Nhan sắc lộng lẫy của dàn thí sinh gây nức lòng giới mộ điệu tại đêm chung kết SHB Icon

Thí sinh SHB ICON tự tin tỏa sáng trong đầm dạ hội của Ohlala Dress

SHB ICON là cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện thương hiệu SHB, nằm trong chuỗi Kỷ niệm 30 thành lập Ngân hàng.

Tại SHB Icon, các bạn trẻ SHB có cơ hội được giao lưu, gắn kết và phát triển bản thân, khẳng định những giá trị tốt đẹp của mình để có cơ hội trở thành những gương mặt đại diện cho các sản phẩm, dịch vụ của SHB. Các thí sinh trải đã qua nhiều vòng thi bao gồm sơ khảo, chung khảo tại mỗi miền trước khi vào bán kết và chung kết toàn quốc. Trong vòng chung kết, các thí sinh được tham gia những hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tập luyện ứng xử, catwalk, chụp hình, tham gia các hoạt động cộng đồng, từ thiện, sinh hoạt tại nhà chung… để hướng tới những giá trị Chân – Thiện – Mỹ theo hệ giá trị văn hóa 6 cốt lõi của SHB là Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm.

Những chiếc đầm với tone màu rực rỡ, thiết kế tinh tế là điểm mạnh của trang phục Ohlala Dress

Với đêm chung kết toàn quốc vừa diễn ra, dàn thí sinh đã thực sự tỏa sáng trong những bộ cánh lộng lẫy, tạo được ấn tượng cho Ban giám khảo chuyên môn và các khán giả theo dõi chương trình.



Thiết kế tôn được vẻ đẹp hình thể, tạo sự thoải mái cho các thí sinh SHB ICON khi sải bước trình diễn

Được biết, trang phục nữ của cuộc thi được tài trợ bởi thương hiệu Ohlala Dress với hơn 5 năm trong nghề đã và đang hợp tác, thiết kế trang phục cho các ca sĩ, diễn viên, MC, Doanh Nhân như: MC Thuỳ Linh, MC Mỹ Vân, ca sĩ Đào Tố Loan, Trang Trần Sao Mai, Đỗ Vũ Lan Nhung, Lan Quỳnh Sao Mai…Ohlala Dress với hơn 500 trang phục thiết kế nhiều phong cách như váy đuôi cá, body, váy xòe, váy xẻ, váy ôm, vest nam nữ, là sự lựa chọn tối ưu của các quý cô trong những bữa tiệc sang trọng, thanh lịch. Những mẫu váy của thương hiệu này phù hợp với: Sự kiện, đi tiệc, chụp ảnh.... có nhiều mẫu Big Size và có nhận thiết kế riêng theo số đo, đảm bảo trang phục luôn vừa vặn với người mặc.



Những đường cắt xẻ tinh tế, họa tiết tỉ mỉ là điểm mạnh của thiết kế Ohlala Dress

Chất liệu của Ohlala Dress được nhập khẩu kết hợp cùng thợ có tay nghề cao trong việc may đo thủ công giúp cho nàng được khéo léo tôn dáng. Cùng với đó, sản phẩm luôn có hàng sẵn tại cửa hàng để khách hàng tiện đến thử và trải nghiệm. Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiệt tình, vui vẻ sẽ luôn giúp Khách hàng chọn được trang phục phù hợp và ưng ý nhất.

Thí sinh SHB ICON lịch lãm, sang trọng trong trang phục vest của Seven Uomo

Song hành cùng vẻ lộng lẫy của các thí sinh nữ, các nam thanh của SHB ICON cũng đầy tự tin, bản lĩnh và điển trai trong trang phục của nhà tài trợ Vest Seven Uomo. "Uomo" - trong tiếng Ý có nghĩa là một chàng trai lịch thiệp với cung cách ứng xử nhẹ nhàng và phong thái lãng mạn, dịu dàng. Còn con số 7 (Seven- biểu trưng cho 7 điều tối thượng của một quý ông: Gia đình, Người phụ nữ họ yêu, Bạn bè, Sự nghiệp, Danh vọng, Đạo đức và Một bộ Vest thể hiện con người họ).

Thiết kế vest với nhiều lựa chọn về tone màu đa dạng, thích hợp với nhiều nước da, vóc dáng khác nhau

Hiểu được điều đó, Seven Uomo không chỉ muốn khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực thời trang nam, mà còn cố gắng để trở thành người bạn tâm giao với các quý ông- một ly Martini và dăm điều về sự lịch lãm.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Seven Uomo đã phát triển không ngừng để trở thành một công ty thời trang nam của người Việt được mọi người tin dùng.

Trong những năm sắp tới, Seven Uomo định hướng hoạt động củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ nỗ lực cải tiến sản phẩm, mang lại những bộ sưu tập độc đáo, ấn tượng, có tính ứng dụng cao.

Mục tiêu của Seven Uomo là trở thành thương hiệu thời trang nam uy tín tại Việt Nam và sẽ sớm ra mắt thị trường khác trong khu vực. Cùng với hoạt động kinh doanh, chúng tôi cũng muốn góp sức mình trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tạo thêm việc làm và tham gia các hoạt động xã hội.

Trang phục của Seven Uomo toát lên vẻ nam tính, thời thượng của những quý ông thành thị

Seven Uomo chuyên về các sản phẩm thời trang nam với sự lịch lãm và phong cách thời thượng: Veston may đo/ may sẵn; Áo sơ mi; Giày da; Măng tô; Quần tây; Áo khoác da/gió; Áo phông; Quần short; Phụ kiện, nơ, caravat, dây lưng, ví da… Mục tiêu của Seven Uomo là trở thành thương hiệu thời trang nam uy tín tại Việt Nam và sẽ sớm ra mắt thị trường khác trong khu vực.