Những dấu hiệu cho thấy điện thoại đã bị nghe lén

Nếu ai đó có quyền truy cập vào điện thoại của bạn, họ có khả năng gửi email giả mạo, đọc tin nhắn cá nhân của bạn, ghi âm cuộc gọi của người dùng.

Theo Cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ, dưới đây là một số cách nhận biết điện thoại có bị nghe lén hay không?

Nếu điện thoại của bạn liên tục quá nóng mà không có lý do và pin nhanh hết mà không rõ nguyên nhân, điện thoại của bạn có thể đã bị tấn công. Phần mềm độc hại chạy trong nền có thể làm tiêu hao pin của bạn mà không có bất kỳ ứng dụng nào chạy và có thể là bất kỳ thứ gì, từ phần mềm độc hại đang đọc email của bạn đến phần mềm gián điệp ghi âm cuộc gọi.

Nếu bạn đã là người sử dụng nhiều điện thoại, pin của bạn có thể bị nóng. Ví dụ: phát trực tuyến video hoặc chơi trò chơi trong thời gian dài sẽ khiến điện thoại của bạn nóng lên, điều này khá bình thường. Nếu bạn không sử dụng điện thoại nhiều và pin vẫn nóng lên hoặc không sạc được, bạn có thể muốn kiểm tra phần mềm độc hại.

Để làm điều đó, hãy kiểm tra cài đặt pin của bạn. Trên điện thoại Android hoặc iPhone, bạn có thể xem ứng dụng nào đang sử dụng nhiều pin nhất bằng cách đi tới Cài đặt > Pin, tại đây bạn sẽ thấy ứng dụng nào đang sử dụng nhiều pin nhất. Nếu có những ứng dụng trong danh sách đó mà bạn không nhớ đã cài đặt hoặc ứng dụng của bên thứ ba không sử dụng nhiều năng lượng, hãy gỡ cài đặt chúng ngay lập tức.

2. Tiếng động lạ

Một tiếng vo ve hoặc tiếng động lạ khi bạn đang trong cuộc gọi có thể là dấu hiệu cho thấy các cuộc gọi của bạn đang được ghi âm. Nếu bạn nghe thấy những âm thanh tĩnh hoặc lạ khác như tiếng bấm hoặc tiếng bíp ngay cả khi bạn không gọi cho ai đó, đó là một dấu hiệu khác.

Nghe những âm thanh này một hoặc hai lần ngẫu nhiên có thể không sao, nhưng nếu nó xảy ra liên tục, hãy kiểm tra điện thoại của bạn. Bạn có thể thử sử dụng ứng dụng cảm biến băng thông âm thanh từ một điện thoại khác được đặt ở tần số thấp. Nếu nó nhận được nhiều âm thanh trong vòng một phút, điện thoại của bạn có thể đã bị xâm nhập.

3. Sử dụng dữ liệu cao bất thường

Phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại sẽ thường xuyên sử dụng nhiều dữ liệu vì chúng liên tục gửi thông tin trở lại cho bất kỳ ai đã tấn công thiết bị của bạn. Nếu các biểu tượng dữ liệu hoặc vị trí của bạn ở đầu màn hình thường xuyên di chuyển hoặc sáng lên, đó có thể là dấu hiệu ai đó đang gửi dữ liệu từ điện thoại của bạn hoặc điều khiển dữ liệu đó từ xa. Mức sử dụng dữ liệu cao hơn bình thường cũng có thể hiển thị dưới dạng hóa đơn điện thoại cao hơn nếu bạn không có gói dữ liệu không giới hạn.

iphone và="" điện="" thoại="" android="" đều="" cho="" phép="" bạn="" kiểm="" tra="" mức="" sử="" dụng="" dữ="" liệu="" của="" mình="" để="" xem="" (có="" thể)="" có="" bị="" nghe="" trộm="" hay="" không.="" Để="" thực="" hiện="" trên="" iphone,="" hãy="" đi="" tới="" cài="" đặt="" >="" di="" động.="" android,="" mạng="" &="" internet.="" nó="" cũng="" thể="" nằm="" trong="" kết="" nối=""> Sử dụng dữ liệu hoặc > Sử dụng dữ liệu di động.

4. Hoạt động bất thường

Nếu điện thoại của bạn gặp sự cố khi tắt, đó có thể là dấu hiệu cho thấy điện thoại đang bị nghe trộm. Tự tắt ngẫu nhiên là một dấu hiệu khác của sự cố. Khi tắt điện thoại, hãy kiểm tra xem đèn nền có sáng ngay cả khi điện thoại đã tắt hay tắt hoàn toàn không thành công.

Các hành vi kỳ lạ khác mà điện thoại của bạn có thể biểu hiện nếu bị xâm phạm bao gồm quảng cáo bật lên, màn hình sáng ngẫu nhiên và các thông báo mà bạn không nhận ra khiến bạn truy cập vào các liên kết lạ. Hiệu suất cũng thường chậm lại.

Ngoài ra, hãy coi chừng máy ảnh hoặc micro của bạn bật ngẫu nhiên. Nếu bạn vẫn thấy đèn camera bật sáng khi không mở ứng dụng sử dụng camera, đó có thể là dấu hiệu cho thấy điện thoại của bạn đã bị tấn công. Một số phần mềm độc hại cho phép tin tặc truy cập máy ảnh của bạn mà không cần bật đèn, vì vậy hãy luôn tìm hiểu sâu hơn nếu bạn cho rằng có điều gì đó đáng nghi.

5. Trang web trông lạ

Một số dạng phần mềm độc hại có thể xâm nhập vào trình duyệt của bạn, hiển thị cho bạn một trang web giả mạo có vẻ hợp pháp, sau đó thu thập thông tin xác thực đăng nhập của bạn khi bạn nhập chúng. Nếu bạn đang duyệt trên điện thoại và trang web bạn đang xem có hành vi lạ hoặc trông không giống như mong đợi, hãy đóng trình duyệt và kiểm tra điện thoại của bạn để tìm phần mềm độc hại bằng cách quét điện thoại hoặc mang điện thoại đến chuyên gia.