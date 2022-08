Những điểm đến mới “hút” khách trên cung đường ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam

Thong dong trên cung đường ven biển Hồ Tràm – Phan Thiết thực sự khó có ngôn từ có thể diễn tả được, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn cảm giác non cao nước biếc chỉ cách mình một cái với tay

Hồ Tràm được làm mới với nhiều điểm đến thú vị

Từng được kênh CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất hành tinh, Hồ Tràm nổi lên như một thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực phía nam với 30 km đường bờ biển trải dài cùng cảnh quan thiên nhiên hút mắt. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn thiếu nhiều điểm vui chơi, giải trí và mua sắm cho du khách.

Vừa qua, Hồ Tràm xuất hiện những điểm đến mới thú vị, mở ra vô số những trải nghiệm vui chơi, giải trí đa sắc màu cho du khách. Nổi bật trong đó phải kể đến chính là khu công viên giải trí Tropicana Park – giai đoạn 1 tại phân kỳ The Tropicana thuộc NovaWorld Ho Tram, thu hút hơn 100.000 du khách ghé đến chỉ sau chưa đầy 2 tháng khai trương.

Top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 cùng 2 Miss Earth 2021, 2020 thích thú khi đến vui chơi tại công viên giải trí Tropicana Park

Ngoài ra, nếu như trước đây Hồ Tràm chỉ có lác đác một số điểm ăn uống tự phát, quy mô nhỏ tại một số khu dân cư thì giờ đây du khách có thể tìm thấy nhiều thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực ẩm thực, thời trang trên khu đại lộ shophouse vừa mới ra mắt gần đây, thu hút gần 5.000 lượt khách đến trải nghiệm, check in.

Những thương hiệu ẩm thực quen thuộc như Don Chicken, Au Lac do Brazil, Mango Tree, Lotteria, Baskin Robbins; những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Nike, Fila, New Balance, Skechers, Crocs; hay những nhãn hàng mỹ phẩm danh tiếng như The Face Shop, Club Clio… đang từng bước góp phần mang lại một Hồ Tràm sôi động, nhộn nhịp hơn.

Công viên giải trí Tropicana Park – giai đoạn 1 tại phân kỳ The Tropicana thu hút hơn 100.000 du khách ghé đến trải nghiệm

Hồ Tràm cũng không thiếu các ‘trạm dừng chill’ gây sốt du khách, đặc biệt giới trẻ như nhà hàng The Shark sở hữu kiến trúc ấn tượng với hình tượng chú cá mập và tầm nhìn ôm trọn biển Hồ Tràm, hay quán bar Tropicana Beach Club với không gian lấy cảm hứng từ hòn đảo miền nhiệt đới Hawaii mang đến những giây phút sôi động, rộn rã cho những người ‘sành điệu’.

Nhà hàng The Shark – nằm liền kề đại lộ shophouse Novaworld Ho Tram có kiến trúc ấn tượng với hình tượng chú cá mập và tầm nhìn ôm trọn biển Hồ Tràm thu hút du khách không chỉ ẩm thực đẳng cấp mà còn bởi những bức ảnh ‘triệu view’

Bình Thuận bước vào "khúc cua" chuyển mình mạnh mẽ

Du lịch Bình Thuận bắt đầu tạo dấu ấn với du khách bằng sự kiện nhật thực toàn phần diễn ra ngày 24/10/1995, thu hút hàng trăm nghìn du khách đến Mũi Né, thành phố Phan Thiết để chứng kiến hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên và tham quan bờ biển xinh đẹp, mở ra một trang mới cho hoạt động du lịch ở địa phương.

Các điểm đến giải trí mới, những khu đô thị mới như siêu thành phố biển – sức khỏe – du lịch NovaWorld Phan Thiet… đang tạo ra những thay đổi tích cực cho du lịch tỉnh

Từng có một giai đoạn du lịch tỉnh phát triển trầm lắng vì thiếu sự đa dạng trong các hoạt động giải trí, du lịch và ít dự án mới. Tuy nhiên những nỗ lực của chính quyền địa phương, cũng như sự xuất hiện của các điểm đến giải trí mới, những khu đô thị mới như siêu thành phố biển – sức khỏe – du lịch NovaWorld Phan Thiet… đang tạo ra những thay đổi tích cực cho du lịch tỉnh và góp phần vào phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Đáng chú ý, công viên giải trí Circus Land nằm ngay trên con đường ven biển thuộc xã Tiến Thành, Phan Thiết thu hút trung bình hơn 3.000 lượt khách ghé đến mỗi ngày. Chỉ sau một tháng khai trương (tháng 7/2022), công viên này đã đóng góp gần 100.000 lượt khách cho du lịch địa phương.

Công viên giải trí Circus Land thu hút gần 100.000 lượt khách cho du lịch địa phương chỉ sau 1 tháng ra mắt

Ngoài ra, hàng loạt thương hiệu tầm cỡ quốc tế trong lĩnh vực ẩm thực như nhà hàng hải sản danh tiếng Marina Club, thương hiệu ẩm thực Seorae BBQ nổi tiếng thế giới, nhà hàng lẩu Hồng Kông Dynasty House, chuỗi cửa hàng, cà phê nổi tiếng như Gloria Jean’s Việt Nam, Phindeli Café… lần đầu tiên đã xuất hiện tại địa phương, góp phần đem đến những trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế cho du khách và người dân.

Miss Earth 2021 Destiny Wagner và diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có một trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp tại Marina Club

Sự xuất hiện của các điểm đến mới này hứa hẹn sẽ gia tăng thêm sức hút cho du lịch địa phương, qua đó thúc đẩy kinh tế du lịch, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Đặc biệt, đây còn là cơ hội lớn để lao động địa phương được đào tạo nâng cao tay nghề và ngoại ngữ, đủ trình độ làm việc cho các thương hiệu toàn cầu.

