Những phiên chợ vẫn còn hoạt động bền bỉ dù cho văn hóa đi chơi hội chợ cuối tuần tại TP.HCM đang dần bị bỏ quên

Hội chợ từng là một địa điểm để ăn chơi siêu "hot" ngày cuối tuần tại TP.HCM rất đông người tham gia, với nhiều khuyến mãi, quầy ăn vặt hấp dẫn và đặc biệt đây là địa điểm sống ảo nổi tiếng. Nhưng hiện tại trào lưu này đã không còn phổ biến đối với người trẻ TP.HCM vì sự du nhập của nhiều hoạt động khác như Garage Sale, khu mua sắm phức hợp, thuê xe đạp quanh Sài Gòn... Nhưng hiện tại vẫn có những hội chợ vẫn duy trì hoạt động và tích cực đổi mới để giữ lại văn hóa giải trí hội chợ cũng như cách thức kinh doanh này.

Hello Weekend Market

Hội chợ có quy mô lớn nhất nhì tại TP.HCM đó chính là Hello Weekend Market. Hiện nay nhiều người vẫn rất chuộng đến hội chợ này nhất là các bạn sinh viên vì các sản phẩm được bày bán ở đây có giá thấp hơn các hội chợ khác. Đây là một khu phức hợp quần áo và đồ ăn thức uống cực phong phú được diễn ra vào 2 ngày cuối tuần ở linh động các địa điểm. Hello Weekend Market thường tổ chức ở những địa điểm có diện tích lớn và nằm ở trung tâm TP.HCM như Sân vận động Hoa Lư, Satra Mart 3/2, Pearl Plaza, Giga Mall Thủ Đức,...

Với những bạn có tâm hồn ăn uống "mãnh liệt’’ thì không thể bỏ qua hội chợ này với gian hàng ẩm thực dài từ đầu chợ đến cuối chợ như xiên nướng, bún thái, trà sữa, sushi viên,... Đây cũng vẫn là nơi tranh thủ sống ảo vì ở chợ sẽ thiết kế những photobooth khá công phu tùy vào từng chủ đề mỗi tuần. Không những vậy, thỉnh thoảng hội chợ sẽ tổ chức các đêm nhạc cùng dàn ca sĩ nổi tiếng được yêu thích hiện nay như Amee, Miu Lê, Tăng Phúc,...

The New District

Đây là Hội chợ cực phù hợp với những bạn "chơi hệ local brand", tập hợp những local brand đình đám nhất ở Việt Nam như 5TheWay, Levents, Bad Habits, Uncover,... Đi khắp hội chợ, bạn sẽ toàn gặp những người có gu ăn mặc "chất như nước cất". Ngoài ra, một trong những lý do khiến người trẻ đổ bộ về đây chính là có nhiều chương trình giảm giá đến 70%. The New District thường diễn ra ở địa điểm quen thuộc là Queen Plaza Kỳ Hòa, Quận 10.

Ngoài săn quần áo, thì săn hình "sống ảo" tại đây cũng rất hợp lý. Khu photobooth ở hội chợ được thiết kế rất chỉn chu và chất tùy vào chủ đề, đảm bảo đem lại những tấm hình độc đáo.

The New District luôn đổi mới và mở rộng quy mô từ diện tích đến chất lượng, vì vậy đây luôn là tụ điểm mà giới trẻ tại TP.HCM sẽ ghé dịp cuối tuần. Tuy nhiên, The New District tổ chức ít thường xuyên hơn các hội chợ còn lại, nên khi trở lại luôn mang một diện mạo mới lôi cuốn hơn cùng sự chào đón vô cùng nhiệt liệt.

The Box Market

Đi ngang Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào mỗi dịp cuối tuần, không lạ khi luôn bắt gặp một Hội chợ sầm suất diễn ra tại đây. Mặc dù "sinh sau đẻ muộn" so với những hội chợ khác và có mặt lúc hình thức giải trí hội chợ dần đi xuống, nhưng The Box Market vẫn có chỗ đứng riêng và luôn mở rộng quy mô hơn mỗi khi tổ chức. Ngoài quần áo và đồ ăn vặt, thì sản phẩm handmade chính là đặc trưng tại đây. Đi khắp chợ sẽ gặp nhiều quầy bán đồ handmade cực kì công như bông tai, ví, túi xách, sổ tay,...Với những bạn yêu thích dùng sản phẩm bảo vệ môi trường và thân thiện với thiên nhiên không thể bỏ qua hội chợ này.

Ngoài mua sắm, The Box Market còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí như live acoustic, dance cover Kpop, gameshow, fashion show... thu hút rất nhiều người tham gia. Góc check-in tại hội chợ cũng được đầu tư rất kỹ lưỡng với những bối cảnh đặc biệt như lều thổ cẩm, Star Wars,...

Chợ 3 Tư

Chợ này quy tụ hơn 100 gian hàng. Những món quần áo, trang sức nào "hiếm có khó tìm", cứ đến với 3 Tư sẽ được đáp ứng ngay. Chợ 3 Tư thường tổ chức tại Siêu Thị Big C (Tô Hiến Thành, Quận 10) hoặc khu vực Chợ Lớn cực rộng. Hội chợ này phù hợp với người chơi hệ săn "sale" với nhiều khuyến mãi "sập giá" rất hấp dẫn từ các gian hàng quần áo, phụ kiện, giày dép và cả sen đá. Tuy nhiên độ đa dạng về mặt hàng thì không bằng các hội chợ khác.

Tại hội chợ, ngoài những món ăn vặt quen thuộc như xoài lắc, xiên nướng, bánh tráng trộn,...thì còn có Kebab (bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ), mực nướng Thái, Tokbokki, cơm lam... Ngoài mua sắm và ăn vặt, phiên chợ này còn tổ chức nhiều hoạt động thu hút như tặng gấu bông free trong khung giờ, trò chơi dân gian "Đuổi bọ tuổi thơ",...