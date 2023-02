Nhiều lần dâm ô nữ sinh, thầy giáo bị bắt

Tối 24-2, thông tin từ Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với thầy giáo N.V.H.N. (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, Nghệ An), giáo viên Trường Tiểu học Bồng Khê, để điều tra về tội " dâm ô trẻ em".

Trường Tiểu học Bồng Khê, nơi thầy N. công tác.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào ngày 17-2, một học sinh nữ lớp 5 của Trường Tiểu học Bồng Khê về khóc lóc và kể với gia đình việc bị thầy giáo N. ôm, "đụng chạm" vào người. Phụ huynh học sinh này sau đó đã phản ánh với nhà trường và chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo địa phương, một số học sinh khác trước đó cũng đã bị thầy giáo N. "đụng chạm" vào người nhưng không dám nói nên đã không ai biết sự việc.

Nhận được thông tin, Công an huyện Con Cuông đã triệu tập thầy giáo N. lên trụ sở công an làm việc. Bước đầu, thầy N. thừa nhận đã nhiều lần sờ vào những bộ phận nhạy cảm của các em học sinh nữ tại trường.