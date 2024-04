Tình huống gây tranh cãi đến trong một giải bán marathon được tổ chức ở Bắc Kinh vào hôm 14/4 vừa qua. Ở những mét cuối, 3 VĐV dẫn đầu là Willy Mnangat và Robert Keter (Kenya) cùng với Dejene Hailu (Ethiopia).

Tuy nhiên, nhóm VĐV này lại bất ngờ chạy chậm lại để VĐV nước chủ nhà He Jie vượt lên. Thậm chí, họ còn ra dấu bằng tay, thúc giục He Jie vượt lên. Sau cùng, He Jie đã giành được chiến thắng,

Nhóm VĐV dẫn đầu chủ động chạy chậm lại để VĐV Trung Quốc chiến thắng

VĐV ra dấu thúc giục He Jie chạy nhanh hơn

VĐV còn chỉ đường cho He Jie vượt lên

Chứng kiến hình ảnh trên, nhiều fan tỏ ra bất bình.

“Thật đáng xấu hổ. Họ cần phải bị tước kết quả”, một người cho hay.

“Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh này. Tôi nghĩ cần phải ra án phạt nặng”, tài khoản khác cho biết.

Trên tờ SCMP, VĐV Mnangat cũng thừa nhận đã cố tình để He Jie chiến thắng cuộc thi. Tuy nhiên, lý do anh này đưa ra là bởi “cậu ta là bạn của tôi”.

He Jie có chiến thắng gây tranh cãi tại cuộc thi bán marathon vào ngày 14/4. Ảnh: Tân Hoa Xã

Lúc này, ban tổ chức đã tiến hành điều tra vụ việc. Chưa rõ có án phạt nào dành cho nhóm VĐV trên hay không.

Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) cho biết đã nắm được thông tin nhưng “không thể đưa ra bình luận” vì cuộc điều tra đang diễn ra.

Trở lại với cuộc đua, He Jie đã về đích với thành tích 1:03:44. VĐV 25 tuổi là tay chạy nổi tiếng ở Trung Quốc. Anh này hiện giữ kỷ lục quốc gia và vừa vô địch nội dung marathon tại ASIAD 19 được tổ chức hồi năm ngoái.