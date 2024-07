Nhiều địa phương cơ bản hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT

Cán bộ coi thi, thí sinh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Xuân Phú

Các công việc tiếp theo được triển khai để công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 17/7.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng

Chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Quảng Trị quan tâm lựa chọn nhân sự bảo đảm quy định. Theo đó, số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên huy động làm công tác này gồm: 13 người thuộc Ban làm phách bài thi; 111 người trong Ban chấm thi tự luận; 22 người Ban chấm thi trắc nghiệm. Cùng đó là lực lượng bảo đảm an toàn cho công tác chấm thi (làm phách bài thi: 19 người; chấm thi tự luận: 20 người; chấm thi trắc nghiệm: 5 người) và lực lượng thanh tra chấm thi. Đến ngày 29/6, công tác chuẩn bị tổ chức chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành, bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, công tác chấm thi tại địa phương bắt đầu triển khai từ ngày 29/6. Trong đó, Ban làm phách bài thi tự luận làm việc từ 29/6; Ban chấm thi họp từ ngày 30/6 và bắt đầu chấm bài thi từ 1/7. Ngày 29/6, đoàn kiểm tra theo Quyết định số 698/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra địa điểm làm phách bài thi, bố trí khu vực làm phách và các nội dung liên quan, kiểm tra an ninh an toàn và phương tiện phòng, chữa cháy… Tình hình khu vực chấm thi bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng, chữa cháy và công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày.

Thực hiện nghiêm túc các công đoạn chấm thi theo quy định của Bộ GD&ĐT, Quảng Trị đã hoàn thành chấm bài thi tự luận ngày 7/7; chấm trắc nghiệm đang thực hiện theo quy trình chấm của Bộ GD&ĐT, dự kiến hoàn thành vào ngày 12/7. Các nội dung tiếp theo đều triển khai theo đúng quy định thời gian, tiến độ của Bộ GD&ĐT.

Tại Phú Thọ, công tác chấm bài thi đã hoàn thành cả với bài trắc nghiệm và tự luận; dữ liệu cũng được gửi về Bộ GD&ĐT chờ đối sánh. Chia sẻ về công việc tiếp theo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập cho biết sẽ tổ chức đối sánh điểm (chậm nhất ngày 14/7) và chuẩn bị cơ sở hạ tầng, các điều kiện để sẵn sàng công bố điểm thi vào 17/7 theo kế hoạch Bộ GD&ĐT.

Nhận định của ông Phùng Quốc Lập, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ điều kiện; bảo đảm an toàn, đúng quy trình, quy chế và tiến độ. Các đơn vị, thành viên tham gia chấm thi thể hiện rõ trách nhiệm được giao, không có cá nhân vi phạm quy chế chấm thi. Đáp án và thang điểm bài thi, môn thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng rõ ràng, thuận lợi cho triển khai chấm thi.

Thông tin từ ông Vương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương, địa phương hoàn thành chấm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào ngày 8/7, triển khai các công việc để sẵn sàng công bố điểm thi theo lịch quy định.

Được biết, Hải Dương bắt đầu chấm thi từ 2/7; nhân sự huy động gồm 135 cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi; 25 công an, y tế, phục vụ, bảo vệ. Cán bộ tham gia chấm thi được lựa chọn bảo đảm tiêu chuẩn và năng lực (không có người thân dự thi tại địa phương). Các công việc như tổ chức học tập Quy chế thi, quy định về chấm thi; quán triệt yêu cầu chấm thi được nghiêm túc thực hiện.

Ảnh minh họa ITN.

Sẵn sàng điều kiện công bố điểm thi

Theo Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Bộ GD&ĐT, các công việc: Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD&ĐT (đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu điểm bài thi trắc nghiệm và tự luận); đối sánh kết quả thi sẽ hoàn thành chậm nhất vào 17 giờ ngày 14/7. Đúng 8 giờ ngày 17/7, điểm thi được công bố. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai, các địa phương đều sẵn sàng chuẩn bị cơ sở hạ tầng, điều kiện để việc công bố điểm thi bảo đảm thông suốt.

Với việc đối sánh điểm thi, được địa phương hết sức quan tâm triển khai. Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT, sau khi công bố kết quả thi, các sở GD&ĐT thực hiện công khai phổ điểm các bài thi, môn thi thành phần, đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của trường phổ thông trong tỉnh.

Trường phổ thông đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của học sinh làm căn cứ để đổi mới việc dạy và học trong nhà trường.

“Việc phân tích kết quả điểm thi cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua, xem xét, ghi nhận sự tiến bộ hằng năm của mỗi nhà trường. Đây cũng là căn cứ để tiếp tục chỉ đạo các nhà trường về công tác dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kết nối gia đình, nhà trường…

Thời điểm này, Nghệ An đã hoàn thành chấm thi và gửi dữ liệu điểm về Bộ GD&ĐT theo đúng kế hoạch đề ra. Việc chấm thi triển khai thuận lợi, nghiêm túc, khoa học. Cán bộ chấm thi được lựa chọn là người có uy tín, năng lực, trách nhiệm. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm của Bộ GD&ĐT rất chuẩn; đáp án, thang điểm rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai chấm thi”, ông Thái Văn Thành chia sẻ.

Công việc được triển khai ngay sau công bố kết quả thi là phúc khảo. Bộ GD&ĐT quy định, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi từ 17/7 đến hết ngày 26/7. Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo chuyển dữ liệu đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Việc phúc khảo bài thi sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 4/8.