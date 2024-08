Nhập học nhanh chóng, tân sinh viên ấn tượng mạnh với đội ngũ hỗ trợ HUTECH

Các tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên nhiệt tình

Năm nay, HUTECH tổ chức nhập học tại 02 địa điểm là Trụ sở Điện Biên Phủ (Saigon Campus) - 475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM và Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao HUTECH (Thu Duc Campus) - Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM phân theo ngành học, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học nhanh chóng. Trường hợp thí sinh không thể sắp xếp làm thủ tục nhập học đúng nơi quy định, trường vẫn hỗ trợ nhập học ở địa điểm phù hợp với thí sinh.

Đông đảo thí sinh, phụ huynh đến nhập học từ sáng sớm 19/8

Mặc dù thời gian làm việc chính thức bắt đầu từ 7 giờ 30, nhưng theo ghi nhận, các bộ phận đón tiếp cũng như đội ngũ tình nguyện viên ở các khâu đã được bố trí sẵn sàng từ trước 6 giờ sáng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các phụ huynh, thí sinh đến sớm. Chỉ khoảng 6 giờ 30 sáng, ở cả hai cơ sở của HUTECH, không khí ngày nhập học đã trở nên rộn ràng, náo nhiệt.

Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng hướng dẫn tân sinh viên, phụ huynh hết mình

Có mặt tại trường từ 4 giờ sáng, bạn Nguyễn Thị Kiều Trang - tân sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dành lời khen cho đội ngũ hỗ trợ của HUTECH: "Em đến trường từ sớm, thấy đội ngũ hỗ trợ đón tiếp rất nhiệt tình. Trong quá trình làm thủ tục nhập học, em thấy các bước thực hiện rất rõ ràng, hoàn thành nhanh chóng, gặp khó khăn ở đâu đều được các anh chị giải đáp và hướng dẫn rất cụ thể, tường tận".



Nguyễn Thị Kiều Trang (trái) đến trường từ 4 giờ sáng và dành nhiều lời có cánh cho bộ phận tiếp đón

Cùng chung cảm xúc, bạn Nguyễn Ngọc Như Ý - tân sinh viên ngành Quan hệ công chúng cũng bộc bạch: "Ngay khi mới bước vào cổng trường, em đã có ấn tượng đặc biệt vì được các anh chị tình nguyện viên chỉ dẫn lối đi, bãi xe nhiệt tình. Ở từng bước làm thủ tục nhập học, khi em đi làm hồ sơ tới đâu là các anh chị hỗ trợ em tới đó, em cảm giác không bị bỡ ngỡ và bối rối".

Đi cùng các bạn tân sinh viên, phụ huynh cũng ấn tượng đặc biệt về quá trình thực hiện thủ tục nhập học và đội ngũ hỗ trợ của trường. Chú Phạm Hoàng Trung (Vũng Tàu) - phụ huynh tân sinh viên Phạm Hoàng Đạt, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô cho biết: "Chú đánh giá cao đội ngũ hỗ trợ của HUTECH. Vừa vào tới cổng trường là đã có các bạn hỗ trợ. Khi vào đây, đội ngũ hướng dẫn chú và em rất nhiệt tình ở các công đoạn. Chú rất cảm ơn, vì nhiều khi mới lên trường cũng còn nhiều bỡ ngỡ, may có các bạn hướng dẫn để chú đỡ rối".

Chú Phạm Hoàng Trung ấn tượng với đội ngũ hỗ trợ HUTECH

Cô Nguyễn Thị Thúy Loan (Trà Vinh) - phụ huynh tân sinh viên Lữ Phước Thừa, ngành Công nghệ thông tin cũng chung cảm xúc: "Cô rất có thiện cảm với đội ngũ hỗ trợ của trường. Các bạn nhiệt tình và nhanh nhẹn, luôn sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh và các tân sinh viên mọi lúc mọi nơi, chủ động hỏi thăm và chỉ dẫn để cô có thể đi đúng theo quy trình, hoàn thiện giấy tờ nhanh nhất. HUTECH còn tinh tế chuẩn bị nước và đồ ăn nhẹ, giúp những người đi sớm như cô có thể nạp lại thêm một chút năng lượng để tiếp tục hành trình nhập học cùng con".

Không chỉ hướng dẫn tân sinh viên làm thủ tục nhập học, HUTECH còn hỗ trợ tư vấn các thông tin về ký túc xá, nhà trọ nhằm giúp các bạn tân sinh viên có được chỗ ở an toàn, uy tín, an tâm về cuộc sống xa nhà sắp tới. Chú Phạm Hoàng Trung cho biết: "Chú rất bất ngờ với việc trường mình có liên kết, hỗ trợ tân sinh viên tìm nhà trọ, ký túc xá. Khi con chú được vào ở ký túc xá, chú cũng yên tâm hơn về độ an toàn và chất lượng nơi ở trong suốt những năm học xa nhà".

Được biết, trường đã giới thiệu cho nhiều sinh viên có được chỗ ở ngay trong ngày đầu tiên nhập học cũng như trước đó. Sự nhiệt tình, chu đáo của các thầy cô, đội ngũ tư vấn, tình nguyện viên đã góp phần làm giảm bớt tâm trạng bỡ ngỡ, lo lắng của tân sinh viên và nhân đôi niềm vui trúng tuyển đại học của các bạn.

Thời gian làm thủ tục nhập sẽ diễn ra liên tục cho đến trước 17h00 ngày 27/8. Các bộ phận làm việc xuyên suốt, kể cả thứ Bảy, chủ Nhật và các ngày Lễ để hỗ trợ thí sinh, phụ huynh hoàn tất thủ tục nhập học tốt nhất. Bên cạnh đó, trường cũng duy trì các kênh tư vấn hỗ trợ qua Email, điện thoại, Zalo, Facebook.... để thí sinh được giải đáp kịp thời những thắc mắc, tự tin bước vào giảng đường đại học.