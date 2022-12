Những lùm xùm nổi bật của làng game thế giới trong năm 2022

Không thể phủ nhận, 2022 là một năm chứng kiến sự ra đời của không ít những bom tấn, siêu phẩm trò chơi đáng chú ý. Nhưng đồng thời, đây cũng là một năm đánh dấu không ít những lùm xùm trong ngành công nghiệp game thế giới.

Hiệu suất của Gotham Knight trên Xbox Series S

Không thể phủ nhận, Gotham Knight là một trong những trò chơi được mong đợi bậc nhất trong năm 2022. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi trò chơi ra mắt vào tháng 10, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra.

Theo đó, vấn đề được đề cập nhiều nhất là hiệu suất của trò chơi, khi Gotham Knight bị giới hạn chỉ ở mức 30FPS (khung hình trên giây), thay vì 60FPS như tiêu chuẩn thường thấy. Đáng nói hơn, trò chơi còn gần như không đưa ra bất kỳ kế hoạch nào để cải thiện vấn đề này. Nguyên nhân sau đó cũng được chỉ ra rất nhiều, và đáng chú ý là việc Gotham Knight đã bị "đơn giản hóa" để có thể phù hợp khi vận hành trên hệ máy Xbox Series S.

Tranh cãi về giá của The Last of Us bản làm lại

Bản gốc của series The Last of Us cho tới nay vẫn nhận được sự tôn sùng rất lớn từ phía nhiều người chơi, khi nó mang tới một trong những cốt truyện kịch tính, cảm xúc nhất mà một trò chơi có thể mang lại. Thế nên, khi xuất hiện thông tin The Last of Us phần một được làm lại, không ít game thủ đã tỏ ra cực kỳ phấn khích.

Thế nhưng, sự hào hứng kéo dài không bao lâu. Không thể phủ nhận những thay đổi đáng tích cực về đồ họa của trò chơi. Tuy nhiên, mức giá 70$ mà nhà phát hành đưa ra - ngang tầm với giá của các siêu phẩm hiện tại khiến nhiều người chơi cực kỳ ngạc nhiên, nhất là khi The Last of Us phiên bản làm lại vẫn giữ nguyên cốt truyện, phong cách chơi không khác gì trước kia.

Google Stadia đóng cửa

Ra mắt vào năm 2019, Google Stadia được kỳ vọng là bước đột phá lớn của Google vào thế giới trò chơi trên đám mây khi cho phép các trò chơi được phát trực tiếp ngay lập tức tới nhiều loại thiết bị. Google Stadia đã nhận được chú ý trong suốt nhiều năm qua, cho tới khi dự án này chính thức tuyên bố đóng cửa vào năm nay.

Thông báo này được đưa ra vào tháng 9 năm nay và hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của các nhà phát hành cũng như game thủ. Trong suốt quãng thời gian sau đó, tất cả đều mất rất nhiều thời gian, công sức để đảm bảo có thể chuyển dịch hệ thống lưu trữ game của người chơi trên Google Stadia sang những nền tảng khác.