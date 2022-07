Nhậu xỉn, phi công đáp máy bay xuống đường cao tốc

"Viên phi công John Seesing, 35 tuổi, điều khiển chiếc máy bay một động cơ Piper Cherokee đáp xuống đường cao tốc liên bang 70 ở Grain Valley, ngoại ô TP Kansas, bang Missouri vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương)" – kênh ACB dẫn lời Lực lượng tuần tra giao thông bang Missouri cho biết – "Tiến hành kiểm tra nhanh xác định John Seesing có hơi men và đang trong tình trạng say xỉn".

Chiếc Piper Cherokee may mắn không va chạm với phương tiện nào trên đường cao tốc nhưng "có va quệt với lan can bảo vệ đường". Do đó, chỉ có viên phi công bị thương nhưng may mắn không quá nghiêm trọng.

Phi công say xỉn hạ cánh chiếc máy bay Piper Cherokee xuống đường cao tốc hôm 15-7. Ảnh: KMBC

Tình huống bất ngờ buộc lực lượng chức năng phải phong toả đường cao tốc liên bang 70 và đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày mới được dỡ bỏ.

Hồ sơ của cơ quan kiểm soát không lưu xác định John Seesing cho máy bay đáp xuống đường cao tốc khi nó đang trong quá trình từ Florida đến sân bay Trung tâm TP Kansas. Trước khi hạ cánh viên phi công Seesing cũng thông báo rằng máy bay hết nhiên liệu.

Cảnh sát đã điều xe cẩu tới hiện trường để di chuyển máy bay và giải phóng tuyến cao tốc. Họ còn phát hiện súng và cần sa bên trong máy bay. Phi công Seesing đang bị giam và sẽ phải đối mặt cáo buộc điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia, sở hữu trái phép vũ khí và chất cấm.

Xe cứu hộ đưa chiếc máy bay Piper Cherokee rời khỏi đường cao tốc. Ảnh: KMBC

"Cục Hàng không Liên bang Mỹ cũng đang điều tra vụ việc liên quan đến chiếc máy bay Piper Cherokee đáp xuống đường cao tốc liên bang 70" – kênh ABC cho biết thêm.