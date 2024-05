Những hoạt động không thể bỏ lỡ của cộng đồng eSports trong tháng 5 này

Giải đấu nghiệp dư "Life’s Good"

Có thể nói, các giải đấu bán chuyên dành cho cộng đồng yêu thể thao trên toàn quốc chính là đòn bẩy cho sự phát triển của cộng đồng eSports Việt Nam. Không ít những tên tuổi chuyên nghiệp hiện nay bước ra từ những sàn đấu vừa và nhỏ. Các giải đấu được định hướng là nơi giao lưu, kết nối và phát hiện các tài năng trẻ, góp phần mở ra cơ hội đưa bộ môn thể thao điện tử này vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh sự kiện Fan Meet & Greet với các thành viên đội tuyển Gen.G, trong khuôn khổ sự kiện, vòng đấu Life’s Good cũng khiến cộng đồng eSports đứng ngồi không yên trong suốt những ngày qua. Không chỉ có cơ hội trực tiếp đối đầu nhà vô địch, lý do khiến cho giải đấu này được chú ý là cơ hội được huấn luyện chuyên nghiệp từ Học viện toàn cầu Gen.G (Gen.G Global Academy). "Mình đã lập đội và bàn bạc kỹ lưỡng chiến lược cùng các thành viên để tìm ra chiến thuật tốt nhất. Hi vọng đội mình có thể học hỏi kinh nghiệm thi đấu cũng như tranh tài cùng các tuyển thủ hàng đầu", Hữu Huy chia sẻ.

Những gương mặt phấn khởi check-in tại Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG.

Dưới dự dẫn dắt của Mai Dora và Optimus, vòng bán kết giải đấu Life’s Good sẽ diễn ra tại Không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG vào ngày 18 và 19/05 sắp tới. Các trận đấu nảy lửa tranh suất so kè cùng Gen. G sẽ được phát trực tiếp trên kênh Youtube chính thức của LG Việt Nam tại LINK.

Là một cái tên quen thuộc thường xuyên hỗ trợ các tuyển thủ trẻ, Optimus cho biết, những giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp như "Life’s Good" đang truyền cảm hứng cho giới trẻ cũng như cộng đồng eSports tại Việt Nam, đặc biệt là những ai theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. "Việt Nam hiện tại vẫn còn thiếu và cần thêm nhiều giải đấu như ‘Life’s Good’. Nếu có cơ hội tham gia giải đấu này, mình hy vọng các bạn sẽ tận hưởng và thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu học hỏi, cũng như cống hiến cho khán giả những trận đấu văn minh.", Optimus chia sẻ thêm.

Mai Dora và Optimus đóng vai trò thủ lĩnh đồng hành cùng các gamer, giúp các bạn thể hiện bản lĩnh tốt nhất để tiến vào vòng chung kết "Life’s Good".

Gặp gỡ đương kim vô địch LCK Gen.G

Có rất nhiều kế hoạch dành cho mùa hè, nhưng có lẽ kế hoạch lớn nhất của cộng đồng game thủ chính là giành lấy tấm vé tham gia buổi giao lưu trao đổi về kỹ năng và bí quyết lật ngược thế trận từ nhà vô địch Gen.G. Đường đua giành lấy tấm vé tham dự buổi Meet & Greet thần tượng Gen.G trong tuần đầu mở cổng đăng ký đã ghi nhận có gần 4.000 người tham gia, và con số này đang tăng cao. Chính vì lẽ đó, ban tổ chức chuỗi hoạt động này là LG đã quyết định "tung" thêm 20 vé nhằm mở rộng cơ hội gặp mặt Gen.G dành cho các bạn trẻ.

Đại diện LG cho biết, 140 người hâm mộ may mắn được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng Gen.G cũng như nhận được bộ quà tặng bao gồm túi tote, móc khóa và bộ photo cards. Bên cạnh đó, Gen.G cũng dành tặng 30 áo thun thể thao đến người hâm mộ khi đến check-in tại Another Saigon by LG nhưng không nhận được vé tham dự Meet & Greet.

Cộng đồng đang sục sôi tìm kiếm cơ hội gặp gỡ quán quân LCK, bạn đã sẵn sàng chưa?

So với các quốc gia trong khu vực, thể thao điện tử được mở rộng quy mô đào tạo bài bản, tại Việt Nam, hình thức này tuy có sự ủng hộ nhất định nhưng vẫn chưa thể gọi là chú trọng đầu tư. Các game thủ hầu hết đều tự luyện tập, tự quan sát và học hỏi. Cũng chính vì vậy mà những buổi gặp gỡ chia sẻ kinh nghiệm, những giải đấu với quy mô nhỏ đến trung bình đều có sức hút đặc biệt đối với cộng đồng game thủ.