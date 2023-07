Những số 7 vĩ đại nhất lịch sử MU: Ronaldo xếp trên Cantona và Beckham

Mới đây, MU đã hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ tiền vệ Mason Mount và cầu thủ người Anh sẽ là cầu thủ tiếp theo khoác lên người chiếc áo số 7 của CLB. Đây được cho là một vinh dự dành cho Mount. Bởi lẽ, số 7 là số áo thường dành cho những cầu thủ quan trọng, có kỹ thuật tốt, biết cách giúp đội vượt qua những thời khắc khó khăn.

Mason Mount là cầu thủ tiếp theo mang áo số 7 tại MU

Trong lịch sử MU, chiếc áo số 7 từng được mặc bởi hàng loạt cái tên xuất sắc. Dưới đây là 5 số 7 vĩ đại nhất của MU theo đánh giá của truyền thông Anh.

5. Bryan Robson

Sau 13 năm thi đấu cho Man United, Robson đã có tổng cộng 461 lần ra sân, ghi được 99 bàn thắng. Ông là trụ cột của MU vào thời điểm Sir Alex Ferguson mới ngồi ghế nóng và cùng vị chiến lược gia người Scotland vượt khó để giành những danh hiệu vào đầu thập niên 1990s.

Thời còn thi đấu, Robson được biết tới bởi sự nhiệt huyết trong lối chơi, có khả năng thu hồi và phân phối bóng tốt. Bên cạnh đó, ông còn thuồng xuyên đe dọa hàng thủ đối phương bằng những cú đá uy lực ngoài vòng cấm hay các pha đánh đầu.

Năm 2011, ông từng được những huyền thoại MU bầu chọn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.

4. David Beckham

Beckham là thành viên của "lứa 92" huyền thoại của MU. Thời đỉnh cao, cựu tuyển thủ Anh sở hữu khả năng đá phát đỉnh cao cũng những đường chuyền dọn gỗ chính xác.

Trong quãng thời gian chơi bóng tại MU, Beckham co 85 bàn sau 394 lần ra sân, cùng đội nhà giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, tạo ra cú ăn ba lịch sử năm 1999. Không chỉ mang đến giá trị trên sân cỏ, độ nổi tiếng của Beckham còn mang đến những hiệu ứng tích cực cho tên tuổi CLB.

Beckham có tổng cộng 11 năm chơi bóng cho MU. Năm 2003, ông rời MU sau khi dần đánh mất vị trí chính thức và mâu thuẫn cùng HLV Sir Alex.

3. George Best

Best là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từng khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Trong 11 năm cống hiến cho CLB, Best đã ghi được 135 bàn sau 361 lần ra sân. Ông là trụ cột trong đội hình CLB vô địch European Cup (tiền thân của Champions League). Cùng năm, ông giành danh hiệu Quả bóng vàng.

Khả năng đi bóng lắt léo, dứt điểm sấm sét là những phẩm chất giúp Best trở thành một trong cầu thủ tấn công hay nhất thời bấy giờ.

Sau khi rời MU, Best trải qua 11 CLB khác nhau trước khi giải nghệ vào năm 1983 ở tuổi 37.

2. Eric Cantona

Là cầu thủ chơi ít trận nhất cho MU trong danh sách này nhưng những đóng góp của Cantona không thể phủ nhận. Cá tính mạnh, khả năng lãnh đạo, phân phối bóng đáng nể đã đưa cầu thủ người Pháp trở thành một trong những số 7 hay nhất từng chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh.

Tại MU, Cantona chơi 185 trận, ghi 82 bàn. Ông cùng đội bóng giành 4 Ngoại hạng Anh, 2 Cúp FA. Việc ông giải nghệ năm 1997 khi mới 31 tuổi khiến nhiều người tiếc nuối.

1. Cristiano Ronaldo

Trong 6 năm đầu tiên ở MU từ 2003-2009, Ronaldo đã ghi được 118 bàn, giành 3 Ngoại hạng Anh, một Champions League, một Cúp FA, một Cúp Liên đoàn. Năm 2008. Ronaldo cũng giành Quả bóng vàng trong màu áo MU.

Năm 2021, Ronaldo trở lại MU sau 12 năm nhưng không có màn trình diễn như ý. Dù vậy, không thể phủ nhận những đóng góp của Ronaldo trong màu áo Quỷ đỏ. Nhiều chuyên gia đến nay vẫn cho rằng Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất từng khoác lên mình chiếc áo số 7 của MU.