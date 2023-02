Nhân thân bất ngờ của người phụ nữ lăng mạ, đụng chạm thân thể vào CSGT

Ngày 19-2, tin từ UBND thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã nắm bắt được thông tin bà Nguyễn Thị Ngân (SN 1979; ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hình ảnh Nguyễn Thị Ngân cố tình đụng chạm thân thể vào CSGT đang làm nhiệm vụ. Ảnh cắt từ clip

Theo một lãnh đạo thị trấn Cành Nàng, bà Nguyễn Thị Ngân trước đây làm nghề buôn bán gà, còn hiện giờ đang kinh doanh nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn.

Đáng chú ý, trước đó vào tháng 11-2021, bà Ngân từng dẫn theo nhiều thanh niên đến chi nhánh một công ty ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) có hành vi đe dọa, chửi bới và hành hung một người phụ nữ.

Sự việc đã được Công an huyện Cẩm Thủy vào cuộc xử lý. Đến đầu năm 2022 bà Ngân đã bị Công an huyện Cẩm Thủy phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Sau khi xin xỏ không được, người phụ nữ này liên tục có hành động chửi bới, lăng mạ CSGT nên buộc Tổ công tác phải còng tay người này lại. Ảnh cắt từ clip

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ chiều tối ngày 16-2, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung tuổi bị còng tay đứng cạnh một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, chửi bới, buông những lời nói thô tục, nhục mạ lực lượng CSGT.

Qua đoạn clip dài hơn 10 phút, người phụ nữ trung tuổi này luôn mồm văng tục, lăng mạ nhiều cán bộ CSGT, thậm chí người này còn dùng thân thể của mình cố tình đụng chạm vào người các chiến sĩ công an. Sau khi đoạn clip trên được đăng phát đã chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội, ai cũng bất bình trước hành động thô lỗ, coi thường pháp luật của người phụ nữ.

Theo báo cáo từ Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16-2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện Bá Thước có 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Nguyễn Thị Ngân tại cơ quan công an . Ảnh Công an Thanh Hóa

Lúc này, tổ công tác phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1998, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm và bị Tổ công tác lập biên bản. Bất ngờ Nguyễn Thị Ngân (tên thường gọi là Ngân "gà"; là mẹ chồng của chị L.) đến xin xỏ nhưng không được nên đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, lăng mạ, cố tình đụng chạm thân thể vào CSGT nên buộc Tổ Công tác khống chế, còng tay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngân để củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ".