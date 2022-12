Nhiều người lên tiếng sau chuyện quán cà phê ngưng nhận khách dưới 12 tuổi: Đừng nói “con còn nhỏ không biết gì"

Hiện nay, các quán cà phê vừa là nơi để giao lưu, trò chuyện, chia sẻ, vừa là không gian để bạn trẻ thay đổi môi trường làm việc đã quá quen thuộc ở văn phòng. Vì vậy sau khi một quán cà phê tại TP.Đà Nẵng đăng tải thông báo "Từ chối nhận khách là trẻ em dưới 12 tuổi" đã dấy lên nhiều tranh cãi.

Cụ thể, nội dung thông báo của quán D.H.Coffee (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) như sau, "Vì quán không có không gian riêng dành cho trẻ em vui chơi. Vì quán sợ tiếng ré, tiếng khóc của trẻ làm ảnh hưởng đến những vị khách đến thư giãn và trò chuyện. Vì quán không có kĩ năng dỗ dành trẻ, giữ trẻ giúp các ba mẹ. Nên kể từ hôm nay quán xin phép từ chối khách dẫn theo trẻ em dưới 12 tuổi. Xin cảm ơn!"

Trước đó, ngày 18/4, quán cà phê này đã đăng thông báo về việc ngừng tiếp khách là trẻ nhỏ.

Tranh cãi chuyện có nên hay không nên đưa trẻ đến các quán cà phê



Vậy người trẻ có đồng tình với quy định này của quán không? Và nên hay không nên đưa trẻ đến những quán cà phê và những không gian chung cần sự yên tĩnh? Câu chuyện này vẫn đang nhận "cơn bão" góp ý khác nhau từ cộng đồng mạng.

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với một số người dân thuộc các độ tuổi khác nhau để lắng nghe quan điểm của họ về vấn đề này.

Chia sẻ với chúng tôi, bạn Đình Quân (trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, "Việc không nhận khách là trẻ em dưới 12 tuổi không có gì là sai bởi là chủ quán cà phê hay bất cứ doanh nghiệp nào khác thì họ đều có định hướng và mục tiêu khách hàng riêng".

Trong khi đó, đối với các bạn trẻ thì cho rằng việc đến một quán cà phê có nhiều trẻ con sẽ cảm thấy hơi phiền. "Khi em vô quán cà phê để học mà thấy nhiều bạn nhỏ quậy quậy chạy linh tinh sẽ thấy không thoải mái, ồn ào", một nữ sinh chia sẻ.

Cùng với những ý kiến đồng tình với chủ quán thì đa phần mọi người đều tỏ ra thông cảm với những phụ huynh dẫn theo con nhỏ đến quán cà phê.

Chị Bùi Kim Hường (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, "Thật sự, với một người mẹ bỉm sữa như mình có hai đứa con thì mình đồng tình với hành động của chủ quán cà phê. Mình rất thích trẻ con, nên các con có làm gì mình cũng thông cảm hoặc chủ động dẹp ly nước hoặc dẹp laptop gọn lại. Một đứa trẻ hiếu động, quậy phá ở không gian công cộng không phải do giáo dục gia đình, cũng không phải do đứa trẻ mà là do độ tuổi của trẻ phải năng động, phải vui chơi thấy cái gì đẹp thì sẽ chạy đến quan sát, sờ vào để khám phá. Tất cả những điều đó bắt nguồn tự độ tuổi của bé".

Cha mẹ cần làm gì khi trẻ nô nghịch gây hậu quả tại quán cà phê hoặc nơi công cộng?

Nhiều phụ huynh đều đồng tình cho rằng khi cho trẻ đến quán cà phê hoặc các địa điểm công cộng thì các cha mẹ, người lớn nên quan sát, đặc biệt là nhắc nhở trẻ khi làm ồn, quậy phá gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chị Kiều Trân (trú quận Gò Vấp, TP.HCM) - là một bà mẹ bỉm sữa cho biết khi đọc được bảng thông báo nói trên thì cảm thấy hơi chạnh lòng trước thông báo này.

"Người lớn nên quan sát, coi sóc và đi theo trẻ. Giống như nãy giờ khi cho con vào quán, bé đi đâu mình đều sẽ đi theo. Khi bé la hét, quậy phá thì bản thân mình cũng cảm thấy rất phiền và ái ngại với những vị khách khác. Ban nãy bé cũng khóc quấy và mình cũng đã kịp thời dỗ dành", chị Trân cho biết.

Hầu hết mọi người đều đồng tình rằng việc một đứa trẻ con hiếu động thì cũng nên bỏ qua tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng nên định hướng lại cho trẻ khi đến những nơi công cộng để tránh gây phiền hà, ồn ào với những người xung quanh.

Sau thông báo của quán cà phê ở Đà Nẵng vừa qua, nhiều phụ huynh cho biết cũng chú ý hơn đến việc lựa chọn quán cà phê để đưa các con đến. Một bà mẹ bỉm sữa cho biết, bản thân chị sẽ lựa các quán cà phê có máy lạnh, rộng rãi thoáng mát và có không gian chơi cho con. "Gần đây mình tìm được một quán cà phê có chỗ để tô màu, chơi đu quay, có cá koi... Như vậy nó sẽ hạn chế được nhiều điều bất cập xảy ra", một vị phụ huynh cho biết.

Đồng thời, nhiều người có con nhỏ cho rằng khi không may con mình nô nghịch nơi công cộng gây ảnh hưởng xấu như làm hư hỏng đồ, làm ai đó bị thương thì chính người phụ huynh của trẻ nên đứng ra nhận trách nhiệm và xử lý thoả đáng. Bởi đó cũng là một cách giáo dục trẻ.

"Mấy bạn nhỏ gây ra hậu quả thì cách phụ huynh khắc phục sẽ thể hiện rất nhiều văn hoá của phụ huynh đó. Con mình phạm lỗi thì chắc chắn mình phải chịu trách nhiệm vì ít nhất mình đã thiếu sót trong việc quản lý con. Không thể nào nói là "con còn nhỏ không biết gì". Tuyệt đối không nên làm như vậy vì đó là dậy hư con mình từ nhỏ", một phụ huynh khác nêu quan điểm.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cũng cho biết bản thân sẽ tuỳ vào nhu cầu thực tế để lựa chọn quán cà phê. "Ví dụ khi cần tập trung làm bài tập, học nhóm mình sẽ chủ động lựa chọn những quán cà phê yên tĩnh, không có trẻ con hoặc là quán có sân vườn", một nữ sinh chia sẻ.