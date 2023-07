Những sao Hàn “ngậm thìa vàng”, sinh ra đã ở vạch đích

Mỹ nhân Song Ji Hyo cùng gia sản tàu thuyền

Sau 22 năm trong nghề, nữ diễn viên Song Ji Hyo lần đầu tiên tiết lộ về gia thế "khủng" của mình. Cô khiến đồng nghiệp bất ngờ bởi không ai nghĩ người đẹp này " ngậm thìa vàng ", sinh ra ở vạch đích vì cô luôn nỗ lực hết mình trong công việc, cháy cùng niềm yêu nghề.

Nữ diễn viên Song Ji Hyo lần đầu tiết lộ gia thế của mình

Trong tập mới nhất của chương trình Running Man, phát sóng tối 16/7 trên SBS, Song Ji Hyo chia sẻ: "Cha mẹ tôi kinh doanh tàu, thuyền chở khách ở Thành phố Tongyeong". Nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên trước tiết lộ của Song Ji Hyo.

Ở Hàn Quốc, những doanh nghiệp kinh doanh ngành vận tải đường thủy thường kiếm lợi nhuận rất lớn. Sau đó, một thành viên trêu chọc Song Ji Hyo: "Tất cả tàu thuyền ở Tongyeong đều là của chị đúng không?".

Đáp lại, nữ diễn viên cười phủ nhận. Cô nói rằng đó là chuyện kinh doanh của cha mẹ mình, cô vẫn là cô.

Cha In Pyo từ chối thừa kế gia sản "khủng"

Nam diễn viên Cha In Pyo là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc cũng như các nước khác trong châu Á. Anh được khán giả Việt yêu thích qua nhiều phim trong đó có Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Sau này, anh cưới nữ diễn viên Shin Ae Ra và sống hạnh phúc. Ngoài đóng phim, hai vợ chồng anh tích cực làm từ thiện.

Cha In Pyo hạnh phúc với nghề diễn

Anh cùng các anh em không nhận thừa kế tập đoàn

Ngày 8/7, cha của Cha In Pyo là ông Cha Su Woong qua đời. Ông là Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping (Hàn Quốc) - một trong 10 tập đoàn hàng hải lớn nhất toàn cầu. Nhiều người quan tâm đến việc phân chia tài sản sau khi ông Cha Su Woong qua đời.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tài tử Cha In Pyo và hai người anh em trong gia đình đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn. Ông Cha Su Woong đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh trước khi qua đời.

Lý do không tiếp nhận thừa kế, Cha In Pyo cho rằng bản thân anh cùng các anh em đều không hiểu biết về lĩnh vực này nên giao tập đoàn cho ai cũng là đều vô nghĩa. Trong khi đó, trong tập đoàn, một số người đã cống hiến suốt cả cuộc đời họ cho sự phát triển chung, am hiểu tường tận công việc.

Mỹ nhân Kim Tae Hee, thiên kim ngành vận tải

Nữ diễn viên Kim Tae Hee, vợ tài tử Bi Rain, nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, tài diễn xuất ấn tượng và ngoài đời cô cũng là thiên kim "hàng thật" khi xuất thân giàu có. Cô là con gái của chủ tịch Công ty vận chuyển quốc tế Hanbook - một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về lĩnh vực vận tải.

Kim Tae Hee là tiểu thư hàng thật

Dẫu " ngậm thìa vàng ", Kim Tae Hee đam mê nghiệp diễn và nỗ lực gây dựng danh tiếng. Cô bắt đầu với vai nhỏ, vai phản diện trong nhiều phim rồi dần dần chứng tỏ năng lực diễn xuất của mình. Sự nỗ lực trau dồi, cố gắng làm tốt công việc của Kim Tae Hee được khán giả nhìn nhận.

Jisoo - thành viên BLACKPINK, tiểu thư bí ẩn

Người đẹp Jisoo - thành viên nhóm nhạc danh tiếng toàn cầu BLACKPINK, là con giám đốc điều hành một công ty giải trí quyền lực tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô vô cùng kín tiếng, không để lộ thông tin để biết rõ đó là công ty nào.

Jisoo vô cùng kín tiếng

Mọi người chỉ biết cô là con gái giám đốc điều hành một công ty giải trí quyền lực tại Hàn Quốc

Jisoo có niềm đam mê ca hát và tập luyện miệt mài tại YG Entertainment trước khi trở thành một trong 4 thành viên BLACKPINK. Cô vẫn nỗ lực cho công việc mỗi ngày.