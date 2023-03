Nhiệt độ trong ngày ở TP.HCM chênh lệch hơn 10 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, từ trưa nay (12-3) đến chiều tối, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Đông phổ biến trong khoảng 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền Tây từ 30-33 độ C.

Nam Bộ ít mây từ sáng đến trưa ngày 12-3

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong những ngày qua ở TP HCM vào buổi tối và sáng sớm dao động từ 21-23 độ C. Người dân dễ dàng cảm nhận được cảm giác se lạnh khi đi ra ngoài đường.

Trong khi đó, vào buổi trưa và đầu giờ chiều nhiệt độ lên đến 34-35 độ C. Biên độ nhiệt dao động trên 10 độ C, đây là chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Sự biến động này làm cho cơ thể dễ mệt mỏi, trẻ em dễ mắc các bệnh về hô hấp...

Sự chênh lệch này do áp cao lạnh lục địa tuy cường độ không mạnh nhưng vẫn còn đang hoạt động, tác động đến thời tiết Việt Nam.

Trong 2-3 ngày tới, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.