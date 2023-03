Những bài hát nhắn nhủ phụ nữ học cách yêu thương bản thân

Hạnh phúc đôi khi là biết cách yêu thương bản thân

Nếu bạn là cô nàng đang vô cùng hạnh phúc bên người yêu lý tưởng. Xin chúc mừng khi bạn đã có người luôn chăm sóc và đối xử với bạn thật tốt, dành thời gian bên cạnh và lắng nghe những vui buồn của bạn. Bạn hạnh phúc chỉ đơn giản vì bạn có được họ trong đời. Còn nếu bạn chưa có ai thì hãy trở thành người yêu lý tưởng ấy, cho riêng bạn.



Yêu thương chính mình sẽ đem lại cho bạn cảm giác đủ đầy và an toàn, hơn cả việc trút toàn bộ gánh nặng gọi là "nhu cầu được yêu" cho một ai đó. Điều thú vị là mỗi chúng ta đều có bản năng yêu thương chính mình, chỉ là bạn chưa nhận ra hoặc chưa tìm được cách thể hiện đúng đắn bản năng ấy.

Kể cả những người nổi tiếng cũng phải trải qua bao nhiêu thăng trầm mới nhận ra cách để yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Điển hình như Selena Gomez, ca sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Mỹ. Sau khi kết thúc mối tình dài hơi trong đau đớn và trải qua giai đoạn trầm cảm, Selena giờ đây như đang hồi sinh từ "tro tàn". Ca khúc "Lose You to Love Me" của Selena Gomez như là minh chứng cho việc hạnh phúc là do mình tự tạo. Người ta không chỉ đang thấy một Selena đang trở lại vô cùng mạnh mẽ, mà nữ ca sĩ còn lan tỏa một thông điệp đắt giá: nếu muốn hạnh phúc, hãy học cách yêu lấy bản thân mình trước tiên.

Hay qua bài hát "Flowers", Miley Cyrus đã có một cuộc lột xác vô cùng ngoạn mục, giãi bày việc tìm lại được sự độc lập cũng như làm chủ chính cuộc đời của mình. Nhiều khán giả cũng cho rằng Flowers không hẳn là bài hát để "đá xéo" tình cũ. Vì trong lời bài hát, Miley đã rất thành thật về trái tim từng vụn vỡ, và điều cô muốn truyền tải là thông điệp lạc quan, biết yêu thương, chăm sóc bản thân và không còn cần phải dựa vào người khác để cảm thấy hạnh phúc.

"Flowers" truyền tải thông điệp về người phụ nữ bản lĩnh biết cách yêu thương bản thân (Nguồn: Internet)

Thẳng thắn thú nhận từng đau đớn khi chia tay, nhưng Miley Cyrus giờ đây đã có thể "tự mua hoa cho mình" và "yêu bản thân nhiều hơn anh yêu em", thì thay vì chờ đợi để được nhận, bạn cũng có thể tự tặng mình những bông hoa tươi thắm trong dịp 8/3 sắp tới này hoặc tự tạo niềm vui cho bản thân như cách cô nàng Hannah Montana đã làm.



Có một triết lý gọi là "luật hấp dẫn" nói rằng mỗi chúng ta là một viên nam châm trong vũ trụ. Những gì chúng ta cảm nhận, suy nghĩ và hành động đều tỏa ra một nguồn năng lượng hấp dẫn mọi năng lượng tương tự xung quanh.

Khi bạn nở nụ cười, người khác sẽ cười lại với bạn. Và khi ta luôn giữ tình yêu trong tim mình, biết cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn rồi tình yêu cũng sẽ đến.