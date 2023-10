Nhật Bản ghi nhận tháng 9 nóng kỷ lục sau 125 năm

Cơ quan khí tượng Nhật Bản hôm 2/10 cho biết nhiệt độ trung bình tháng 9 cao hơn bình thường 2,66 độ C. Đây là "con số cao nhất kể từ khi bắt đầu dữ liệu thống kê vào năm 1898".

Trên khắp Nhật Bản vào tháng 9, 100 trong số 153 địa điểm quan sát đã phá kỷ lục nhiệt độ trung bình, bao gồm cả ở Tokyo với mức cao nhất mọi thời đại là 26,7 độ C, ở Osaka với 27,9 độ C và ở Nagoya với 27,3 độ C.

Nhiệt độ tại nhiều địa phương của Nhật Bản ở mức kỷ lục trong năm 2023. (Ảnh: AP)

AFP dẫn lời quan chức cơ quan thời tiết Masayuki Hirai cho biết, mức tăng nhiệt độ trung bình 2,66 độ C là “bất thường” và “vượt qua các mức cao trước đó”.

Nhiệt độ trung bình của Nhật Bản trong mùa hè năm nay cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu được thu thập cách đây 125 năm.

Nhiệt độ bề mặt nước biển xung quanh Nhật Bản cũng tăng cao hơn 1 độ so với mức trung bình. Đó cũng là mức ấm nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 1982.

Năm nay được dự đoán sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người khi biến đổi khí hậu gia tăng. Áo, Pháp, Đức, Ba Lan và Thụy Sĩ đều công bố tháng 9 nóng nhất trong lịch sử.

Cơ quan thời tiết Pháp Meteo-France cho biết nhiệt độ trung bình tháng 9 ở nước này vào khoảng 21,5 độ C, từ 3,5 độ C đến 3,6 độ C trong giai đoạn 1991 - 2020.

Vương quốc Anh cũng ghi nhận kỷ lục nhiệt độ trong tháng 9 từ khi các dữ liệu thống kê bắt đầu được ghi nhận vào năm 1884.

Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 là 16,77 độ C, vượt kỷ lục trước đó của năm 2019.

Nguồn: AFP