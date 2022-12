Những cái nhất tại World Cup 2022

Đội vô địch: Argentina.

Á quân: Pháp.

Vị trí thứ ba: Croatia.

Vị trí thứ tư: Morocco.

Vua phá lưới: Kylian Mbappe (Pháp, 8 bàn).

Cầu thủ xuất sắc nhất: Lionel Messi (Argentina).

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Enzo Fernandez (Argentina).

Thủ môn xuất sắc nhất: Emiliano Martinez (Argentina).

Giải thưởng fair-play: ĐT Anh.

Argentina giành chức vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi.

Tổng số trận đấu: 64.

Tổng số bàn thắng: 172 (2,69 mỗi trận).

Số CĐV tới sân: 3.404.252 người (53.191 người/trận).

Cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất: Lionel Messi (Argentina), Ivan Perisic (Croatia), Harry Kane (Anh), Antoine Griezmann (Pháp) và Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha), cùng có 3 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội lập công.

Cầu thủ lập hat-trick: Kylian Mbappe, Goncalo Ramos.

Tổng số quả phạt đền: 23 (thực hiện thành công 17 quả, 6 quả không thành công).

Cầu thủ phản lưới nhà: Nayef Aguerd (Morocco), Enzo Fernandez (Argentina).

Bàn thắng nhanh nhất trong 1 trận đấu Alphonso Davies (Canada) ở phút thứ 2 trận gặp Croatia.

Bàn thắng muộn nhất trong 1 trận đấu không có hiệp phụ: Mehdi Taremi (Iran) phút 90+13 ở trận gặp Anh.

Bàn thắng muộn nhất trong 1 trận đấu có hiệp phụ: Kylian Mbappe (Pháp) phút 118 trận gặp Argentina.

Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 bàn thắng: Kylian Mbappe (Pháp) 1 phút 34 giây ở trận gặp Argentina.

Đội ghi nhiều bàn thắng nhất: Pháp (16 bàn).

Đội ghi ít bàn thắng nhất: Bỉ, Đan Mạch, Qatar, Tunisia, Xứ Wales (cùng có 1 bàn).

Đội để thủng lưới nhiều nhất: Costa Rica (11 bàn).

Đội để thủng lưới ít nhất: Tunisia (1 bàn).

Đội có hiệu số bàn thắng bại tốt nhất: Anh (+9).

Đội có hiệu số bàn thắng bại tệ nhất: Costa Rica (-8).

Messi nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2022.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Anh 6-2 Iran.

Trận đấu có cách biệt lớn nhất: Tây Ban Nha 7-0 Costa Rica.

Trận đấu có nhiều khán giả tới sân nhất: Argentina vs Mexico, Argentina vs Croatia, Argentina vs Pháp, đều diễn ra trên sân Lusail và có 88.966 người dự khán.

Đội giữ sạch lưới nhiều nhất: Morocco (4 trận).

Đội giữ sạch lưới ít nhất: Canada, Đức, Ghana, Nhật Bản, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Xứ Wales (không có trận nào).

Đội giữ sạch lưới liên tiếp nhiều nhất: Anh (3 trận).

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng và kiến ​​tạo nhất: Kylian Mbappe (Pháp, 8 bàn, 2 kiến ​​tạo), Lionel Messi (Argentina, 7 bàn, 3 kiến ​​tạo).

Thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất: Yassine Bounou (Morocco), Emiliano Martinez (Argentina), Jordan Pickford (Anh), cùng có 3 trận.

Thủ môn giữ sạch lưới liên tiếp nhiều nhất: Jordan Pickford (Anh, 3 trận).

Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn: Pepe (Bồ Đào Nha, 39 tuổi 283 ngày) ở trận gặp Thụy Sĩ.

Cầu trẻ tuổi nhất ghi bàn: Gavi (Tây Ban Nha, 18 tuổi, 109 ngày) ở trận gặp Costa Rica.

Đội tuyển có nhiều trận thắng nhất: Pháp (5 trận).

Đội tuyển có ít trận thắng nhất: Canada , Đan Mạch, Qatar, Serbia, Wales (0 trận).

Đội tuyển có nhiều trận thua nhất: Canada, Qatar (3 trận).

Đội tuyển có ít trận thua nhất (không tính luân lưu): Hà Lan (0 trận).

Đội tuyển có nhiều trận hoà nhất (không tính luân lưu): Croatia (4 trận).

Đội tuyển có ít trận hoà nhất: Australia, Canada, Costa Rica, Ghana, Iran, Bồ Đào Nha, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Thụy Sĩ (0 trận).

Đội tuyển giành được nhiều điểm nhất vòng bảng: Anh , Morocco, Hà Lan (7 điểm).

Đội tuyển giành được ít điểm nhất vòng bảng: Canada, Qatar (0 điểm).

Ngôi sao đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhiều nhất: Lionel Messi (Argentina, 5 lần).

Cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân thi đấu: Atiba Hutchinson (Canada, 39 tuổi 298 ngày) ở trận gặp Morocco.

Cầu thủ trẻ nhất ra sân thi đấu: Youssoufa Moukoko (Đức, 18 tuổi 3 ngày) ở trận gặp Nhật Bản.

HLV cao tuổi nhất giải: Louis van Gaal (Hà Lan ), 71 tuổi 123 ngày ở trận tứ kết với Argentina.

HLV trẻ nhất: Lionel Scaloni (Argentina ), 44 tuổi 190 ngày ở trận ra quân gặp Saudi Arabia.