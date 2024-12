Nhân viên Thế Giới Di Động “fullstack” cỡ nào: tưởng bán điện thoại ai ngờ cân cả bảo hiểm, dịch vụ tài chính

Thế Giới Di Động không chỉ là điểm đến lý tưởng để tậu những chiếc smartphone xịn sò hay các thiết bị công nghệ hiện đại, mà còn là một "hệ sinh thái đa dịch vụ" đúng nghĩa. Tại đây, khách hàng có thể dễ dàng đóng tiền điện nước, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thậm chí cả vay tiền mặt, tất cả gói gọn trong một cửa hàng duy nhất.

Nhiều người cứ ngỡ Thế Giới Di Động chỉ là thế giới của điện thoại di động, nhưng nơi đây còn là vũ trụ dịch vụ tiện ích nữa nha

Để xứng tầm với độ đa nhiệm của chuỗi, nhân viên Thế Giới Di Động cũng mang trong mình sự "đa năng" đỉnh chóp, khi vừa mang đến trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, vừa đảm nhận đủ vai trò. Chẳng phải tự nhiên mà các nhân viên ở đây lại được ví như "all in one": vừa am hiểu về sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, lại kiêm luôn việc tư vấn của các dịch vụ khác. Cần mua bảo hiểm? Có ngay nhân viên tư vấn tường tận. Muốn trả góp? Đội ngũ này sẵn sàng giúp bạn duyệt khoản vay trong tích tắc.

Cùng với sự phát triển, mở rộng không ngừng của Thế Giới Di Động, độ "đa-zi-năng" của đội ngũ này vẫn chưa ngừng lại. Đầu tháng 12, Thế Giới Di Động đã chính thức ký kết hợp tác trở thành đại lý thanh toán của VPBank nhằm hỗ trợ khách hàng các dịch vụ tài chính toàn vẹn hơn, bao gồm nạp, rút, chuyển tiền, cũng như mở tài khoản và mở thẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc các "chiến thần áo vàng" nay đã kiêm luôn một phần vai trò giao dịch viên ngân hàng. Họ không chỉ hỗ trợ khách hàng mua hàng trả góp mà còn cả các dịch vụ và tiện ích của ngân hàng - những dịch vụ cần thiết với bất cứ ai trong thời đại ngày nay.

Nghe thì tưởng như đang "gồng gánh" quá nhiều nhiệm vụ, nhưng nhân viên Thế Giới Di Động vẫn thực hiện trơn tru mọi thao tác với phong thái cực kỳ chuyên nghiệp. Trong suốt một tháng chạy thử nghiệm dịch vụ mới, hệ thống đã ghi nhận lượng giao dịch đạt trung bình 1 tỷ đồng mỗi ngày, cho thấy nhu cầu và độ quan tâm của khách hàng là khá lớn. Dự kiến con số này sẽ còn tăng mạnh trong tương lai khi khách hàng biết đến dịch vụ nhiều hơn.

Sở hữu hệ thống bán lẻ lớn bậc nhất Việt Nam, Thế Giới Di Động đã biến thách thức về chất lượng đồng nhất thành lợi thế nhờ quy trình đào tạo đồng bộ, đảm bảo mọi nhân viên đều có thể phục vụ khách hàng một cách tốt nhất

Đáng chú ý, dù dịch vụ chỉ vừa được triển khai, khách hàng đều được sự hỗ trợ tận tình và trải nghiệm nhanh chóng khi ghé bất kỳ cửa hàng Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh. Trải nghiệm này được đảm bảo đồng bộ trên toàn hệ thống gần 3.000 cửa hàng và đến 20.000 nhân viên. Với quy mô lớn như vậy, việc giữ vững chất lượng là điều không hề dễ dàng.

Bằng kinh nghiệm vận hành suốt nhiều năm qua, cộng với quyết tâm đem lại dịch vụ tốt nhất và xuyên suốt cho khách hàng, Thế Giới Di Động đã nỗ lực để "làm tới nơi tới chốn". Trước khi chính thức triển khai, quy trình đào tạo được kiểm soát chặt chẽ và đồng đều để chắc chắn rằng bất kỳ ai trong số 20.000 nhân viên đều nắm vững thao tác lẫn kỹ năng giao tiếp nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng.

Đội ngũ nhân viên đa năng đã làm rất tốt vai trò của mình để Thế Giới Di Động luôn dẫn đầu không chỉ về doanh số, mà còn về trải nghiệm khách hàng.

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, không khó hiểu vì sao Thế Giới Di Động luôn được khách hàng yêu mến và tin tưởng suốt hai thập kỷ qua. Chỉ cần bước vào một cửa hàng, bạn có thể giải quyết hàng loạt nhu cầu – từ mua sắm công nghệ, thanh toán hóa đơn đến giao dịch tài chính. Đây chính là lý do thương hiệu này duy trì vị thế chuỗi bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, bất chấp nhu cầu ngày càng đa dạng.