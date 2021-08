Những chú mèo trúng “độc đắc”: Từ lò mổ đến nước Mỹ

Theo truyền thuyết "mèo có 9 cái mạng" và nếu điều đó là sự thật thì chắc chắn những chú mèo này đã sử dụng mạng cuối cùng trước giây phút bị giết, và may mắn hơn khi được FOUR PAWS cùng đối tác giải cứu, chăm sóc chờ tìm mái ấm.

Những chú mèo được chăm sóc sức khỏe ngay sau được giải cứu

Xuất phát từ chủ một nhà hàng chuyên về các món thịt chó, mèo ở thành phố Thái Bình bày tỏ nguyện vọng muốn chấm dứt buôn bán, và không muốn giết hại những con vật vô tội. Trong khi cửa hàng vẫn có rất nhiều "thượng khách", tháng 12 năm 2020, họ vẫn quyết định đóng cửa và chuyển đổi sang kinh doanh xe máy cũ với sự hỗ trợ của tổ chức FOUR PAWS.

Tám chú mèo đã được FOUR PAWS giải cứu và hợp tác với Heaven on Earth - một tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ đón nhận, chăm sóc và tìm mái ấm cho chúng tại đây. Nhờ Heaven on Earth, hàng nghìn con mèo trong những trại động vật quá đông đúc hay lạc trên đường phố ở Los Angeles đã tìm được những người chủ mới.

Hành trình "định cư" trên đất Mỹ của những chú mèo đến từ lò mổ Thái Bình là những cái kết có hậu. Nó đã chạm đến tình yêu thương của những người yêu động vật. Những chú chó, mèo cũng như con người luôn mong muốn được yêu thương và có một mái ấm gia đình.

5 chú mèo đầu tiên đã đến Mỹ an toàn

Cody, Binh, George, Lion và Tiger là tên những chú mèo đầu tiên được bay đến Mỹ, chuyến đi từ miền Trung Việt Nam đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa, sau đó bay và nghỉ tại thành phố Abu Dhabi - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy trải qua một hành trình dài nhưng "Bộ Năm Siêu Đẳng" đều khỏe mạnh và hạ cánh an toàn. Tất cả đã được tổ chức Heaven on Earth đón nhận, chăm sóc trước khi hòa nhập với cuộc sống mới.

Hai chú mèo Lion và Tiger đã được nhận nuôi ngay và về chung một nhà. Người chủ mới của chúng cho biết Lion đã thích nghi rất nhanh, trong khi Tiger thì có nhút nhát hơn một chút, nhưng cũng chỉ vài ngày thôi là đã quen thuộc với mọi thứ. Hiện tại cả hai đang có cuộc sống rất tốt, chúng quấn quýt với nhau suốt ngày.

Lion và Tiger bên người chủ mới

Lion và Tiger nằm sưởi nắng

Còn ba chú mèo Mittens, Talula và Cyndi sau đó cũng lên đường để hội tụ với năm người bạn. Talula mặc dù có đôi chút rụt rè khi ra khỏi máy bay, nhưng chỉ sau ít phút đã rất thân thiện với những người chăm sóc mình. Còn Mittens ngay khi tới nơi đã rất hoạt bát, đáng yêu. Với đôi mắt màu xanh lá cây luôn nũng nịu, lúc nào cũng muốn được cưng chiều, hy vọng Mittens sẽ nhận được tình yêu thương của những người chủ mới và quên đi ký ức kinh hoàng về lò mổ.

"Bộ ba" lên đường sau cũng đã đến nơi an toàn

Mittens bên cô chủ mới

Các chú mèo đều đã nhanh chóng tìm được những ngôi nhà mới, còn duy nhất Binh vẫn còn ở lại, và trở thành nữ hoàng của trại. Cuộc sống hiện tại của cô mèo với bộ lông đồi mồi, có niềm đam mê ăn uống này rất bình yên. Binh đã thích nghi với cuộc sống mới tốt hơn mong đợi và được mọi người rất yêu quý.

Binh làm "nữ hoàng" ở trại và chờ người nhận nuôi

Chân dung "nữ hoàng" Binh sưởi nắng

Câu chuyện của 8 chú mèo trên đất Mỹ là nguồn động lực để FOUR PAWS và tất cả chúng ta cùng chung tay tiếp tục hành động. Vẫn còn đâu đó rất nhiều những chú chó mèo kém may mắn đã và đang bị đánh cắp từ chủ của chúng và sau đó bị bạo hành, giết lấy thịt. Điều này không chỉ gây ra sự đau khổ tột cùng cho chúng cũng như người chủ, mà còn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe cộng đồng.

Đơn kiến nghị của FOUR PAWS tới chính phủ các nước Việt Nam, Campuchia và Indonesia về việc chấm dứt nạn buôn bán chó mèo hiện đã cán mốc 1 triệu chữ ký của người ủng hộ trên toàn cầu, trong đó có hàng trăm nghìn chữ ký đến từ Việt Nam: https://help.four-paws.org/en/end-dog-and-cat-meat-trade-southeast-asia. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên sự khác biệt!

Về tổ chức FOUR PAWS

FOUR PAWS là tổ chức bảo vệ động vật toàn cầu với đối tượng là những động vật chịu tác động tiêu cực từ con người, với trách nhiệm phát hiện, giải cứu những động vật cần sự giúp đỡ và bảo vệ chúng. Được thành lập vào năm 1988 tại Vienna (Áo) bởi Heli Dungler, tổ chức này ủng hộ một thế giới nơi con người đối xử với động vật với sự tôn trọng, đồng cảm và thấu hiểu. Các chiến dịch và dự án bền vững của FOUR PAWS tập trung vào các thú cưng bao gồm chó và mèo đi lạc, động vật trang trại và cả động vật hoang dã - như gấu, mèo lớn, đười ươi và voi - được nuôi giữ trong điều kiện không phù hợp như trong các khu vực xảy ra thảm họa và những vùng có xung đột. Với các văn phòng ở Úc, Áo, Bỉ, Bulgaria, Đức, Kosovo, Hà Lan, Thụy Sĩ, Nam Phi, Thái Lan, Ukraine, Hungary, Anh, Mỹ và Việt Nam, cũng như các khu bảo tồn động vật được giải cứu ở mười hai quốc gia, FOUR PAWS cung cấp các trợ giúp tức thời cũng như các giải pháp lâu dài. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.four-paws.org.