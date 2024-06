Nhận định trận Tây Ban Nha vs Italia: Cuộc chiến cho ngôi đầu ở bảng tử thần

Tây Ban Nha hiện đang tạm đứng đầu bảng B của Euro 2024 do có hiệu số bàn thắng/thua cao hơn so với Italia. Những chú bò tót đã có sự khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng đậm 3-0 trước Croatia – một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng. Các bàn thắng của Tây Ban Nha được ghi do công của Álvaro Morata (tiền đạo), Fabián Ruiz (tiền vệ) và Dani Carvajal (hậu vệ) trải đều ở các tuyến cho thấy sức mạnh của đội bóng này.

Tính cả trận thắng 3-0 trước Croatia, Tây Ban Nha đang có phong độ tốt khi thắng 3 trận thắng liên tiếp, 1 trận hòa (với đội tuyển mạnh là Brazil). Nhìn rộng ra, Tây Ban Nha chỉ thua 1 trong 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thất bại duy nhất đến trước Colombia trong trận giao hữu (0-1).

Nếu tiếp tục giữ được phong độ và lối chơi như trận ra quân, HLV Luis de la Fuente và các học trò hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đạt được trận thắng thứ hai để có 6 điểm, giành vị trí đứng đầu bảng B.

Còn đối với Italia, giống như Tây Ban Nha, thầy trò HLV Luciano Spalletti đang có phong độ tốt. Họ chỉ thua 1 trong 12 trận gần nhất, thắng tới 8 trận. Tuy vậy, trận ra quân tại Euro lần này mặc dù đã có 3 điểm, nhưng đó là một chiến thắng chật vật 2-1 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn là Albania. Đội hình của Italia tham dự giải lần này cũng không có ngôi sao nào thực sự nổi bật và cũng có thể nói việc bảo vệ chức vô địch Euro là nhiệm vụ rất khó khăn đối với thầy trò HLV Luciano Spalletti.

Bên cạnh đó, trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đối thủ của họ sẽ là Croatia – một đội bóng có thực lực ngang ngửa và cũng đang khát điểm trong cuộc chiến giành vé vào vòng trực tiếp. Do vậy, để có lợi thế nằm trong 2 đội đầu bảng thì Italia cần ít nhất 1 điểm trong trận đấu với Tây Ban Nha – đội đang có phong độ tốt và chính vì vậy, HLV Luciano Spalletti và ban huấn luyện cũng cần tính toán kỹ để có chiến thuật hợp lý nhất.

Trong 5 trận đối đầu đấu gần nhất, Tây Ban Nha thắng 3, thua 2. Trong khi Italia thắng 2, thua 3. Chính vì vậy, việc có điểm với một trận hòa có lẽ là kết quả đáng mong đợi nhất đối với Italia khi đối đầu với Tây Ban Nha trong trận đấu có ý nghĩa then chốt tới việc giành các vị trí đứng đầu bảng B – bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần. Nếu thua trước Tây Ban Nha và việc Croatia hoặc Albania có 3 điểm trong cuộc đối đầu trước đó, việc tìm kiếm tấm vé vào vòng 1/8 của Italia sẽ gặp bất lợi trước các đối thủ cạnh tranh trong bảng.

Trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 21/6. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Đội hình dự kiến trận Tây Ban Nha vs Italia:

Tây Ban Nha (4-3-3): Simon; Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegrini, Chiesa; Scamacca.