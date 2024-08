Nhóm thanh niên uống rượu say, đánh nhau gây náo loạn đường phố

5 thanh niên liên quan tới vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố bị khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 22-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người, gồm: Lê Thế Vũ (SN 1990, ngụ thị xã Nghi Sơn); Lâm Bá Duy (SN 2006, ngụ huyện Đông Sơn); Trần Văn Sơn (SN 1996) và Nguyễn Trung Tấn (SN 2001, cùng ngụ TP Thanh Hóa) và Dương Thế Ngọc (SN 2007, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".



Theo Công an TP Thanh Hóa, khoảng 1 giờ sáng ngày 8-8, do uống rượu say tại quán Pub Zon 8 (số 08 phố Cao Thắng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), nhóm đối tượng do Lê Thế Vũ cầm đầu đã gây sự đánh nhau với một số khách hàng ở quán.

Hình ảnh nhóm thanh niên ở khu vực quán Pub Zon 8. Ảnh cắt từ clip

Các đối tượng này còn cầm gậy, gạch đuổi đánh một số nhân viên, khách hàng của quán gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Cuộc "hỗn chiến" chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an. Hiện, vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.