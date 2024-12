Những lý do phạm pháp "ngỡ ngàng" đến "bật ngửa"

Mượn nhà nhậu không được, giết người rồi mang chăn ra đắp cho nạn nhân

Khoảng 8h30 ngày 11/12, Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông L.V.T. (52 tuổi, ngụ ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành) tử vong. Qua khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân ông T. tử vong là do đa chấn thương, mất nhiều máu, suy tuần hoàn cấp.

Đến gần 16h cùng ngày, Công an xã Thành Triệu tuần tra phát hiện T.V.T. (32 tuổi) trong vườn bưởi của người dân, nghi ngờ T. có liên quan đến cái chết của ông L.V.T. nên đã mời về trụ sở công an làm việc.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, T. khai nhận, tối 10/12, có đến nhà ông L.V.T. để mượn nhà ông làm chỗ nhậu nhưng ông T. không đồng ý. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, ông L.V.T. đã dùng cây củi đánh và đuổi T.V.T. ra khỏi nhà. Lúc này, T.V.T. cầm viên gạch ống đập trúng đầu ông T., sau đó, ông T. bỏ chạy.

Tức giận vì bị ông T. ném ghế trúng vào người, T.V.T. đã lấy con dao giấu sẵn trong người rượt đuổi. Khi ông T. vấp ngã, T.V.T. đã dùng dao tấn công khiến ông T. tử vong.

Sau khi thấy nạn nhân tử vong, T.V.T. vào nhà ông T. lấy chăn mang ra đắp lên người nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Xúc phạm danh dự chồng, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 26/11, tại nhà riêng, bà H. đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với ông N.T.S. Sự việc được xác định thuộc hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Nam Lý đã lập biên bản xử lý ban đầu và tham mưu cho UBND TP.Đồng Hới (Quảng Bình) ra quyết định xử phạt theo đúng quy trình pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bà H. đã bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do ông S. không yêu cầu phải xin lỗi công khai, bà H. đã không bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Bị khởi tố vì nhổ 25 cây ngô của hàng xóm

Ngày 28/8, bà Triệu Thị Sàu (55 tuổi, trú xóm 1, xã Chu Trinh, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đi làm rẫy về qua đám đất trồng ngô của bà Lành Thị Tơ (cùng trú xóm 1, xã Chu Trinh). Do thấy bà Tơ trồng ngô chặn lối mòn mình thường đi lại nên người phụ nữ này đã dùng tay nhổ 25 cây.

Triệu Thị Sàu thời điểm bị khởi tố. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Triệu Thị Sàu về tội hủy hoại tài sản.

Công an TP.Cao Bằng cho hay mặc dù hành vi nhổ 25 cây ngô là tài sản không lớn, tuy nhiên bà Sàu thường xuyên có hành vi hủy hoại tài sản của người khác (trong 12 tháng thực hiện 2 vụ), không chấp hành quyết định xử phạt hành chính nên đã bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Đốt chết bạn nhậu vì ném bỏ đầu cá lóc

Sáng 19/10, ông N. cùng một người khác nhậu tại nhà Nguyễn Hoàng Minh (SN 1972, ngụ phường Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Đến 11h cùng ngày, ông N. ném bỏ mồi nhậu là đầu cá lóc nên Minh bực tức đuổi 2 bạn nhậu ra về. Ông N. không chịu về, Minh đốt lá chuối khô cùng các tàu cau khô có sẵn và ném vào người bạn nhậu.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Trí

Ngọn lửa bốc cháy, Minh tiếp tục ném thêm tàu cau khô vào người bạn nhậu gây cháy lớn rồi vào nhà đóng cửa để tránh người khác phát hiện. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông N. nằm bất tỉnh ven đường, trên người có vết bỏng nhiều nơi. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 20/10, nạn nhân đã tử vong.

Tổ chức mua bán dâm vì kinh doanh nhà nghỉ... ế ẩm

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tại nhà nghỉ 123 ở phố Phát Diệm Đông, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn do Phan Thị Hồng Thịnh (SN 1982) làm chủ, ở cùng địa chỉ trên có biểu hiện tổ chức hoạt động mại dâm nên đã tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ.

Sau khi đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành kiểm tra cơ sở, quá trình kiểm tra phát hiện tại phòng nghỉ 103 có một đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Đấu tranh với Phan Thị Hồng Thịnh, đối tượng khai đã nhận để kiếm thêm thu nhập cho nhà nghỉ vốn đang ế ẩm, Phan Thị Hồng Thịnh chủ động hỏi khách có nhu cầu "vui vẻ" thì thỏa thuận giá cả, điều các "người đẹp" tới phục vụ.

Nhà nghỉ 123 nơi phát hiện hoạt động mua bán dâm

Phá đào của hàng xóm vì...đẹp hơn đào nhà mình

Sáng 5/10, người dân thôn Phù Trì phát hiện tại đồng Bãi Trại và Đông Giêng có nhiều vườn đào bị phá hoại. Có 28 hộ dân bị thiệt hại, khoảng 350 cây đào bị phá, tổng giá trị ước tính ban đầu khoảng 923 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) xác định Đức và một nam giới khác tên V. trong diện nghi vấn.

Nguyễn Việt Đức tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Mê Linh)

Ngày 10/10, công an đã triệu tập những người này lên làm việc. Tại trụ sở công an, Đức khai bản thân trú thôn Phù Trì, gia đình trồng cây đào cảnh. Đợt mưa bão vừa qua, vườn đào của Đức bị ảnh hưởng, mất giá trị thẩm mỹ cũng như kinh tế.

Do đó Đức ghen tức với các hộ khác có vườn đào đẹp, giá trị cao và sợ đào của mình Tết này sẽ không bán được vì xấu, nên nảy sinh ý định hủy hoại vườn đào của hàng xóm.

Chồng không đi ship hàng, vợ loan báo tin giả bị cướp

Ngày 5/10, Công an TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) nhận được tin báo của chị N.T.A. (trú TP.Sầm Sơn) về việc bị 2 người bịt mặt, đi xe máy không biển số chặn xe, dùng dao đe dọa cướp túi xách, lấy đi hơn 1 triệu đồng.

Chị A. thừa nhận đã báo tin giả để hù dọa chồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Sầm Sơn đã huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám nghiệm tại hiện trường, thu thập các dấu vết... Tuy nhiên, sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị phát hiện có nhiều điểm nghi vấn, thiếu logic trong lời khai của chị A.

Với những chứng cứ công an thu thập được, chị A. đã thừa nhận mình báo tin giả. Chị A. cho biết, xuất phát từ nguyên nhân ức chế về việc chồng không phụ giúp bán hàng, khiến chị phải đi ship đồ ăn một mình lúc đêm khuya, nhiều lần lạc đường nên chị đã đến công an trình báo để "dọa" chồng.

Trộm "khỏa thân" trước khi gây án

Theo cơ quan chức năng, Lê Quý Nho làm bảo vệ, thu nhập không ổn định nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Từ khoảng tháng 8, Nho "khảo sát" những khu vực nhà dân sơ hở để tìm cơ hội ra tay. Đêm 29/9, sau khi hết ca trực, Nho đi đến khu vực phố Hàng Chuối - Nguyễn Trung Ngạn, leo lên các nóc nhà để đột nhập vào trong.

Camera giám sát ghi lại cảnh Nho đang thực hiện hành vi trộm cắp (Ảnh: An ninh thủ đô).

Tại tầng tum của một ngôi nhà 2 tầng trên phố Nguyễn Trung Ngạn, nghi phạm phát hiện cửa tum không khóa nên chui vào. Trước khi đột nhập, Nho cởi hết quần áo, chỉ mặc quần lót để dễ di chuyển và dễ tẩu thoát nếu bị phát hiện. Sau đó, nghi phạm lục soát lấy 9 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.

Ngày 30/9, gia chủ trình báo cơ quan chức năng về việc bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã xác định kẻ trộm là Lê Quý Nho và vận động nghi phạm ra đầu thú vào ngày 21/10.