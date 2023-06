Nhiều phụ huynh phản ánh đề thi Toán lớp 10 tại Hà Nội in mờ khiến HS nhầm lẫn

Trao đổi với VOV.VN, chị H.T.H có con thi tại điểm trường THPT Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đề thi môn Toán của con chị in không rõ ràng.

Cụ thể, ở câu 3, dấu gạch phân số in đứt quãng khiến con nghĩ rằng đây là dấu trừ, vì vậy kết quả toàn bộ bài toán này cũng bị sai.

“Sau khi thi xong, con có so sánh kết quả với các bạn thì thấy không giống, đến khi nhìn lại đề của bạn và của mình con mới biết đề không giống nhau. Đề của các bạn in rất rõ ràng, trong khi đề của con in bị mờ dẫn đến bị nhầm lẫn dấu gạch ngang trong phân số thành dấu trừ. Vì quá lo lắng nên từ lúc đi thi về đến giờ con vẫn khóc nức nở. Ranh giới giữa đỗ và trượt đôi khi chỉ hơn nhau ở 0,25 điểm”, chị H.TH cho biết.

Phụ huynh đăng bài phản ánh việc đề thi in bị mờ.

Tương tự, chị Đ.L.H có con thi tại điểm thi THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông cũng lo lắng cho biết, con đi thi với tâm thế bình tĩnh, tự tin, sau khi thi xong rất vui vì làm được bài. Thế nhưng khi so sánh với các bạn, con mới phát hiện đề thi của mình không giống với các bạn.



“Con quá hoảng vì thi xong mới biết hiểu nhầm đề bài dẫn đến kết quả bị sai. Phần dấu phân số ở bài 3 in mờ, con hiểu rằng có dấu trừ trước phép tính. Sau khi đăng bài trên mạng xã hội, tôi mới biết có nhiều học sinh khác cũng gặp tình trạng giống như con mình. Chỉ riêng tại điểm thi THCS Trần Đăng Ninh đã có khoảng 5-7 thí sinh khác gặp tình trạng tương tự. Đến nay đã có hơn 30 phụ huynh cùng lập nhóm phản ánh về việc đề thi bị mờ”, chị Đ.L.H cho biết.

Chị N.T.X (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, sau khi lên các group trên mạng xã hội mới biết một số thí sinh bị nhầm lẫn do in đề mờ.

“Tôi có kể với con nhiều bạn bị nhầm đề câu 3 môn Toán, khi đó con đang nằm ngủ mới bật dậy chạy ra bàn học xem lại đề thì phát hiện mình cũng trong trường hợp đó. Nếu không sai câu hỏi này, con có thể được khoảng 9 điểm môn Toán, nhưng vì nhầm dấu gạch ngang phân số thành dấu trừ nên con có thể sẽ mất 1 điểm bài này”.

Chị N.T.X cho biết, con chị có nguyện vọng thi vào THPT chuyên Nguyễn Huệ, việc làm nhầm bài thi do đề in mờ khiến con rất lo lắng, hoang mang, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý trong buổi thi ngày mai.

Chị N.T.L (Đan Phượng), có con thi tại điểm thi THPT Đan Phượng cũng có phản ánh tương tự về việc câu 3 trong đề thi Toán in bị mờ khiến thí sinh hiểu nhầm đề bài.

“Sau khi con thi xong có đối chiếu kết quả với các bạn thì thấy có sự khác biệt mà với khả năng của con thì không thể sai ở câu này. Con có làm lại nhiều lần sau khi đi thi về nhưng vẫn ra kết quả như vậy, đến khi xem lại đề của các bạn thì mới phát hiện đề của mình in bị mờ, khiến con nhìn thành có dấu trừ phía trước số 2. Đây thực chất là 1 đoạn của dấu thập phân in bị mờ. Các đề thi khác nhìn rất rõ ràng. Sau khi biết mình bị nhầm, con rất buồn và lo lắng. Nếu không sai câu này, thì con sẽ không lo ngại về NV1, nhưng chỉ cần mất 0,25 cơ hội của con cũng đã khác rất nhiều. Đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên, nên con đang rất hoang mang”, chị N.T.L cho biết.

Phụ huynh này cũng mong muốn Sở GD-ĐT Hà Nội nhanh chóng xác minh, làm rõ và có hướng giải quyết đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay đã có hơn 30 phụ huynh ở các quận huyện khác nhau gồm Hà Đông, Gia Lâm, Đan Phượng cùng phản ánh về tình trạng con bị nhầm đề thi ở câu số 3 đề thi môn Toán do in bị mờ.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN chiều 11/6, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết chưa nhận được phản ánh cũng như chưa thể xác minh việc in sao đề thi do đến thời điểm này các thành viên trong hội đồng ra đề thi vẫn đang trong khu vực “cách ly” chưa được ra ngoài.