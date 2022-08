Những chiếc OPPO Reno8 series đầu tiên đã đến tay người dùng tại thị trường Việt Nam

Được mệnh danh là “Chuyên gia chân dung” dòng sản phẩm OPPO Reno8 tiếp tục phát huy những ưu điểm của thế hệ tiền nhiệm, không chỉ sở hữu thiết kế đẹp mắt, khung viền phẳng hợp thời. Mà ở Reno8 series OPPO còn nâng cấp mạnh mẽ hệ thống camera cũng như khả năng xử lý hình ảnh để giúp người dùng có trải nghiệm nhiếp ảnh di động tốt nhất.

Và những nâng cấp, thay đổi của OPPO Reno8 thực sự đã đánh trúng tâm lý và nhu cầu của người dùng từ đó giúp Reno8 series đạt được những thành công nhất định. Theo báo cáo của OPPO, chỉ sau khoảng một tuần triển khai chương trình đặt trước, dòng OPPO Reno8 đã đạt được 30.000 đơn đặt trước (Số liệu được tính đến hết 26/08), đây là một thành tích không hề nhỏ.

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Phát triển kinh doanh chuỗi Thế giới di động/Điện máy xanh

“Có thể nói thị trường smartphone thời điểm hiện tại đang ở giai đoạn chững lại, đặc biệt đang ở tháng 7-8 là những tháng thấp điểm của năm. Tuy nhiên sự quan tâm của khách hàng và thị trường đối với OPPO Reno8 Series vẫn không hề hạ nhiệt, minh chứng rõ ràng từ lượng đặt hàng của bộ ba Reno8 Series này ở Thế Giới Di Động gần chạm mốc 20.000 đơn hàng”, ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Phát triển kinh doanh chuỗi Thế giới di động/Điện máy xanh chia sẻ.

Sức hấp dẫn của Reno8 series đã thu hút rất nhiều khách hàng đến buổi trả hàng từ rất sớm, khâu tổ chức được OPPO và các bạn nhân viên của TGDD triển khai kỹ lưỡng, dù đông nhưng mọi người vẫn rất nghiêm túc xếp hàng và chờ đợi.

Người may măn trúng khuyến mãi 88%

Không để sự chờ đợi của khách hàng trở nên vô nghĩa, ban tổ chức đã tổ chức quay số khuyến mãi từ 28% đến 38%, đặc biệt lần quay số cuối cùng với ưu đãi khủng lên đến 88% đã khuấy động không khí toàn bộ khách hàng trước giờ mở bán.

Tham gia buổi mở bán sớm OPPO Reno8 series còn có sự xuất hiện của rất nhiều các bạn KOC, TIkToker nổi tiếng, mọi người đều rất phấn khích khi là những người đầu tiên được tự tay bóc hộp những chiếc OPPO Reno8.

TikToker/YouTuber: Nam Phương

TikToker Fanny Trần

“Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự yêu mến và tin tưởng của người dùng đối với OPPO đang trên xu thế bền vững hơn. Đặc biệt là lượng đặt cọc trước trung bình mỗi ngày của Reno8 Series tăng 10% so với thế hệ trước đó, mặc dù số lượng ngày mở đặt hàng trước lần này ngắn hơn so với Reno7 Series, với chỉ 9 ngày mở đặt hàng trước. Điều này là một sự cổ vũ to lớn cho OPPO và các đối tác bán lẻ khi nhận được sự yêu thích và tin tưởng vững chắc từ khách hàng như vậy.” ông Văn Bá Luýt, Giám đốc sản phẩm của OPPO Việt Nam chia sẻ.

OPPO Reno8 series là dòng sản phẩm phân khúc trung, cận cao cấp nổi bật với những ưu điểm đáng chú ý như cấu hình phần cứng mạnh mẽ với chip xử lý Dimensity 1300 5G, hệ thống camera 50MP tích hợp A.I và công nghệ sạc nhanh lên đến 80W.

Từ ngày 27/08 OPPO Reno8 series chính thức mở bán tại Việt Nam với mức giá lần lượt cho các phiên bản như sau:

- OPPO Reno8 5G: 13.9 triệu đồng.

- OPPO Reno8 Z 5G: 10.49 triệu đồng.

- OPPO Reno8: 8.9 triệu đồng.