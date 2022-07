Những bảo bối của Doraemon đã trở thành sự thật sau hàng chục năm, giấc mơ ngày thơ bé hóa ra chẳng phải viển vông

Chú mèo máy Doraemon không chỉ là người bạn thân nhất của cậu bé hậu đậu Nobita mà còn là bạn thân của biết bao thế hệ trẻ em từ 8X, 9X cho đến cả 10X. Mèo Ú đáng yêu không chỉ tốt bụng, dễ thương mà còn có chiếc túi thần kỳ chứa đầy bảo bối vô tận.

Trong túi thần kỳ của Doraemon chứa cả tuổi thơ cả bao thế hệ

Những món bảo bối của Doraemon vào 20 năm trước đều là những món đồ viễn tưởng cảu tác giả Fujiko F. Fujio. Thế nhưng 20 năm sau, vào thời hiện đại, rất nhiều bảo bối trong số đó đã trở thành sự thật một cách tình cờ!

1. Xe tự lái

Vào thời Nobita, Suneo, Shizuka,... vẫn còn là học sinh lớp 3E thì chiếc xe ô tô có thể tự chạy, tự điều khiển chính mình chính là một phép màu. Thế nhưng bước sang năm 2022, khái niệm xe tự lái đã trở nên quá đỗi bình thường. Rất nhiều các hãng xe đình đám như Tesla, Mercedes, Nissan,... đều đã ra mắt công nghệ xe tự lái thông minh từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, tính an toàn và chính xác của chúng thì rõ ràng chưa thể đảm bảo 100% như bảo bối của chú mèo máy đến từ thế kỷ 22.

2. Máy in 3D

Là fan hâm mộ thứ thiệt của Doraemon thì chắc chắn thể quên được món bảo bối thú vị này. Nó từng xuất hiện trong vài tập truyện lẫn hoạt hình với nhiệm vụ là có thể xây dựng ngay lập tức dưới dạng 3D các đồ vật được vẽ trong hình mẫu.

Máy in 3D trong thế giới thực hiện nay phức tạp hơn một chút so với cỗ máy trong Doraemon. Để có thể in ra hình khối 3D, chúng ta vẫn phải nhập tất cả thông tin và chi tiết vào thiết bị chứ không chỉ đưa hình ảnh là được. Sản phẩm công nghệ này vẫn đang được phát triển và được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.

3. Công nghệ chụp ảnh lấy ngay

Biết bao đứa trẻ trên thế giới từng trầm trồ với chiếc "dao rạch" của Doreamon có thể cắt lấy khung hình thành ngay bức ảnh. Vào thời bấy giờ, chiếc máy ảnh còn là một sản phẩm xa xỉ không phải ai cũng có thì đây rõ ràng là món bảo bối viển vông trong tâm trí người đọc mà thôi.

Thế nhưng giờ đây, chúng ta đều đã quen thuộc với chiếc máy ảnh Polaroid với khả năng chụp ảnh lấy liền. Bên cạnh đó, người ta cũng đã phát minh ra những máy in ảnh trực tiếp, có thể xuất ảnh từ điện thoại thông minh, máy ảnh luôn và ngay một cách dễ dàng.

4. Cây mọc tức thì

Bảo bối này giống như "mì cốc trên cây". Bạn đổ nước nóng vào đất rồi đợi vài phút là sẽ có ngay một cây thông Noel mọc ra từ đó. Bảo bối này nghe thì có vẻ đi ngược lại quy luật phát triển tự nhiên của thực vật nhưng đã thực sự được phát minh ra ngoài đời.

Với loại cây mọc tức thì bản đời thật, chúng ta thậm chí còn không cần tưới nước nóng vào. Tất cả những gì bạn cần làm là dựng giá đỡ và kéo cây lên theo đúng nghĩa đen. Nhưng bù lại, nó không phải cây thật mà là đồ trang trí nhân tạo mà thôi.

5. Lửa trại dưới nước

Lửa trại dưới nước trong Doraemon đúng như tên gọi của nó là có thể cháy bình thường dưới nước. Nhờ thế mà mọi người có thể thoải mái khám phá, chơi đùa dưới đáy biển mà không sợ tăm tối.

Phiên bản đời thực của món bảo bối nghe rất vô lý này đã xuất hiện và có tên là Thermite (nhiệt nhôm). Đây là một chất được làm bằng hỗn hợp 50% bột nhôm và 50% rỉ sét. Bạn sẽ cần một dải magiê để thắp sáng nó. Một khi Thermite cháy, nó sẽ cháy mãi ngay cả khi ở dưới nước!

6. Ứng dụng chỉ đường theo yêu cầu

Ngày nay, chúng ta đã quen sử dụng Google Maps hay các ứng dụng tương tự mỗi ngày để di chuyển được đến đúng đích muốn đến. Thế nhưng cỡ 30 năm trước, khi họa sĩ Fujio F. Fujio sáng tạo ra bảo bối chỉ đường trong Doraemon, người đọc cảm thấy đây là một bảo bối phép màu và rất xa lạ, chỉ có thể có trong truyện mà thôi. Thế mới thấy công nghệ và khoa học đã phát triển nhanh chóng như thế nào!

https://kenh14.vn/nhung-bao-boi-cua-doraemon-da-tro-thanh-su-that-sau-hang-chuc-nam-giac-mo-ngay-tho-be-hoa-ra-chang-phai-vien-vong-20220704171320173.chn