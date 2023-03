Nhan sắc ngoài đời của Huỳnh My - thí sinh chuyển giới tỏ thái độ thách thức bị Hương Giang mời về

Vừa qua, tập 3 Miss International Queen Vietnam 2023 đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của khán giả. Trong đó, màn đối đáp tay đôi của thí sinh Huỳnh My với HLV Quỳnh Châu và ban giám khảo được dư luận bàn tán rôm rả.

Được biết, Lý Huỳnh My sinh năm 1994, đến từ An Giang. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp chuyển giới tham gia một cuộc thi về sắc đẹp. Tuy nhiên, mỗi khi xuất hiện, cô nàng đều kéo theo rất nhiều drama, trở thành cái tên chiếm trọn spotlight trong các chương trình dù không đi vào vòng sâu nhất.

Huỳnh My bức xúc vì bị make up không phù hợp

Cụ thể trong tập 3, Huỳnh My bị đưa vào vòng loại trừ, song, cô tỏ ra bất mãn, không đồng tình vì cho rằng bản thân bị đối xử bất công. Huỳnh My cũng thể hiện rõ thái độ bức xúc khi bản thân luôn bị make up sau và trễ hơn so với các bạn thí sinh khác.

"Khi phải bước vào vòng này em không chấp nhận. Vì em đã cố gắng rất nhiều. Em không muốn trình bày mình đẹp hay xấu hoặc hơn ai điều gì. Em tự tin vì có một gương mặt Hoa hậu, hôm nay em đã bị make-up không phù hợp... Em chỉ muốn có một điều gì đó ở đây công bằng, chính xác, thực tế", Huỳnh My nói.

Nữ thí sinh khiến Hương Giang không hài lòng với phát ngôn này.

Sau hàng loạt tranh cãi căng thẳng giữa Huỳnh My và Á hậu Quỳnh Châu, Dược Tiến Sĩ sau đó, giám khảo Hương Giang nói thẳng: "Xin mời em ra khỏi đây". Màn cãi tay đôi của Huỳnh My và BGK cuộc thi trở nên viral chóng mặt sau khi chương trình phát sóng. Nhiều người ngán ngẩm vì thái độ không chuẩn mực của nữ thí sinh này.

Nhan sắc đời thường của Huỳnh My

Dù không đồng tình với màn cãi tay đôi của Huỳnh My nhưng nhiều netizen cũng cho rằng gương mặt của cô khi đó được trang điểm chưa thực sự nổi bật. Đặc biệt là cách đánh mắt khiến Huỳnh My trông dường như “dữ” hơn thường ngày. Bởi trên trang cá nhân, người đẹp chuyển giới tự tin đăng tải nhiều hình ảnh không cần phấn son cầu kỳ nhưng vẫn rất cuốn hút, toát lên vẻ dịu dàng.

Nhiều người nhận xét, Huỳnh My sở hữu nhan sắc ấn tượng. Không những vậy, cô nàng còn có vóc dáng cao, mảnh mai, thân hình gợi cảm không kém con gái chính hiệu. Tuy nhiên, Huỳnh My lại quá tự tin về vẻ đẹp của bản thân, cô tự nhận mình có gương mặt của một Hoa hậu. Cộng đồng mạng khuyên Huỳnh My nên tiết chế, ứng xử đúng mực hơn để có thể tiến xa hơn trong các cuộc thi sắc đẹp.