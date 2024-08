Nhan sắc nữ MC sau cuộc đại phẫu "gọt mặt", trăm triệu vẫn gây thất vọng?

Nữ MC chịu chơi của làng Esports

Nhắc đến cái tên nữ MC "chịu chơi" nhất Esports không thể không nhắc đến Khánh An. "Cày cuốc" hết sức, cô nàng cũng làm đẹp hết mình khiến người theo dõi lâu năm vẫn chưa hết bất ngờ. Thời gian qua, cô nàng không ngại công khai hành trình chinh phục mục tiêu nhan sắc của bản thân.



Cụ thể, Khánh An đã chi hàng trăm triệu để sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt thon gọn, thiện cảm. Cô thậm chí còn công khai "sao kê" những hạng mục mà bản thân đã đầu tư "đắp tiền" vào để tự tin trên sân khấu như: hạ gò má, gọt cằm, nâng cấp vòng 1, mua thẻ tập gym…

Nữ MC Esports sau PTTM giờ như thế nào?

Tưởng rằng được tận hưởng niềm phấn khích lâu dài song Khánh An rơi vào tình trạng nhan sắc xuống cấp sau phẫu thuật. Cô nàng tâm sự: "Sau PTTM một tháng thì xinh nhưng kể từ tháng thứ 4 thì hết hồn. Da xệ, hàm bên to, bên nhỏ lệch nhau. Vân có người hỏi, sao em không gọt hàm đi. Vẫn biết mức độ cải thiện mỗi người khác nhau nhưng mình mặt vẫn to như chưa làm. Bỏ ra cả trăm triệu nhưng nhận về kết quả này, mình bị stress…".

Khi phát hiện tình trạng, Khánh An cũng đến địa điểm can thiệp kịp thời, tác động thêm những biện pháp phù hợp, đảm bảo cứu vãn nhan sắc.

Ảnh: FBNV