Nhan sắc gây thương nhớ của nữ sinh ngành Ngôn ngữ Nhật

Chọn chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật vì mê anime

Đặng Thuý Quỳnh là sinh viên K16 chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật tại Trường ĐH FPT Hà Nội. Ngoài đi học, Quỳnh có thêm cho mình một công việc tay trái là làm mẫu ảnh. Cô bạn từng "gây sốt" với những bộ ảnh thu hút hàng nghìn lượt thích từ cộng đồng mạng.

Đôi mắt to, sống mũi cao cùng thần thái hợp mọi concept từ dễ thương đến nàng thơ là điểm thu hút của cô bạn này.

Đặng Thuý Quỳnh gây ấn tượng với nét đẹp Á Đông dịu dàng.

Chia sẻ về lý do chọn ngành Đại học, cô bạn hài hước ví hành trình đó như một bộ phim anime. Từ khi còn nhỏ, Quỳnh đã mê mẩn những bộ truyện tranh Nhật Bản như Doraemon, Conan, Naruto… và những bộ phim anime như Spirited Away, Your Name… Từ đó, cô bạn nảy ra ý tưởng tìm hiểu văn hoá Nhật Bản không chỉ qua phim ảnh, truyện tranh mà qua cả ngôn ngữ và con đường học tập.

Cô bạn đặc biệt ghi điểm với góc nghiêng đậm chất nàng thơ.

Sau khi chọn Trường Đại học FPT, Thuý Quỳnh bắt đầu hành trình khám phá môi trường học tập quốc tế này. Cô bạn yêu thích nhất ở chuyên ngành của mình là những lớp học không bục giảng, thầy cô giáo gần gũi, nhiệt tình, sâu sát với sinh viên và cơ hội trải nghiệm những hoạt động văn hoá Nhật Bản thú vị.

Thuý Quỳnh (bên trái ảnh) cùng các bạn trải nghiệm mặc Kimono - trang phục truyền thống Nhật Bản tại Trường ĐH FPT.

Học Ngôn ngữ Nhật ở Trường ĐH FPT, cô bạn được trải nghiệm học thư pháp, trà đạo, trải nghiệm lễ hội văn hoá Nhật Bản… Trong trường, có rất nhiều CLB liên quan tới Nhật Bản như CLB Văn hoá Nhật Bản, CLB Kỹ sư cầu nối Nhật Bản cho các bạn học IT, và có cả CLB nhảy Yosakoi – một điệu nhảy truyền thống Nhật Bản. Tất cả đều khiến Thuý Quỳnh có cảm giác như mình ở trong một bộ anime mà cô bạn là nhân vật chính.

Học ngôn ngữ Nhật nhưng ấp ủ đam mê du học Đức

Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, Quỳnh còn là một cô bạn nổi bật trong lớp Ngôn ngữ Nhật với sự chăm chỉ và nỗ lực.

Thuý Quỳnh đam mê tìm hiểu nhiều nền văn hoá trên thế giới.

Trong thời gian thực tập, Thuý Quỳnh từng có thời gian làm Marketing tại K-Global (một công ty chuyên xuất nhập khẩu hàng Việt Nam cho thị trường nước ngoài). Khoảng thời gian đó, cô bạn được có trải nghiệm làm việc với khách hàng toàn cầu, sử dụng luân phiên tiếng Nhật và tiếng Anh để làm những chiến dịch marketing cho sản phẩm. Cô bạn chia sẻ: "May mắn là trên lớp mình có nhiều cơ hội thực hành nên khi đi làm đã không bị ngợp lúc trao đổi trực tiếp với những khách hàng quốc tế lớn.".

Học tập tại Trường ĐH FPT trang bị kỹ năng tốt cho Quỳnh hoàn thiện kỳ thực tập tại 1 công ty xuất nhập khẩu làm việc với khách hàng quốc tế.

Thuý Quỳnh đang học tiếng Nhật và mê tít mù văn hóa Nhật Bản nhưng cô bạn lại ấp ủ mong muốn được học lên MBA (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh) tại Đức sau khi hoàn thiện chương trình học Ngôn ngữ Nhật tại Trường ĐH FPT. Cô bạn hiện cũng đang học tiếng Đức và tham khảo các học bổng để có thể hoàn thiện ước mơ của mình. Quỳnh chia sẻ lý do: "Mục tiêu cuối cùng của mình luôn là theo đuổi kinh doanh. Mình muốn học nhiều thứ tiếng và trải nghiệm nhiều văn hoá để làm vốn sống, kỹ năng và nền tảng cho việc kinh doanh.".

Cô bạn muốn học ngôn ngữ Nhật Bản, Đức và rất có thể là nhiều ngôn ngữ nữa trên hành trình phát triển của mình.

Quỳnh có niềm tin lớn vào hành trình sắp tới bởi cô bạn tin rằng những kiến thức và kỹ năng được trang bị tại Trường ĐH FPT sẽ giúp cô bạn thoải mái "bơi" ở thị trường toàn cầu. Theo Quỳnh, Trường ĐH FPT là môi trường "over hợp" cho những bạn yêu thích văn hoá Nhật Bản nói riêng và muốn trải nghiệm môi trường quốc tế nói chung.