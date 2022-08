Những điểm đến lý tưởng của Việt Nam khiến du khách nước ngoài mê mẩn, năm lần bảy lượt đều muốn quay lại

Việt Nam được nhiều du khách ưu ái mệnh danh là “thiên đường du lịch” với rất nhiều cảnh đẹp đa dạng, từ sông núi, biển cả… cho tới những công trình được kiến tạo từ bàn tay con người. Du lịch Việt Nam đang từng ngày khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế, đây cũng là một điểm đáng tự hào của người dân đất Việt. Thế nhưng, bạn có biết những điểm đến ở nào Việt Nam khiến du khách nước ngoài “say như điếu đổ” không?



Sapa

Carmen Vique - Travel blogger người Tây Ban Nha đã ghé qua miền bắc Việt Nam, trải nghiệm trekking (đi bộ đường dài) ở Sa Pa là một trong những kỷ niệm cô nhớ nhất. “Một trong những kỷ niệm đẹp nhất của tôi khi đi du lịch ở Việt Nam là chuyến đi bộ đường dài ở Sa Pa. Khu vực này có phong cảnh tuyệt đẹp, với những ruộng bậc thang kéo dài vô tận. Tôi có thể hiểu tại sao Sapa lại hấp dẫn những người đi bộ đường dài từ khắp nơi vì có rất nhiều con đường mòn uốn khúc xuyên qua những cánh đồng lúa”.

Cô cũng chia sẻ thêm, trong chuyến đi bộ đường dài đến Bản Cát, mặc dù thời tiết ở Sapa nhiều sương mù, nhưng vẫn có thể nhìn ngắm được những cánh đồng lúa trải dài và nhà ở truyền thống của người H'Mông. “Sapa thật tuyệt, nơi đây rất thơ mộng và cho tôi một cảm giác hoàn toàn tự do".

Hội An

Trong một tháng du lịch tại Việt Nam, Anguilano - du khách người Ý đã trót yêu vùng trời ký ức phố cổ Hội An. “Những chiếc đèn lồng màu đỏ tươi treo từ các tòa nhà, cánh đồng lúa có màu xanh ngọc lục bảo, và thị trường tràn ngập các loại trái cây và đồ thủ công đầy màu sắc. Hội An là một bữa tiệc cho đôi mắt, và các đồ trang trí đầy màu sắc của thị trấn không thể bỏ qua”.

Đâu chỉ có cảnh sắc gây ấn tượng với nữ du khách, nền văn hóa ẩm thực phố Hội cũng gây ấn tượng mạnh đặc biệt là tại các khu chợ. “Một vài khu chợ ở Hội An là nơi tuyệt vời để khám phá văn hóa và ẩm thực Việt Nam, bạn có thể mua hầu hết mọi thứ từ các quầy hàng. Tôi thích nhất chợ đêm ở Hội An như một lễ hội với hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may và thực phẩm thơm ngon. Chuyến tham quan ẩm thực đường phố ở Hội An và bị thổi hồn bởi sự tươi ngon và hấp dẫn của đồ ăn”.

Đối với Anguilano, trải nghiệm tuyệt vời nhất tại nơi đây có lẽ là được thưởng thức các món ăn đường phố mua trong khu chợ. Tản bộ trên những con đường thắp sáng đèn lồng và chiêm ngưỡng quang cảnh dòng sông.

Huế

CM Lee, khách du lịch người Malaysia, anh chàng này đã đến Việt Nam ba lần và luôn ấn tượng với dải đất hình chữ S này. Anh chia sẻ: “Việt Nam là một đất nước có vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng, những thành phố sôi động, bề dày lịch sử và con người thân thiện, đó là lý do tại sao tôi yêu Việt Nam như một đất nước xinh đẹp. Dù bạn đi bất cứ đâu, đó chắc chắn sẽ là một hành trình tuyệt vời để trải nghiệm nhiều điều thú vị”.

CM Lee cũng đã chia sẻ về một số điểm đến nổi bật tại Việt Nam. “Nơi đây có nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, như đi bộ qua những ruộng bậc thang xanh tươi của Sapa, leo lên những cồn cát ở Mũi Né, hoặc chèo thuyền kayak trên những núi đá vôi của Vịnh Hạ Long, cùng với hang động lớn nhất thế giới. Ở Hà Nội, bạn có thể thưởng thức cà phê thơm và ngọt trong khu phố cổ, hoặc ngồi trầm ngâm ở Bảo tàng Thuộc địa Pháp ở Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên nơi gây ấn tượng nhất đối với anh chính là Huế. “Ở Huế cho tôi một cảm cảm giác rất yên bình và sự cổ kính, một nét gì đó rất đặc biệt. Lần ghé thăm Huế tôi đã đến chùa Khổng Tước, đi xe máy, thưởng thức món bún nóng ngon. Tìm hiểu và trải nghiệm lịch sử của các triều đại trước đây của Việt Nam. Buổi tối Huế dù hơi buồn, nhưng khung cảnh yên bình này lại khiến tôi thấy thoải mái”.

Phú Quốc

Việt Nam thường được các du khách trên thế giới nhắc đến là một điểm đến rất năng động, một trong những quốc gia giàu văn hóa nhưng vẫn hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Đối với Mario - một du khách đến từ Nam Phi, Phú Quốc chính là điểm đến yêu thích nhất của anh. “Phú Quốc có nhiều bãi biển và quán bar trên bãi biển tuyệt vời nhất, đây chắc chắn là một trong những điểm đến độc đáo nhất cho cả người mới bắt đầu và du khách đã có kinh nghiệm, nơi đây là nơi bạn có thể ghé thăm nhiều hơn một lần vì nó rất thú vị”.

Mario trải nghiệm rất nhiều địa điểm lưu trú nổi tiếng trên hòn đảo Ngọc này.

Không chỉ "mê mẩn" thiên nhiên đất trời ở Phú Quốc, anh chàng này còn là "tín đồ" ẩm thực trên hòn đảo ngọc, minh chứng cho thấy điều đó chính là Mario đã lập hẳn một tài khoản với tên gọi @phuquoc_fooftour để chia sẻ những trải nghiệm ẩm thực ngon tại Phú Quốc không khác gì một người dân địa phương thực thụ.



Bên cạnh đó, anh chàng người Nam Phi này cũng cho biết thêm rằng anh rất yêu thích ẩm thực tại thành phố "hoa phương đỏ": “Đối với tôi, Hải Phòng chắc chắn là nơi có món ăn ngon nhất Việt Nam, tôi không thể giải thích tại sao, chỉ cảm thấy những món ăn ở đó có sự cân bằng hoàn hảo về hương vị”.

Hà Giang

Một nhiếp ảnh gia người Mexico - Gerardo Muniz chia sẻ “Chuyến đi đến Hà Giang là một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất của tôi khi du lịch tại Việt Nam”.

Trong chuyến đi này, Gerardo đã ở Việt Nam gần 3 tuần, anh chàng dành hầu như tất cả thời gian của mình chinh phục những nẻo đường ở miền Bắc. “Chuyến đi này đã đưa tôi đến những vùng sâu vùng xa, nơi có nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam định cư. Phong cảnh dọc theo con đường đến thung lũng đá Đồng Văn rất hữu tình và hùng vỹ. Nó thay đổi rất nhanh từ những ngọn núi lớn thành rừng rậm”.

Là một nhiếp ảnh gia yêu thích phong cảnh thiên nhiên, Hà Giang là điểm đến khiến anh chàng người Mexico này rất thích thú thậm chí là dành tình cảm đặc biệt với cảnh sắc nơi địa đầu Tổ Quốc Việt Nam. “Tôi đã yêu nơi đó. Ngay cả trước khi tôi đến Việt Nam, kế hoạch chạy xe máy giữa núi, rừng và đồng lúa đã ngay lập tức cuốn hút tôi. Chúng tôi đã hoàn thành đường vành đai Hà Giang trong 4 ngày. Ở nhà và ăn tối với người dân địa phương. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi lái xe đến thác để tắm biển và thư giãn. Những cánh đồng lúa quá ấn tượng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây”.

Không chỉ đặt chân đến Hà Giang, chàng trai nhiếp ảnh gia này còn ghé thăm Hạ Long, Hà Nội. Tuy nhiên nước biển ngoài Vịnh Hạ Long có phần không được trong như tưởng tượng. Còn Hà Nội thì để lại dấu ấn trong anh bằng hương vị thơm ngon của món phở và cốc sinh tố xoài. “Người Việt Nam rất thân thiện và Việt Nam thực sự giàu có về nhiều thứ”. Anh hy vọng dịp tới trở lại, sẽ có thời gian ghé thăm Hội An và những địa điểm khác nữa

Có thể nói, du lịch Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình, như một điểm đến đầy hứa hẹn của khu vực Châu Á. Dù chỉ ghé chơi vài ba ngày hay lang thang dọc đất nước trong hơn một tháng, Việt Nam vẫn có thể làm hài lòng cả những vị khách khó tính.

Ảnh: NVCC