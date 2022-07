Những điều người đi ô tô cần lưu ý khi làm thẻ thu phí tự động ETC để tránh bị phạt sau 1/8

Theo Thông báo số 186/TB-VPCP, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương tập trung chỉ đạo các nhà đầu tư hoàn thành lắp đặt các làn thu phí còn lại trước ngày 31/7/2022 để triển khai thu phí điện tử đồng bộ trên toàn quốc kể từ ngày 1/8/2022; trong đó triển khai thu phí hoàn toàn tự động đối với tất cả các tuyến đường cao tốc.

Nghĩa là, từ tháng 8, nếu muốn lưu thông trên các tuyến cao tốc thu phí tự động, các phương tiện sẽ phải thực hiện việc gắn thẻ đầu cuối hay - tức dán thẻ thu phí tự động ETC. Theo điểm c khoản 4 và điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, nếu xe không dán thẻ ETC mà cố tình đi vào cao tốc, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Do đó, để tránh bị phạt, các chủ phương tiện cần lưu ý một số điều sau khi dán thẻ thu phí tự động không dừng.

Có được dùng cả 2 loại thẻ thu phí tự động?

Hiện, các chủ phương tiện có thể đăng ký dịch vụ dán thẻ ETC đối với thẻ ePass của Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) hoặc thẻ e-Tag của Công ty TNHH thu phí tự động VETC. Cả 2 đều liên kết với các trạm ETC nên khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ công ty nào để đăng ký dịch vụ.

Song, mỗi xe ô tô chỉ được dán 1 thẻ thu phí tự động không dừng e-Tag hoặc ePass. Trường hợp chủ xe cố tình dán hai thẻ của hai nhà cung cấp dịch vụ thì sẽ xảy ra tình trạng lỗi khi di chuyển qua trạm. Lý do bởi máy quét sẽ không thể nhận diện chính xác phương tiện và tài khoản.

Chủ phương tiện cần chuẩn bị các giấy tờ nào dán thẻ thu phí tự động không dừng?

- Giấy phép đăng ký kinh doanh nếu là chủ doanh nghiệp.

- Giấy đề nghị mở tài khoản theo form mẫu có sẵn trên website/ app ePass hoặc biểu mẫu đăng ký tại các điểm làm thẻ của VDTC.

- Số CV/QĐ (Nếu là cơ quan nhà nước)

- CMT/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (Người đại diện hoặc người được ủy quyền): Bản photo hoặc bản sao công chứng còn hiệu lực.

- Giấy ủy quyền (Nếu không phải là người đại diện).

- Đăng ký xe: Bản gốc hoặc bản sao có công chứng và còn hiệu lực.

- Đăng kiểm xe: Bản gốc hoặc bản sao có công chứng và còn hiệu lực.

- Giấy vay ngân hàng: nếu là xe trả góp cần có xác nhận từ phía ngân hàng.

Nên dán thẻ ở vị trí nào trên ô tô?

Hiện nay, các loại thẻ thu phí tự động không dừng thường được dán ở hai vị trí trên phương tiện là mặt trong kính lái và mặt ngoài đèn pha. Theo đó, khi dán thẻ ETC trên đèn xe, thẻ ETC phải được dán ở đèn xe phía trước ghế lái phụ, vị trí giữa đèn (phải cách tất cả các cạnh đèn tối thiểu 2-3cm).

Nếu vị trí dán thẻ ETC ở kính xe, thẻ phải được dán ở mặt trong kính xe phía trước ghế lái phụ, cách mép dưới kính 10cm và cách mép phải 5cm. Tuy nhiên, nếu kính ôtô có dán phim cách nhiệt thì hệ thống đầu đọc sẽ không quét được thông tin trên thẻ nên chủ xe sẽ phải chọn phương pháp dán trên đèn xe.

Ngoài ra, thẻ đã dán thì không thể bóc ra dán lại bởi làm thế sẽ ảnh hưởng đến chip của thẻ làm máy đọc không nhận diện được.

Số dư tối thiểu trong tài khoản thanh toán thu phí không dừng là một lần phí qua trạm

Sau khi đơn vị cung cấp dịch vụ đã dán thẻ. Để sử dụng chủ xe cần tải ứng dụng (ePass hoặc VETC) về điện thoại. Theo đó, ứng dụng sẽ có các thông tin cơ bản như thông tin về xe, số tiền trong tài khoản, ngày giờ di chuyển qua từng trạm, mức phí của từng trạm và các thông tin có liên quan khác. Nhân viên dán thẻ hỗ trợ khởi tạo để dùng đăng nhập vào app.

Để nạp tiền vào tài khoản sử dụng thẻ thu phí tự động không dừng, chủ xe có thể thao tác ngay trên ứng dụng hoặc thanh toán bằng Mobile Banking, VNPay, VNPTePay... liên kết với app. Tùy hình thức, người dùng sẽ mất phí khoảng 0,7-1% khi nạp tiền.

Để không mất phí, tài xế có thể chọn cách chuyển khoản cho nhà cung cấp từ ngân hàng không thu phí. Số tài khoản được cung cấp khi dán thẻ. Với mỗi xe, VETC miễn phí đăng kí lần đầu và lần hai sẽ là 120.000 đồng.

Lưu ý, trường hợp xe có dán thẻ thu phí tự động nhưng số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để trả phí khi qua làn ETC mà vẫn cố tình đi vào, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Do đó, điều kiện cần là trong tài khoản giao thông của khách hàng phải có số dư tối thiểu một lần phí qua trạm.

