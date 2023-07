Nhặt đồ trong thùng rác về, gần 40 năm sau người đàn ông sững sờ phát hiện ra giá trị của nó

Hôm Chủ nhật (9/7) vừa qua, các vị khách tới tham dự chương trình Antiques Roadshow - 1 chương trình thẩm định các món đồ cổ do đài BBC 1 của Anh thực hiện, đã có dịp kinh ngạc trước món đồ mà 1 người đàn ông mang tới đây.

Theo thông tin được đăng tải trên trang Daily Mail, buổi thẩm định đồ cổ đã diễn ra ở Newby Hall tại Skelton-on-Ure, Bắc Yorkshire, Anh. Một người đàn ông đã mang đến chương trình một vật mà anh đã lượm lặt được khi làm việc tại một sự kiện gây quỹ từ năm 1985. Đó chính là một tấm poster bằng nhựa khá lớn, trên đó có vẽ một cây đàn guitar trắng với phần thân đàn chính là lục địa châu Phi.

Tấm poster làm bằng nhựa trong suốt và có kích thước khá lớn.

Tấm poster có ghi dòng chữ Live Aid được in hoa màu trắng, cho thấy mục đích từ thiện của buổi hòa nhạc nổi tiếng diễn ra vào năm 1985 để giúp đỡ người dân châu Phi vượt qua nạn đói.

Được biết, buổi biểu diễn này đã được tổ chức đồng thời ở sân vận động Wembley ở thủ đô London của Anh với 72.000 người tham dự, và tại sân vận động John F. Kennedy ở Philadelphia, Mỹ với gần 90.000 người tham dự.

Chương trình Live Aid từng được tổ chức bởi ca sĩ nhạc rock Bob Geldof.

Nó được tổ chức bởi 2 ca sĩ nhạc rock là Bob Geldof và Midge Ure với mục đích gây quỹ để giúp người dân Ethiopia vượt qua những ảnh hưởng của nạn đói trong giai đoạn 1983–1985 ở quốc gia này. Phong trào này đã được bắt đầu với đĩa đơn vì mục đích từ thiện mang tên "Do They Know It's Christmas?".

Người đàn ông nói về nguồn gốc của tấm poster này.

Người đàn ông đã mang tấm poster này tới chương trình cho biết ông đã tìm thấy nó trong thùng rác khi đi tìm quần áo sau khi chúng bị vứt đi.

"Hôm đó tôi đã lo khâu ăn uống cho những người trong ban tổ chức. Họ đã ở đó cả tuần và cần được ăn uống. Tôi nhớ trong suốt buổi biểu diễn, tôi đã phải đi tìm 1 số quần áo của tôi, có ai đó đã nghĩ chúng là đồ bỏ đi nên đã vứt vào thùng rác", người đàn ông chia sẻ.

Chuyên gia John Baddeley đã đặt ra câu hỏi: "Vậy là anh cởi quần áo ra để giặt chúng và có người tưởng nó là đồ vứt đi ư?".

Người đàn ông đáp: "Ở nơi tập kết rác, tôi chẳng tìm thấy quần áo của mình đâu nhưng lại tìm thấy tấm poster này, đối với tôi nó cũng hơi giống một sự bù đắp".

Chuyên gia đánh giá về giá trị của tấm poster khiến người đàn ông sửng sốt.

Chuyên gia John chia sẻ ông tin rằng đây chính là tấm poster xuất hiện đằng sau Bob Geldof khi ca sĩ này tham gia cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi Bob Geldof kêu gọi người dân quyên góp vì mục đích từ thiện.

Bài phát biểu đầy cảm xúc của ông Geldof đã giúp họ gây quỹ được tới 300 bảng mỗi phút, và tổng số tiền thu được lên tới hàng triệu bảng.

Khi được yêu cầu đánh giá về món đồ này, chuyên gia John đã khiến vị khách tham dự chương trình sửng sốt khi tuyên bố: "Nếu anh định bán nó thì tôi nghĩ anh sẽ thu được số tiền trong khoảng từ 8.000 bảng đến 12.000 bảng Anh (tương đương 240 triệu - 360 triệu VNĐ). Chỗ quần áo đã mất của anh trị giá bao nhiêu?".

"Thật là tuyệt vời, chỗ quần áo của tôi chỉ khoảng 60 xu (tương đương khoảng 18.000 VNĐ) mà thôi", vị khách trả lời trong sự ngỡ ngàng, không thể tin nổi mình đã vớ được một món hời.

Nguồn: Daily Mail