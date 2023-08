Những trường đại học có học phí rẻ nhất: Nơi bao ăn ở, trợ cấp thêm nhưng thi đỗ cực khó, nơi 4 năm không tăng học phí

1. Các trường đại học Sư phạm

- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Huế; Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Sinh viên theo học ngành sư phạm tại các trường sư phạm sẽ được miễn học phí hoàn toàn, có trợ cấp hàng tháng và học bổng. Theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách không công tác trong ngành giáo dục sau 2 năm hoặc không công tác đủ 2 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp thì sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt .

Với các chuyên ngành ngoài sư phạm, mức học phí sẽ tương ứng với số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Chẳng hạn, học phí của trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm học 2020-2021 như sau:

2. Các trường đại học khối quân đội, công an

- Các trường khối công an: Học viện An ninh Nhân dân; Học viện Cảnh sát Nhân dân; Học viện Chính trị Công an Nhân dân; Trường Đại học An ninh nhân dân; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân.

- Các trường khối quân đội: Học viện Kỹ thuật Quân sự; Học viện Quân y; Học viện Khoa học Quân sự; Học viện Biên phòng; Học viện Hậu cần; Học viện Phòng không – Không quân; Học viện Hải quân; Trường Sĩ quan Chính trị; Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trường Sĩ quan Lục quân 2; Trường Sĩ quan Pháo binh; Trường Sĩ quan Tăng – Thiết giáp; Trường Sĩ quan Đặc công; Trường Sĩ quan Phòng Hóa; Trường Sĩ quan Công binh; Trường Sĩ quan Thông tin; Trường Sĩ quan không quân; Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội; Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhempich); Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô.

Thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội, công an được bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng học phí, được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho học tập. Trong quá trình học, học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ của quân đội, công an và quy định của nhà trường. Ngoài việc học tập, học viên được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nếp sống, sinh hoạt chính quy theo điều lệnh quân đội, công an. Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm công tác.

Tất nhiên, để trở thành học viên của các trường quân đội, công an không hề dễ dàng, vì điểm chuẩn, thi tuyển khó. Những thí sinh trúng tuyển vào các trường này đều phải có học lực rất tốt và đáp ứng đủ các tiêu chí về sức khỏe, lý lịch.

3. Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Học phí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2022 - 2023 là 1,2 triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) với các chương trình đào tạo chuẩn (trừ các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng). Với chương trình đào tạo này, trường sẽ có lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 81 của Chính phủ.

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thu học phí 3,5 triệu đồng/tháng (35 triệu đồng/năm).

Riêng với các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng, mức học phí cụ thể như sau:

Năm học 2023-2024, mức học phí dự kiến là 15 - 35 triệu đồng.

4. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội



Năm học 2023-2024, mức học phí dự kiến của trường dao động từ 15,2 - 35 triệu đồng.

5. Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong số các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục có mức học phí dự kiến năm 2023-2024 thấp nhất với 9,8 - 11,7 triệu đồng/năm, tương đương với mức học phí năm trước.

6. Học viện Hành chính Quốc gia

Mức học phí dự kiến năm học 2023 – 2024 sẽ tăng 500.000 đến 1.000.000 đồng/học kỳ so với năm học trước.

7. Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

Năm học 2023 - 2024, nhà trường dự kiến thu học phí tăng 10% so với năm nay, nghĩa là chưa đến 14 triệu đồng/năm học/sinh viên. Cụ thể, các ngành kinh doanh và quản lý, pháp luật (khối III) có mức học phí là 353.300 đồng/tín chỉ/sinh viên; các ngành toán, công nghệ thông tin, kỹ thuật (khối V)… có mức học phí là 415.800 đồng/tín chỉ/sinh viên; các ngành dịch vụ, khoa học xã hội và hành vi (kinh tế), môi trường (khối VII) có mức học phí là 337.700 đồng/tín chỉ/sinh viên.

Tính bình quân mỗi năm học mỗi sinh viên học khoảng 30 tín chỉ thì mức học phí ngành III là gần 10,6 triệu đồng/năm học/sinh viên; ngành V gần 12,5 triệu đồng/năm học/sinh viên; ngành VII hơn 10,1 triệu đồng/năm học/sinh viên.

8. Học viện Chính sách và phát triển

Học phí hệ chuẩn đào tạo là 300.000 đồng/tín chỉ tương đương 9.500.000 đồng/năm học, 38.000.000 đồng/khóa học. Học phí cho các khóa học tiêu chuẩn quốc tế dự kiến là 730.000 đồng/tín chỉ, tương đương 27.000.000 đồng/năm.

9. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Năm học 2022 - 2023, học phí trường này là 297.000 đồng/tín chỉ với nhóm ngành Kinh tế và 354.500 đồng/tín chỉ đối với nhóm ngành khác. Năm học tới, trường dự kiến tăng 10% học phí so với năm trước.

10. Trường Đại học Xây dựng

Trường dự định sẽ không tăng học phí vào năm học tới. Cụ thể, học phí dự kiến đối với sinh viên chính quy nhập học năm 2023 là 11,7 triệu đồng/năm học/sinh viên. Đây là một trong số rất ít trường ĐH 3 năm liên tục không tăng học phí.

11. Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

Học phí năm 2022 đối với chương trình đào tạo chuẩn là 276.000 đ/tín chỉ tương đường 9.000.000 đồng/năm học. Chương trình tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh) là 2.200.000 đồng/tháng.

12. Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

Năm học 2022 – 2023, học phí Đại học Nông Lâm duy trì ở mức từ 11 đến 33 triệu đồng/ năm, tuỳ thuộc vào từng chương trình đào tạo, cụ thể là: Đại học nhóm ngành 1: 11.858.000 VNĐ/ năm. Cao học nhóm ngành 1: 17.787.000 VNĐ/ năm. Đại học nhóm ngành 2: 14.157.000 VNĐ/ năm.

13. Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Ngày 2/8, PGS.TS Nguyễn Xuân Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM đã ký thông báo không tăng học phí năm học 2023- 2024. Theo đó, học phí chương trình đào tạo chuẩn là 354.000 đồng/tín chỉ. Học phí chương trình chất lượng cao là 770.000 đồng/tín chỉ. Học phí này được duy trì liên tục 4 năm nay mà không tăng.

14. Trường Đại học Sài Gòn

Học phí năm học 2023-2024 của trường dự kiến dao động từ 14 triệu đồng đến 20 triệu đồng/ năm. Trung bình khoảng 700.000 - 1.000.000 đồng/tín chỉ, tuỳ vào chương trình đào tạo.

15. Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM

Theo đề án trình lên Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật đề xuất mức học phí dự kiến năm 2021 là 20,5 triệu đồng; năm 2022 là 22,6 triệu đồng; năm 2023 là 24,8 triệu đồng; năm 2024 là 27,3 triệu đồng và năm 2025 là 30 triệu đồng.