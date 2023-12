Nhận xét về 3 cô vợ trẻ hot nhất hiện tại Hải My, Chu Thanh Huyền và Dianaka: Các anh chồng nổi tiếng "đổ" đứ đừ điều gì?

Nếu là fan của đội tuyển U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018, hẳn đôi khi cũng bất ngờ vì nhận ra dàn cầu thủ đã lần lượt lên xe hoa, lập gia đình riêng. Từ Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng hay mới đây nhất là Đoàn Văn Hậu, Quang Hải cũng đều đã nối tiếp nhau rước nàng về dinh, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Dàn cầu thủ này đều là những chàng trai kín tiếng trên MXH, hẹn hò yêu đương đều giấu nhẹm nhưng lại gây bất ngờ bằng một đám cưới hoành tráng với “người thương”. Không những thế, điểm chung của hội bạn thân này là luôn đặt vợ ở vị trí số 1, “nóc nhà” và dành nhiều lời khen, sự trân trọng cho người bạn đời.

Đoàn Văn Hậu khen Doãn Hải My hết lời vì là tiểu thư Hà Nội nhưng không ngại rửa bát

Tháng 11 vừa qua, đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là sự kiện đình đám được quan tâm nhiều nhất. Bởi lẽ, cặp đôi đều là trai tài, gái sắc, sở hữu visual cực phẩm nên sở hữu rất nhiều fan. Chưa kể, đám cưới được đầu tư tổ chức hoành tráng cả ở Thái Bình và Hà Nội cũng là yếu tố khiến dân tình xôn xao bàn luận.

Sau đám cưới, netizen nhận ra, Đoàn Văn Hậu là một người cực ấm áp, yêu thương và rất cưng chiều bà xã. Ngược lại, nam cầu thủ sinh năm 1999 cũng nhiều lần thể hiện sự hạnh phúc khi cưới được một người toàn mỹ như Doãn Hải My.

Đám cưới Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My được netizen khen ngợi hết lời

Thời điểm mới công khai hẹn hò, Đoàn Văn Hậu dành nhiều lời khen, sự tự hào, trân trọng khi nhắc về Doãn Hải My: "Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê vậy. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì. Tôi cảm thấy rất trân trọng những điều như thế" .

Còn hiện tại, khi đã là vợ chồng, nam cầu thủ cũng tiết lộ anh luôn thấy may mắn vì bà xã là người tinh tế, khéo léo. Trong mọi quyết định, đôi khi Đoàn Văn Hậu có phần nóng vội thì Doãn Hải My sẽ là người ở cạnh để “kìm” lại, giúp anh chàng bình tĩnh hơn và có những góc nhìn mới. Đó là điều Đoàn Văn Hậu thích nhất ở Doãn Hải My.

Đoàn Văn Hậu cảm kích vì Doãn Hải My luôn tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử

Quang Hải trân trọng Chu Thanh Huyền vì: “Cô ấy đủ để hiểu khó khăn mà tôi trải qua”

Sau Đoàn Văn Hậu, đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền nhanh chóng “gây bão” trên MXH. Cả hai có khoảng thời gian hơn 3 năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà. Dù chưa từng công khai về mối quan hệ tình cảm với nhau nhưng cách mà Quang Hải nâng niu, trân trọng vợ sắp cưới khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi.

Trước khi chuẩn bị tổ chức đám hỏi vào ngày 1/1/2024 tới đây, Quang Hải lần đầu chia sẻ với truyền thông về người bạn đời của mình. “Bạn gái tôi đã đồng hành cùng tôi trong thời gian ở Pháp. Cô ấy đủ hiểu những khó khăn tôi đã trải qua. Đó là lý do vì sao tôi trân trọng cô ấy. Tôi nghĩ bản thân tôi và cô ấy luôn có nhiều điểm chung để có thể tiến xa hơn” , Quang Hải nói về lý do khiến anh quyết định hỏi cưới Chu Thanh Huyền.

Quang Hải lần đầu nói về vợ sắp cưới, khẳng định Chu Thanh Huyền là người thấu hiểu và cùng mình đi qua nhiều khó khăn

Đặc biệt hơn, Quang Hải còn nhận xét vợ sắp cưới của mình là một người năng động, vui vẻ, thích truyền năng lượng cho mọi người xung quanh. Cũng chính vì vậy, Quang Hải luôn trân trọng khoảng thời gian thi đấu một mình ở Pháp, có Chu Thanh Huyền bên cạnh để động viên và chia sẻ.

Bùi Tiến Dũng dành nhiều lời ngọt ngào cho vợ mẫu Tây

Một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất làng bóng đá hiện tại chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng và người mẫu Dianka Zakhidova. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những phút giây trong cuộc sống thường ngày giản dị nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Cả hai cũng được yêu thích bởi sắc vóc xứng đôi.

Từ khi kết hôn và trở thành bố của nhóc tỳ đáng yêu, Bùi Tiến Dũng thay đổi rõ rệt khi ngày càng trưởng thành, chín chắn đúng chuẩn trụ cột gia đình. Ngoài những lúc tập luyện, thi đấu xa nhà, thời gian còn lại nam thủ môn gốc Thanh Hoá đều dành trọn cho gia đình.

Không chỉ phụ giúp bà xã chăm con, chơi với con, Bùi Tiến Dũng còn cực kỳ nuông chiều, trân trọng Dianka qua từng cử chỉ, hành động nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Anh chàng cũng không ngần ngại khi thường xuyên dành những lời ngọt ngào, yêu thương bày tỏ sự biết ơn đến với “nửa kia”.

Bùi Tiến Dũng không ngại dành lời ngọt ngào cho bà xã trên MXH

“Cảm ơn em đã đến bên đời anh, em đã mang đến niềm hạnh phúc mà trước đây anh chỉ dám nghĩ đến trong những ước mơ của mình. Vũ trụ thật tuyệt vời khi đã biến những ước mơ của anh thành sự thật, đã ban cho anh một người vợ xinh đẹp, ấm áp, ngọt ngào và yêu thương anh nhiều hơn chính anh yêu bản thân mình. Cảm ơn em đã chấp nhận và hy sinh rất nhiều điều để cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, anh rất biết ơn và luôn trân trọng mọi điều em đã làm cho anh và gia đình mình”, Bùi Tiến Dũng viết cho Dianka nhân dịp sinh nhật tuổi 23 của vợ.

