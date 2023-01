Những ngôi chùa nổi tiếng ở miền Bắc cho dịp Tết Nguyên đán này, toàn tọa độ du xuân đẹp như tranh vẽ

Tết không chỉ là dịp để những người con xa quê trở về sum họp bên gia đình mà còn là thời điểm để mọi người lên kế hoạch cho những dự định mới trong cả năm. Ai cũng hy vọng có thể khởi đầu một năm với nhiều may mắn, phước lộc, bình an. Bởi vậy mà cứ mỗi dịp đầu năm mới, nhiều người lại lựa chọn hình thức đi lễ chùa để làm mới bản thân, đồng thời cầu mong những điều tốt đẹp cho người thân, gia đình.

Đặc biệt các bạn trẻ hiện nay cũng rất háo hức mong chờ những chuyến đi du xuân ấy và đi lễ chùa cầu may đầu năm đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Hoạt động này không chỉ để chúng ta cầu mong một năm mới đầy phấn khởi mà còn là dịp được hòa mình vào cảnh sắc đất trời hữu tình, thanh tịnh.

Non thiêng Yên Tử, Quảng Ninh

Đỉnh thiêng Yên Tử xưa nay vẫn luôn nổi tiếng là một trong những khu du lịch tâm linh đẹp và nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Nơi đây không chỉ sở hữu quần thể chùa chiền rộng lớn, linh thiêng. Mà còn khiến du khách phải mê đắm bởi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Chính vì vậy tọa độ này thu hút hàng nghìn du khách thập phương lại tìm về mỗi năm, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán.

Mặc dù có thể tham quan Yên Tử bất cứ lúc nào trong năm. Thế nhưng khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá nơi đây là từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây là lúc tại Yên Tử diễn ra những lễ hội cực kỳ đặc sắc, thu hút hàng vạn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về tham quan, lễ bái.

Núi Yên Tử có độ cao hơn 1000 mét so với mực nước biển. Du khách đến đây có thể lựa chọn leo bộ hoặc đi cáp treo để lên được đến đỉnh thiêng Yên Tử hay chính là chùa Đồng. Nếu đi bộ từ chân núi lên đỉnh với quãng đường dài khoảng 6km và sẽ mất khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Với các bạn trẻ thích khám phá thì leo núi Yên Tử luôn là một trải nghiệm thú vị.

Nếu không đủ sức lực leo nhiều bạn có thể lựa chọn đi cáp treo sẽ nhàn nhã và nhanh chóng hơn. Tuyến cáp treo Yên Tử có chiều dài khoảng 1,2 km, cao 450 mét. Tuy nhiên vào dịp Tết cũng sẽ khá đông và bạn vẫn sẽ phải leo bộ một đoạn đường để lên đến đỉnh chùa.

Khám phá đỉnh thiêng Yên Tử chắc chắn là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ dịp đầu xuân năm mới này. Bên cạnh đó, nơi đây cũng có vô vàn góc sống ảo với cảnh núi non hùng vĩ, đặc biệt là vào những ngày có nắng đẹp cùng những áng mây bay lững lờ trên đỉnh núi tạo ra một background chụp hình cực xịn sò đấy.

Chùa Cái Bầu, Quảng Ninh

Chùa Cái Bầu Quảng Ninh cũng là một trong những điểm du lịch tâm linh hàng đầu đáng để trải nghiệm tại vùng đất mỏ. Chùa Cái Bầu hay còn gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm tọa lạc trên Bãi Dài của huyện Vân Đồn và cách trung tâm thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khoảng 65km.

Dù mới được thành lập vào năm 2009 nhưng ngôi chùa này hiện đã thu hút rất nhiều du khách từ mọi miền Tổ quốc. Chùa được đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 20 ha. Với lợi thế vị trí đắc địa, mặt trước hướng biển mênh mông, xa thẳm mặt sau tựa núi đồ sộ và nằm cách xa khu dân cư nên chùa càng mang vẻ thanh tịnh, uy nghiêm. Từ độ cao gần 100m trên sân Thiền viện, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm vịnh Bái Tử Long với núi đá trập trùng.

Cứ vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 âm lịch hàng năm, không khí lễ hội ở chùa Cái Bầu rất sôi nổi càng khiến nhiều du khách thập phương đến tham quan trẩy hội.

Chùa Tam Chúc, Hà Nam

Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, nằm tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km. Đây là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút rất nhiều khách đến tham quan, hành hương để xin tài lộc.

Chùa Tam Chúc có vị trí rất đặc biệt, với mặt hướng hồ Lục Ngạn, lưng tựa núi Thất Tinh. Toàn thể Tam Chúc được bao quanh bởi những vùng núi đá vôi hùng vĩ khiến nơi đây lại càng trở nên trác tuyệt. Bởi vậy mỗi năm nhất là vào dịp Tết đến xuân về, Tam Chúc đón hàng nghìn du khách đến đây chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên non nước hữu tình và cầu may mắn, bình an.

Quần thể du lịch tâm linh chùa Tam Chúc rất rộng lớn, được chia làm 4 khu là Khu tiếp đón, Khu tâm linh và Khu trải nghiệm và Khu bảo tồn thiên nhiên. Cũng như các địa điểm tâm linh khác thời gian lý tưởng để đi vãn cảnh chùa Tam Chúc đẹp nhất là vào mùa thu và mùa xuân bởi khí hậu mát mẻ. Do đó, dịp Tết Nguyên đán 2023 này, chùa Tam Chúc là một địa điểm không nên bỏ lỡ.

Địa Tạng Phi Lai Tự, Hà Nam

Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự có tên tiếng Nôm là chùa Đùng tọa lạc ở thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Chẳng được bao quanh bởi núi ngàn, ngôi chùa với mái ngói rêu phong lại nằm ẩn mình trong rừng thông ngút ngàn, ấy vậy nơi đây lại được rất nhiều du khách tìm đến như một điểm nhấn trong quần thể du lịch tâm linh ở Hà Nam.

Facebook Địa Tạng Phi Lai Tự

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đặt chân đến chốn linh thiêng này là phần sân và lối đi được trải sỏi màu trắng, thay vì lát gạch đỏ như những ngôi chùa khác. 12 vòng tròn trước khu Tổ đường vẽ trên nền sỏi biểu trưng cho 12 nhân duyên.

Từ chùa Địa Tạng Phi Lai Tự bạn cũng có thể leo núi, khám phá rừng già, hít thở bầu không khí trong lành và thả hồn mình phiêu theo mây gió. Chắc hẳn ai cũng sẽ cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, lòng người như tĩnh lại giữa khung cảnh thanh vắng yên ả của một vùng non xanh nước biếc. Tọa độ này cũng là nơi cho ra đời vô vàn những bức ảnh chào đón năm mới đầy an nhiên, may mắn.

Chùa Bái Đính, Ninh Bình

Bái Đính được biết đến là một quần thể chùa lớn với nhiều kỷ lục Việt Nam và quốc tế như: tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tượng Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á…

Ảnh: @toptravel

Bái Đính tọa lạc trên một sườn núi, giữa lưng chừng thung lũng mênh mông hồ và núi đá. Nơi đây nằm ở cửa ngõ phía Tây vào cố đô Hoa Lư, lại gần ngay danh thắng Tràng An nổi tiếng. Với bốn bề phong cảnh đẹp hiếm có cùng sự linh thiêng, Bái Đính ngày càng trở thành địa điểm được nhiều người lựa chọn nhất trong dịp Tết Nguyên Đán để du xuân, lễ Phật.

Từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch vào mùa xuân thời tiết nơi đây vô cùng ấm áp cũng là thời điểm đẹp nhất để đi Bái Đính Tràng An. Tại thời điểm này, nơi đây cũng diễn ra rất nhiều các lễ hội lớn. Đến nơi đây, đi dọc trên khoảng sân vắng lặng, cảm nhận không gian yên tĩnh, tâm hồn ta bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn để khởi đầu một năm mới đầy bình an, may mắn hơn.