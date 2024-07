Nhật Bản đề nghị thanh niên nêu lý do không muốn kết hôn

Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản ngày 19/7 đã mời những người chưa kết hôn và chuyên gia am hiểu vấn đề của người trẻ tới dự cuộc họp đầu tiên để tìm hiểu nhu cầu tìm bạn đời của thanh niên thông qua hẹn hò, mai mối hoặc những phương thức khác.

Quan chức Cơ quan Trẻ nhỏ và Gia đình - do Chính phủ Nhật Bản thành lập từ tháng 4/2023 - cho biết Chính phủ nước này thừa nhận quan điểm về hôn nhân của giới trẻ hiện nay khác so với những gì từng được coi là tiêu chuẩn. Chính phủ Nhật Bản đã thu thập quan điểm của các chuyên gia và giờ đây muốn lắng nghe ý kiến của người trẻ về lý do họ không muốn lập gia đình.

Cuộc tham khảo này được tiến hành sau khi các cuộc khảo sát cho thấy người Nhật Bản có ít cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau và lo lắng về chi phí sinh hoạt cao. Những người tham dự bao gồm người đang cân nhắc việc kết hôn và các chuyên gia.

(Ảnh: Getty Images/AFP)

Cơ quan này dẫn kết quả khảo sát những người độc thân trong độ tuổi 25 - 34 vào năm 2021, trong đó 43,3% nam giới và 48,1% nữ giới nói rằng họ không có cơ hội để tìm hiểu, hẹn hò. Nhiều người nói họ chưa hành động để tăng cơ hội này, như không dự các buổi mai mối hay nhờ bạn bè giới thiệu.

Tình trạng kết hôn giảm ở Nhật Bản được cho là nguyên nhân quan trọng khiến tỷ lệ sinh thấp, dân số suy giảm. Năm 2023, Nhật Bản lần đầu tiên kể từ những năm 1930 ghi nhận số cặp kết hôn giảm xuống dưới mức 500.000. Tỷ lệ sinh cũng giảm 5,1%, xuống còn 758.631 ca - mức thấp kỷ lục mới - và gần chạm ngưỡng 755.000 ca - con số mà Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia đã dự đoán cho năm 2035.

Nhật Bản đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học dự kiến sẽ dẫn đến sự sụt giảm dân số mạnh mẽ trong những thập kỷ tới.