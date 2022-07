Những dấu ấn tại giải chạy JEX Running: Cosplay Vô Diện, diện Kimono, đồ khủng long đi chạy

Được tổ chức với mục đích cổ vũ hoạt động thể dục thể thao, đồng thời góp phần ủng hộ kinh phí cho "chương trình hỗ trợ phẫu thuật xương khớp, JEX - Vì sống là động" do nhãn hàng JEX thực hiện, giải chạy dành cho các gia đình JEX Running tại TP Hồ Chí Minh đã thu hút lượng người tham gia rất lớn với gần 1000 runner. Trong đó có nghệ sĩ Quyền Linh, gia đình 3 thế hệ của ca sĩ Hoàng Bách, nhà vô địch Triathlon Lâm Quang Nhật, Travel Blogger Trần Đặng Đăng Khoa hay những hot Tiktoker như An Đen, Khiết Đan, An Nhiên Bối Bối…



Tuy nhiên, chiếm spotlight của cuộc thi năm nay không phải các nghệ sĩ hay người nổi tiếng mà chính là những runner bình thường nhưng outfit lại cực kỳ ấn tượng.

Đứng đầu danh sách chắc chắn phải kể đến chàng trai đã hóa thân thành Vô Diện. Với bộ trang phục giống như trùm chăn giữa thời tiết nắng nóng của Sài Gòn kèm theo đó là chiếc làn nhỏ cùng vài trái dừa đồ chơi, anh chàng ngay lập tức trở nên nổi bật giữa đám đông.

Sự xuất hiện của chàng trai Vô Diện khiến mọi người chú ý vì quá dễ thương

Dù vậy, outfit ngộ nghĩnh này chưa phải là duy nhất của giải chạy năm nay. Trong hình hài chú khủng long đáng yêu, anh Trần Minh Trí ở Quận 7 hy vọng hình ảnh nhí nhảnh của mình sẽ tạo niềm vui cho mọi người, nhất là trẻ em. Nói về lý do tham gia JEX Running, anh Trí cho hay: "Mình tham gia giải chạy với tinh thần luôn chạy về phía trước để tốt cho sức khỏe và xương khớp của mình. Ngoài chạy, mình còn thích leo núi và thường vận động cường độ cao. Vì vậy, mình duy trì kết hợp vận động với cân bằng dinh dưỡng và sử dụng sản phẩm hỗ trợ chăm sóc và bảo vệ xương khớp JEX thế hệ mới từ Mỹ với thành phần 100% thiên nhiên để có sức tập luyện."

Các vận động viên hào hứng tham gia giải chạy

Không chỉ có Vô Diện hay cặp đôi khủng long, Giải thưởng Trang phục ấn tượng nhất còn có sự góp mặt của "cô bé Nhật Bản" trong bộ đồ Kimono trắng, anh bộ đội Cụ Hồ, các "thiên thần áo trắng"...

Các thí sinh đạt giải Trang phục ấn tượng từ cuộc thi

Trang phục cosplay các khớp gây ấn tượng tại giải chạy

Để tăng thêm phần kịch tính, BTC còn bố trí nhiều chướng ngại vật như: đường đua lưới, đi qua cầu treo hoặc đu người leo qua thang tay… Những thử thách tuy đã làm khó không ít vận động viên có thể lực yếu hơn nhưng không thể ngăn cản ý chí quyết tâm về đích của các runner.

Đường đua đặc biệt "thách thức" độ dẻo dai xương khớp của những người tham gia

Ngoài trang phục độc đáo, lượng người tham gia khủng, dấu ấn của JEX Running còn là hình ảnh nỗ lực hoàn thành mục tiêu những người tham gia lớn tuổi và các bạn học sinh. Bất chấp tuổi tác, ngoại hình, vóc dáng, những runner này vẫn cố gắng để chiến thắng chính mình và truyền cảm hứng, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Bà Thục An, 81 tuổi - mẹ của các sĩ Hoàng Bách cho biết bí quyết để dẻo dai, khỏe khoắn là tập luyện khiêu vũ thường xuyên và sử dụng JEX thế hệ mới để chăm sóc và bảo vệ xương khớp.

"Cơ thể mỗi người cũng giống như những vật dụng hàng ngày, càng dùng lâu thì càng dễ hư hỏng. Mà hư thì cần phải cải tạo, bồi bổ. Thứ nhất là theo dõi sức khỏe của mình, vận động theo nhu cầu và tình trạng cơ thể. Thứ hai là cần bổ sung dinh dưỡng từ việc ăn uống, sử dụng các sản phẩm chuyên biệt chăm sóc xương khớp vì xương khớp khỏe là nền tảng của mọi hoạt động trong cuộc sống", thí sinh cao tuổi nhất giải chạy chia sẻ.

Sự nỗ lực của các vận động viên lớn tuổi, nhỏ tuổi là một trong những hình ảnh đẹp nhất của giải chạy

Mặc tiết trời nắng nóng, những người tham gia vẫn cùng nhau chinh phục 2 cự ly là 3km và 6km

Hai vận động viên trên 50 tuổi nhận giải Nhất cự ly 3km

Vượt chướng ngại vật cùng cậu con trai nhỏ ắt hẳn sẽ là một kỷ niệm cực kỳ đáng nhớ của ông bố trẻ

Kết thúc thi đấu, các runner cùng tập trung ở khu vực thư giãn để nạp lại năng lượng, phục hồi cơ bắp. Đây cũng là khoảng thời gian mà các vận động viên thoải mái chụp ảnh, trò chuyện cùng nhau và tham gia các hoạt động minigame đầy thú vị.



Toàn cảnh giải chạy JEX Running 2022

Trước đó, để đảm bảo an toàn xương khớp cho các runner, ngày 2/7, nhãn hàng JEX thế hệ mới đã tổ chức thăm khám, tư vấn xương khớp để đo lường sức khỏe xương khớp, tìm ra lộ trình vận động phù hợp và đúng cách đối với mỗi người, mỗi độ tuổi riêng biệt. Đồng thời xuyên suốt thời gian diễn ra giải chạy, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về xương khớp cũng luôn có mặt và hỗ trợ kịp thời cho vận động viên.



Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco

Địa chỉ: 148 Hoàng Hoa Thám, phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

