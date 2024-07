Nhiều VĐV dự Olympic Paris 2024 bị dọa sát hại

Trước giờ lên đường, nhiều VĐV Israsel đã bị khủng bố tinh thần. Nhiều tin nhắn từ số máy lạ được gửi đến những người này với nội dung đe dọa họ, thậm chí cả người thân.

Truyền thông Pháp viết: “Các VĐV Israel tham gia Thế vận hội Paris 2024 đã nhận những lời đe dọa giết người , tin nhắn thù hận và lời lẽ cay độc. Nhiều người cũng nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại nước ngoài, đe dọa rằng sẽ mất mạng nếu đến Pháp.

Nó khiến Israel phải có phương án riêng để bảo vệ cho những VĐV của mình. Một đoàn vệ sĩ được trang bị vũ khí sẽ đi kèm nhằm bảo vệ an ninh cho lực lượng VĐV Israel”.

Các email đe dọa cũng được gửi đến những cơ quan thể thao của Israel, trong đó nhấn mạnh vụ khủng bố ở Thế vận hội Munich 1972. Thời điểm đó, 11 người Israel đã bị sát hại.

Các VĐV Israel sẽ có vệ sĩ riêng khi dự Thế vận hội Paris

Nhìn chung, tình hình đang rất căng thẳng với đoàn thể thao Israel. Đó là lý do mà dù đã xuất hiện ở Paris để chuẩn bị tranh tài nhưng tất cả thông tin về lịch trình di chuyển, nơi ăn chốn ở của các VĐV Israel đều được giữ kín.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Israel, Yael Arad, cho biết "Chúng tôi biết rõ rằng những kẻ phá đám như vậy sẽ đến. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Chúng tôi đã hướng dẫn các VĐV cách ứng xử khi điều đó xảy ra và chúng tôi đã có nhiều cuộc họp về vấn đề này".

Pháp cũng tăng cường an ninh trước thềm Thế vận hội. Lực lượng an ninh đã phong tỏa một số khu vực của thành phố, mọi người phải có giấy phép mới được vào. Lễ khai mạc Thế vận hội sẽ có khoảng 40.000 nhân viên an ninh, cảnh sát và hiến binh với nhiệm vụ bảo vệ cho 10.500 VĐV.