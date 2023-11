Nhóm khủng bố hứa trả tự do cho cha tiền đạo Liverpool

Theo Daily Mail, tổ chức khủng bố đang giam giữ cha của tiền đạo Luis Diaz hứa sẽ thả người sau khi nhận được những lời cầu xin của cầu thủ Liverpool. Nhóm vũ trang tên ELN cho biết họ thông cảm với sự lo lắng của gia đình Luis Diaz và cam kết sẽ thực hiện đúng như tuyên bố cách đây vài ngày rằng sẽ trả tự do cho con tin bị bắt.

"Tôi cầu xin các bạn hãy thả ông ấy, giữ cho ông ấy vẹn toàn và chấm dứt sự chờ đợi đau đớn này càng sớm càng tốt", Luis Diaz chia sẻ trên mạng xã hội sau trận đấu đêm qua của Liverpool.

Tiền đạo Luis Diaz mặc chiếc áo có thông điệp "Trả tự do cho cha tôi" khi ghi bàn cho Liverpool. (Ảnh: Getty Images)

Cầu thủ người Colombia viết: "Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, sự đau khổ của chúng tôi lại tăng lên. Mẹ tôi, các anh em tôi và tôi đang tuyệt vọng, lo lắng và không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc này. Sự đau khổ ấy chỉ chấm dứt khi cha trở về".

Anh cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế vào cuộc để giúp đỡ giải cứu cha.

Ông Luis Manuel - cha của Luis Diaz - bị bắt cóc ở quê nhà Barrancas vào cuối tuần trước. Tiền đạo của Liverpool lập tức trở về để cùng chính quyền địa phương tìm cách liên hệ và thuyết phục nhóm vũ trang thả người. Đáp lại, ELN đưa ra một số điều kiện để đảm bảo an toàn.

'Khu vực này vẫn đang được quân sự hóa, họ đang thực hiện các chuyến bay vượt biên, thả quân và treo thưởng như một phần của chiến dịch xung đột. Tình hình này không cho phép thực hiện kế hoạch thả người một cách nhanh chóng và an toàn", Daily Mail dẫn lời đại diện của nhóm vũ trang ELN.

Tổ chức này cũng khẳng định cha của Luis Diaz vẫn được an toàn. Ông sẽ được trả tự do ngay khi ELN xác nhận có thể thực hiện việc này một cách an toàn.

Sau khi nỗ lực đàm phán với tổ chức khủng bố bất thành, Luis Diaz quay lại Anh để thực hiện nhiệm vụ với CLB Liverpool. Anh được tung vào sân ở phút 83 trong trận đấu với Luton Town và ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ giúp đội bóng giành được 1 điểm.