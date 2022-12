Được những người Hồi giáo gọi là Noble Sanctuary, hoặc Temple Mount theo cách của người Do Thái, Dome of the Rock là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Jerusalem, có từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Người Hồi giáo tin rằng ngôi đền và nhà thờ Hồi giáo gần đó là nơi vị lãnh đạo tôn giáo Muhammad lên thiên đường. Nguồn: National Geographic