng mà không thấy có vấn đề gì. Ban ngày thì mình cũng nhắn tin cho khách hàng, lướt TikTok giải trí, đêm thì tranh thủ cày game mấy tiếng nhưng cuối ngày máy vẫn còn đến 25% pin". Dung lượng pin lớn đến 4800mAh cùng sạc siêu tốc 44W cho phép sạc đầy 50% trong vòng 29 phút với 24 lớp bảo vệ an toàn cũng là điểm mạnh khi so sánh vivo V29e 5G với các sản phẩm cùng tầm giá.

Riêng V29 5G được trang bị chip Qualcomm Snapdragon® 778G, dung lượng lưu trữ lớn với 12 + 256GB cùng hệ thống tản nhiệt sinh học VC diện tích lớn, sạc nhanh 80W cho phép sạc từ 1% đến 50% chỉ trong 18 phút.

Giá siêu tốt, ưu đãi đặc biệt hấp dẫn

Không dừng ở sức hút về thiết kế hay công nghệ, V29 series còn được yêu thích bởi mức giá phải chăng khi so sánh với các sản phẩm cùng phân khúc. Điện thoại vivo V29e 5G (8+256GB) được mở bán tại các cửa hàng bán lẻ có mức giá 8.990.000 đồng, V29e 5G (12+256GB) là 9.990.000 đồng và V29 (12+256GB) là 12.990.000 đồng đặc quyền tại Thế Giới Di Động.

Để chào mừng Black Friday (Thứ Sáu Đen Tối) và siêu sale 11.11, vivo còn đang triển khai loạt chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn đến 12/11 cho V29 series với các ưu đãi như: giảm lên đến 700.000 đồng, trả góp 0%, 18 tháng bảo hành và hỗ trợ 1 triệu thu cũ đổi mới tại Thế Giới Di Động.

Các chương trình khuyến mãi sôi động của vivo V29 series thu hút người dùng

Với hàng loạt điểm nhấn hấp dẫn kể trên, vivo V29 series được xem là lựa chọn không thể bỏ qua cho những tín đồ chụp ảnh chân dung hay đang muốn tìm kiếm một thiết bị di động với khả năng giải trí không giới hạn.