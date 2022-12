Những "cận vệ già" tỏa sáng tại World Cup 2022: Cháy hết mình lần cuối

Bộ phim giành 4 giải Oscar “No Country for Old Men” (Không chốn dung thân), nổi tiếng với hình ảnh chán chường kinh điển của cảnh sát già Ed Tom Bell do tài tử Tommy Lee Jones thủ vai.

Ông cùng hai người bạn cựu binh chí cốt luôn nhớ về ngày xưa cũ và lạc lõng trong thế giới hiện tại, bất lực trước thực tế phũ phàng, không lối thoát.

Người hâm mộ cũng lo sợ tình trạng tương tự xảy ra với những ngôi sao đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp tại World Cup 2022.

Messi (35 tuổi) và Ronaldo (37 tuổi) khát khao thể hiện lần cuối ở World Cup.

Tuy nhiên, những “cận vệ già” của bóng đá thế giới đã tỏa sáng theo nhiều cách khác nhau. Messi 35 tuổi, Ronaldo 37 tuổi đang theo đuổi giấc mơ vô địch World Cup. Đó cũng là mục tiêu của hậu vệ phải 39 tuổi Dani Alves, trung vệ 38 tuổi Thiago Silva (Brazil), tiền vệ 37 tuổi Luka Modric (Croatia), tiền đạo 36 tuổi Olivier Giroud (Pháp) hay lão tướng 39 tuổi vừa ghi bàn vòng 1/8 Pepe (Bồ Đào Nha)… Họ đang là đầu tàu dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Pepe: từ gã “đồ tể” đến người thủ hộ khung thành

Nhắc đến Pepe, người hâm mộ liên tưởng ngay đến hình ảnh một gã bặm trợn, thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm. Điều này một phần do khuôn mặt dữ tợn của ngôi sao sinh năm 1983, nhưng phần lớn là do lối chơi bạo lực của anh. Năm 2009, Pepe bị treo giò 10 trận sau tình huống đá liên tiếp vào chân và lưng của Javier Casquero (Getafe). Anh bực tức vì cho rằng đối phương ăn vạ khiến Real Madrid chịu quả phạt đền.

Sau án phạt và chỉ trích khủng khiếp từ dư luận, Pepe cảm thấy “không còn cảm hứng đá bóng”. Tuy nhiên, anh đã trở lại mạnh mẽ để gặt hái các danh hiệu. Anh và Ronaldo là đôi bạn thân ở CLB Real Madrid và tuyển Bồ Đào Nha. Trên sân cỏ, anh luôn đóng vai ác, tắc bóng, truy cản quyết liệt, phạm lỗi thô bạo… làm nền cho Ronaldo tỏa sáng với những bàn thắng.

"Gã đồ tể" Pepe không chỉ giỏi đánh chặn, anh còn hay ghi bàn từ các pha không chiến. Ảnh: 163.

Pepe - Ronaldo đã giành 2 chức vô địch La Liga, 3 lần lên ngôi ở UEFA Champions League cùng nhau. Trong màu áo ĐTQG, họ chinh phục thành công Euro 2016 và UEFA Nations League 2019. Tuy nhiên, ở đấu trường World Cup, Pepe chỉ để lại dấu ấn với tấm thẻ đỏ trong trận gặp Đức ở World Cup 2014, khiến Bồ Đào Nha thua 0-4 và bị loại ngay vòng bảng. 4 năm sau, Pepe ghi bàn trong trận gặp Uruguay ở vòng 1/8 nhưng đội nhà vẫn dừng bước sau thất bại 1-2.

Khát khao chiến thắng của Pepe không hề thua kém Ronaldo. Đây cũng là lý do anh được trao tấm băng đội trưởng khi Ronaldo ngồi dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ vừa qua. Chính Pepe là người bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0, trong ngày tài năng trẻ kém anh 18 tuổi, Goncalo Ramos ghi hat-trick. Hai thế hệ như “cha và con” về tuổi tác đã gồng gánh Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Ở tuổi 39, 283 ngày, Pepe trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup, phá kỷ lục của “sư tử già bất tử” Roger Milla (Cameroon) lập nên ở World Cup 1990.

Thiago Silva - Dani Alves: Hai cận vệ tận tụy của Brazil

Ở trận tứ kết World Cup 2014, Brazil chạm trán Colombia. Ngay phút thứ 7, đội trưởng Thiago Silva dứt điểm cận thành bằng… đầu gối từ quả phạt góc của Neymar, mở tỷ số trận đấu. Chung cuộc, Brazil thắng 2-1. Trước đó, ở vòng 1/8, anh xuất phát cùng hậu vệ phải Dani Alves, giúp đội nhà loại Chile ở loạt sút luân lưu.

Silva và Alves vẫn miệt mài cống hiến. Ảnh: Sohu

8 năm đã trôi qua, Thiago Silva 38 tuổi vẫn đeo băng đội trưởng. Ký ức về trận bán kết 8 năm trước phần nào đã phai nhạt. Anh bỏ lỡ trận thua Đức bẽ bàng 1-7 vì treo giò (nhận 2 thẻ vàng). Giờ đây, Silva đang muốn cháy hết mình trong lần cuối dự World Cup. Trong trận thắng Hàn Quốc, Silva bật tường ăn ý để Richarlison ghi bàn thắng thứ 3 cho Brazil.

Ở tuổi 38, 74 ngày, Silva trở thành cầu thủ kiến ​​tạo lớn tuổi nhất trong lịch sử bóng đá Brazil tại World Cup. “Người bạn già” của anh, Dani Alves cũng lập kỷ lục 126 lần khoác áo ĐTQG, vượt qua thành tích của Roberto Carlos.

Alves, 39 tuổi, bỏ lỡ World Cup 2018 vì chấn thương. Với lão tướng này, việc tái hiện những pha bứt tốc bên cánh phải hay dứt điểm một chạm uy lực là điều không tưởng. Nhưng bù lại, sự quyết liệt trong mỗi pha tranh chấp, kinh nghiệm cản phá của anh vẫn hữu ích cho tuyển Brazil.

Không chỉ khao khát vô địch World Cup 2022 như những lão tướng khác, Alves còn muốn chứng tỏ anh hoàn toàn có thể sánh ngang hai hậu vệ cánh huyền thoại của Brazil: Cafu và Roberto Carlos. Chiếc cúp vàng thế giới là điều anh còn thiếu.

Người hâm mộ vẫn chờ đợi Modric có thêm siêu phẩm trivela ở World Cup. Ảnh: 163.

Giroud và Modric: Cuộc chia tay của hai nghệ sĩ

Trong chiến thắng 3-1 trước Ba Lan, Giroud, 36 tuổi 35 ngày, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi thứ 5 trong lịch sử World Cup. Đây cũng là bàn thắng thứ 52 của anh cho đội tuyển Pháp, phá kỷ lục ghi 51 bàn của Henry. Với bóng đá Pháp, Giroud đã trở thành một vị vua.

Không ghi bàn ở vòng 1/8 như các đồng nghiệp lớn tuổi khác, nhưng vai trò của Luka Modric trong đội hình Croatia là không thể chối cãi. Trước khi được đưa ra sân nghỉ trong hiệp phụ, Modric đã có pha úp mu đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành. Đáng tiếc, phản xạ xuất sắc của Shuichi Gonda khiến tiền vệ 37 tuổi không có được một siêu phẩm nữa ở World Cup.

Ước mơ duy nhất của Modric là cùng Croatia tiến xa hơn tại giải đấu, giống như những gì họ làm được 4 năm trước: có mặt ở trận chung kết.

Messi và Ronaldo: Cuộc chiến cuối cùng

Không cần dùng quá nhiều từ ngữ để miêu tả sự cạnh tranh giữa hai siêu sao xuất sắc nhất bóng đá thế giới suốt gần 20 năm qua. Từ cấp CLB đến tuyển quốc gia, người hâm mộ luôn mong đợi được chứng kiến cả hai đối đầu trong trận chung kết ở mỗi giải đấu họ góp mặt.

Messi đang là cầu thủ rê bóng với quãng đường dài nhất World Cup 2022.

Messi, đã đi từ tuyệt vọng đến hy vọng tươi sáng qua từng trận đấu ở Qatar năm nay. Anh cùng Argentina nhận thất bại sốc trước Saudi Arabia ngày khai màn. Nhưng sự thức tỉnh kịp thời và màn tỏa sáng của tiền đạo 35 tuổi đã đưa La Albicelestes trở lại quỹ đạo chiến thắng.

“La Pulga” chính là người phá vỡ thế cân bằng với bàn mở tỷ số ở phút 35 trong trận gặp Australia, mở ra chiến thắng cho đội bóng xứ Tango. Màn trình diễn ấn tượng trước Australia giúp Messi lần thứ 2 nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và là lần thứ 8 anh có được danh hiệu này qua các kỳ World Cup. Trong lịch sử, chưa từng có cầu thủ nào chạm đến con số này như Lionel Messi.

Ở chiều ngược lại, Ronaldo đang đi từ “những ngày vui” qua “ngày buồn”. Chân sút 37 tuổi ghi bàn trên chấm 11 m ở trận mở màn gặp Ghana rồi “tịt ngòi” 2 trận sau đó. Đến cuộc chạm trán Thụy Sĩ ở vòng 1/8, anh còn ngồi dự bị, và Bồ Đào Nha thắng 6-1.

Ronaldo đang trải qua thời điểm khó khăn, nhưng anh sinh ra là để vượt khó. Ảnh: 163.

Nổi tiếng với cá tính chinh phục, Ronaldo vẫn muốn trở thành siêu sao duy nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Anh muốn vượt qua tầm ảnh hưởng của Figo trước đây, thậm chí là huyền thoại Eusebio hay rộng ra là những nhà vô địch vĩ đại trong lịch sử World Cup. Đó là viễn cảnh khó có thể xảy ra, nhưng đó mới là Ronaldo - sinh ra để làm những điều không tưởng.

Một hoặc hai ngôi sao trong những cái tên lão tướng kể trên sẽ có thể đi đến đỉnh vinh quang ở Qatar 2022. Nhưng đó là chuyện của tương lai gần, còn giờ, hãy đón chờ những giây phút bùng cháy cuối cùng của họ ở World Cup - những “cận vệ già” lưu giữ một phần lịch sử của bóng đá thế giới.