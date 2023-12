Nhiều năm gắn bó keo sơn, Highlands Coffee tưng bừng mừng sinh nhật "bạn thân" ShopeeFood

Thành lập vào năm 1999, bắt nguồn từ tình yêu dành cho đất Việt cùng với cà phê và cộng đồng nơi đây, Highlands Coffee luôn ấp ủ sứ mệnh phục vụ và góp phần phát triển cộng đồng nơi đây bằng cách tạo nên những sản phẩm có thể tôn vinh loại nguyên liệu mang hương vị "thơm đắng" ngất ngây này.



Logo "cao nguyên" trên những ly trà & cà phê của Highlands Coffee là một trong những biểu tượng tiêu biểu của văn hóa đại chúng.

Sau gần 25 năm gắn bó với dải đất chữ S, thương hiệu đã thành công nhân rộng số lượng cửa hàng lên đến con số gần 700 trên khắp cả nước và tạo nên văn hóa thưởng thức trà và cà phê riêng biệt. Đồng hành cùng Highlands Coffee trên hành trình này không thể vắng bóng ứng dụng đặt món ShopeeFood, đối tác thân thiết của thương hiệu từ năm 2018 cho đến nay và là "bến đỗ" giúp thương hiệu F&B này đạt được nhiều cột mốc tăng trưởng ấn tượng. Tính riêng trong năm 2023, doanh thu và số lượng đơn hàng của Highlands Coffee trên ứng dụng ShopeeFood đều tăng gần 1,5 lần so với năm 2022.

Bắt nguồn từ chiến dịch "Trà 1 đồng" nổi tiếng do ShopeeFood xây dựng, Highlands đã phát triển thêm nhiều sản phẩm được yêu thích như Phindi Hạnh Nhân, Trà Thạch Đào, Bánh Mì Que nóng giòn… bên cạnh Trà Sen Vàng trứ danh.

"Highlands Coffee đã không ngừng phát triển và khai phá các giới hạn cùng ShopeeFood trong suốt thời gian qua. Chúc ShopeeFood không chỉ trở thành ứng dụng gọi món hàng đầu mà còn là người bạn thân thiết với hàng triệu người Việt Nam, ngày càng ghi dấu thương hiệu vào tâm trí người dùng thông qua các hoạt động thương hiệu mạnh mẽ và rộng khắp", bà Đỗ Nguyên Đức - Online Sale Manager Highlands Coffee gửi lời chúc đến "app Cam" nhân cột mốc ứng dụng đặt món này thêm một năm tuổi.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ "12.12 Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật" tháng này, tín đồ ShopeeFood tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, Huế, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng, Biên Hoà, Quảng Ninh, Buôn Ma Thuột, Thanh Hóa, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, An Giang sẽ được "tắm" trong mưa ưu đãi độc quyền đến từ Highlands Coffee.

Theo đó, trong hai ngày 8/12 và 12/12, Highlands Coffee chiêu đãi người dùng ShopeeFood tại các khu vực này ưu đãi vạn món 1 đồng đi kèm hàng ngàn voucher giảm 50.000 đồng áp dụng cho đơn hàng từ 100.000 đồng. Cụ thể, trà sen vàng, trà sen vàng củ năng, frezze trà xanh đá xay, PhinDi hạnh nhân, trà thạch đào là những món nằm trong hot list được áp dụng ưu đãi.

Truy cập gian hàng Highlands Coffee trên ShopeeFood ngay từ hôm nay để tận hưởng các ưu đãi hấp dẫn này và cùng nhau gửi lời chúc sinh nhật đến ứng dụng đặt món mà bạn yêu thích ngay và luôn nhé!