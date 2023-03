Nhiếp ảnh gia chia sẻ ‘bí quyết’ có bức ảnh đáng giá

Đó là chia sẻ của nhiếp ảnh gia, travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) tại workshop "Vui khỏe để đi - Tất tần tật từ A đến Z" do Tạp chí Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà tổ chức. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi "Check-in cùng Bổ Phế Nam Hà – Xoa dịu cơn ho, tự do khám phá".

Travel blogger, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An chia sẻ kinh nghiệm để bắt được những khoảnh khắc "đáng giá" trong các chuyến đi

Travel blogger Ngô Trần Hải An cũng là thành viên ban giám khảo cuộc thi này. Tại buổi workshop, anh đã chia sẻ một số kinh nghiệm để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong các chuyến đi. Theo anh Hải An, không đặt nặng tính kỹ thuật mà nên chú trọng về cảm xúc để có những bức ảnh "nghìn like". "Các bạn hãy chụp những bức ảnh theo đúng phong cách, góc nhìn, cảm xúc của các bạn. Tiêu chí lớn nhất của cuộc thi là tìm ra những bức ảnh có nhiều cảm xúc nhất. Làm sao để khi nhìn vào bức ảnh, người xem muốn lên đường, muốn đi đến nơi mà bạn đã đến ngay lập tức", anh An nhấn mạnh.

Nhiếp ảnh gia ‘hé lộ’ những bức ảnh siêu thực về hang động triệu năm dưới lòng đất

Anh Hải An cũng khuyến khích các thí sinh thỏa sức sáng tạo để có thể bắt được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, đó mới là bí quyết tạo ra những bức ảnh "đáng giá". Ngoài việc giải đáp các thắc mắc của thí sinh, nhiếp ảnh gia cũng đã chia sẻ về chuyến đi khám phá hang động Quảng Bình mới đây của anh và những bức ảnh "siêu thực" về hang động triệu năm dưới lòng đất này.

Đi du lịch không chỉ giúp chúng ta thư giãn, khám phá những vùng đất mới mà còn giúp nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, theo dược sĩ Nguyễn Hương (Dược Nam Hà), đôi khi bạn sẽ gặp một vài rắc rối về sức khỏe nếu không được chuẩn bị cẩn thận, trong đó có các vấn đề về đường hô hấp. Nguyên nhân có thể kể đến là do vi khuẩn và virus, do thay đổi chế độ sinh hoạt, do lệch múi giờ, thay đổi nhiệt độ, do stress hoặc thậm chí do chúng ta "bung lụa" hát hò quá mức.

Dược sĩ Nguyễn Hương đưa ra những bí quyết để giữ sức khỏe trong mỗi chuyến đi

Dược sĩ Nguyễn Hương cũng đã đưa ra những giải pháp đơn giản để giúp du khách có chuyến đi khỏe mạnh, như uống đủ nước, giữ ấm vùng ngực và cổ, nghỉ ngơi hợp lý,... Và đặc biệt, đừng quên mang theo các loại thuốc cơ bản để phòng ngừa, trong đó có thuốc ho Bổ Phế Nam Hà.

Theo dược sĩ Nguyễn Hương, Bổ Phế Nam Hà mang nét tinh hoa cổ truyền đông dược Việt Nam, là "Thuốc ho bổ phế lâu đời" quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình Việt. Bổ Phế Nam Hà cũng vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá như "Thương hiệu quốc gia Việt Nam", "Ngôi sao thuốc Việt", phần nào chứng minh được chất lượng cũng như sự tin yêu của người tiêu dùng Việt dành cho sản phẩm.

"Bổ Phế Nam Hà có công dụng 3 trong 1, không những giúp TRỪ HO - HÓA ĐỜM mà còn có công dụng BỔ PHỔI, điều trị hiệu quả các trường hợp ho do cảm mạo, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho do dị ứng thời tiết, ho lâu ngày không khỏi, đau rát họng, khản tiếng, viêm họng, viêm phế quản. Hiện Bổ Phế Nam Hà có 3 dòng là Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ và Siro thuốc ho Bổ Phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ (không đường) cùng dạng Thuốc ho viên ngậm Bổ Phế Nam Hà tiện dụng, nhỏ gọn, có thể mang theo trong mọi chuyến hành trình", dược sĩ Nguyễn Hương cho biết.

Buổi workshop có sự tham dự của các thí sinh cuộc thi Check-in cùng Bổ Phế Nam Hà và những người yêu thích du lịch

Sau gần 1 tháng tổ chức, vòng 1 cuộc thi Check-in cùng Bổ Phế Nam Hà cũng đã khép lại với hơn 100 bài dự thi. Các bài viết là những hành trình rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi khám phá của gia đình hay những chuyến đi "không có vé khứ hồi" về miền ký ức. Không chỉ chia sẻ những điểm đến hấp dẫn, các bài viết đều đưa ra nhiều bí quyết bảo vệ sức khỏe để tận hưởng trọn vẹn hành trình.

Sau hai vòng chấm sơ loại, Ban giám khảo đã chọn 10 thí sinh xuất sắc để tham dự vòng 2 tại Đà Lạt từ ngày 1-3/4. Ở vòng thi này, thí sinh sẽ chụp ảnh, quay video chia sẻ khoảnh khắc "đồng hành" cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại các điểm check-in trên chuyến du lịch của mình, thể hiện được thông điệp du lịch an toàn cùng Dược Nam Hà.

Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào lễ trao giải ngày 8/4/2023.

