Nhiều ca tử vong do sốt xuất huyết, nhưng số liệu của Bộ Y tế vẫn không thay đổi

Trong khi đó, các chuyên gia nhận định, số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết tăng so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn có chiều hướng tăng nhanh khi mùa mưa sắp đến.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại TP.HCM

Số liệu thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến chiều ngày 27/7 cả nước ghi nhận hơn 125 nghìn ca mắc sốt xuất huyết, trong đó 40 trường hợp đã tử vong. Điều đáng nói là cũng theo báo cáo của Bộ Y tế ngày 20/07, tức là cách đây 1 tuần, số ca tử vong do sốt xuất huyết cũng là 40 trường hợp. Trong khi những ngày gần đây báo chí thông tin liên tiếp về những trường hợp tử vong mới do sốt xuất huyết.

Theo Cục Y tế dự phòng, số liệu của Bộ Y tế lấy từ hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm 63 tỉnh, thành phố. Số liệu này thay đổi khi các tỉnh thành phố cập nhật. Như vậy là có thể địa phương chưa báo cáo kịp thời số ca tử vong do sốt xuất huyết lên hệ thống, hoặc hệ thống của Bộ Y tế chưa cập nhật. Trong khi đó, tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh diễn ra tuần trước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, số mắc và tử vong do sốt xuất huyết đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

“So với cùng kỳ năm 2021 số mắc sốt xuất huyết đã tăng 184,3%, tử vong tăng 30 trường hợp, chủ yếu tại khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Số mắc dự kiến tiếp tục tăng vì thời gian tới là cao điểm của mùa mưa. Công tác diệt loăng quăng bọ gậy tại nhiều địa phương chưa được đẩy mạnh. Người dân còn lơ là…”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nói.

Nhằm giảm các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Nguyễn Trọng Khoa cho biết, ngày 12/7 Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo các cơ sở y tế tư nhân tuân thủ việc thu dung điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết theo phân độ, phải chuyển bệnh nhân mức nặng về đúng tuyến đã quy định, không cố tình giữ bệnh nhân ở lại.

Bên cạnh đó, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn về bù dịch, không truyền dịch cho bệnh nhân sốt xuất huyết khi chưa có chỉ định. Vừa qua một số trường hợp vào cơ sở y tế tư nhân được truyền dịch vượt quá chỉ định dẫn đến tình trạng diễn biến nặng.

“Về vấn đề theo dõi đối với các người bệnh sốt xuất huyết đang điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, nếu chúng ta không theo dõi sát bệnh nhân thì có thể sẽ không phát hiện kịp thời trường hợp sốc xuất huyết. Cần đảm bảo theo dõi bệnh nhân. Muốn làm được điều này, phải phân loại người bệnh, đưa bệnh nhân cùng phân độ vào một nhóm, cùng khu vực để theo dõi sát sao…”, ông Khoa nói.