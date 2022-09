Nhân chứng kể lại vụ cháy lớn ở Bắc Ninh, khói mịt mù không thở nổi

Như VOV.VN đã đưa tin hồi 13 giờ 15 phút ngày 8/9 đã xảy ra vụ cháy lớn tại quán Bi-a Club, địa chỉ số 74, đường Hồ Ngọc Lân, phường Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), sau khi phát hiện đám cháy tại quán Bi-a Club, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an phường Kinh Bắc, Công an thành phố Bắc Ninh, lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường khẩn trương chữa cháy, phân luồng giao thông. Đồng thời, Điện lực thành phố Bắc Ninh ngắt điện toàn khu vực phường Kinh Bắc để tránh sự cố chập điện, phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Có mặt tại hiện trường, bà Phạm Thị Thuận (65 tuổi) có nhà liền kề quán Bi-a bị cháy ở phường Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) cho biết: “Khi chạy ra đến bên ngoài, tôi nhìn thấy cột khói mù mịt, cao ngút khi đứng gần không thể thở nổi”.

Bà Thuận cho biết, quán bên cạnh nhà đã hoạt động được nhiều năm. Khoảng 2 năm nay, trên tầng 2 của quán có mở quán bar, ban đêm thường mở nhạc đến 1 - 2h sáng. Do nhạc to nên tổ dân phố sau đó đã kiến nghị lên uỷ ban phường và UBND TP Bắc Ninh. Sau đó, UBND thành phố đã thành lập ban kiểm tra liên ngành kiểm tra tại quán, kết luận một số vi phạm. Quán đã dừng hoạt động 2 tháng nay. Bà Phạm Thị Thuận (65 tuổi) phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. "Mấy ngày hôm nay, cửa hàng có thợ đến sửa chữa để ngày mai khai trương nhà hàng mới. Sáng nay, tôi thấy mấy thanh niên đến sửa chữa thì chiều nay xảy ra vụ cháy"- bà Thuận nói.

Cũng theo bà Thuận cho biết, khi xảy ra vụ cháy, bà đang ở nhà nhưng không hề hay biết gì. Khi đó, chồng bà chạy ở ngoài về báo có cháy. Khi chạy ra bên ngoài, bà Thuận mới hay biết quán bên cạnh nhà cháy thì vội quay lại lấy một số giấy tờ quan trọng của gia đình và mấy chiếc điện thoại. Đến khoảng 16h ngày 8/9, sau khi vụ cháy được khống chế hoàn toàn, vợ chồng bà Thuận quay trở lại nhà, đi kiểm tra thì thấy trên tầng 2 xuất hiện nhiều vết nứt lớn, ám khói. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy lớn ở quán Bi-a ở Bắc Ninh, một số nhà dân có dấu hiệu nứt, vỡ sau vụ cháy. "Gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng vì vết nứt này. Nếu không sửa lại nhà thì sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu phải sửa lại thì điều kiện gia đình chưa cho phép"- bà Thuận thông tin thêm.

Bước đầu xác định vụ cháy chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về thiệt hại tài sản. Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.