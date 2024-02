Nhân chứng kể lại vụ cháy khiến 4 người tử vong ở TPHCM: "Có người phá được khung sắt, ẵm em bé thoát ra ngoài"

Trưa ngày 17/12, Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM phong toả hiện trường vụ cháy nhà tại hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15 để phục vụ điều tra.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày khiến 4 người tử vong chị Nguyễn Thị Hồng X. (46 tuổi), chị Lê Thị Hồng T. (47 tuổi), anh Trần Quốc C. (38 tuổi) và ông Lê Hoàng D. (56 tuổi). Tất cả là người thân, bạn bè trong trong gia đình.

Hiện trường 2 căn nhà bị cháy, trong đó một căn bị đổ sập phần mái nhà

Sau vụ cháy, nhiều người dân gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, sững sờ bởi quá thương tâm.



Bà Hoàng (54 tuổi, người dân gần hiện trường) cho biết khoảng 3h cùng ngày, mọi người trong hẻm nghe tiếng la hét thất thanh. Khi mọi người chạy ra thì thấy căn nhà số 623/20/19 Cách Mạng Tháng 8 bốc cháy ngùn ngụt khiến ai cũng khiếp sợ.

Mặc dù vậy, người dân vẫn cố tìm cách dập lửa bằng cách dùng bình chữa cháy mini, tạt nước nhưng bất lực do cửa khoá không thể tiếp cận bên trong. Lửa tiếp tục bùng lên dữ dội, kèm tiếng nổ lụp bụp.

Hàng xóm bàng hoàng sau vụ cháy

Theo người dân, ngọn lửa khởi nguồn từ căn nhà được thiết kế một trệt, một lầu. Trên lầu được bọc khung sắt theo dạng chuồng cọp. Lửa bùng lên từ tầng trệt và cháy dữ dội rồi lan qua nhà bên cạnh.



"Lúc cháy, có một người từ trên lầu phá được khung sắt và bồng theo em bé thoát được ra ngoài. Sau đó người này định quay lại cứu nhưng bất lực, lửa lớn quá, không kịp", bà Hoàng nhớ lại.

Trong khi đó, ông H. (45 tuổi, người dân gần hiện trường) cho biết thời điểm xảy ra cháy, căn nhà trên có 6 người bên trong.

Người dân đến gần hiện trường chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Trong các nạn nhân tử vong có ông D., chị T. là anh em ruột. Ông D. là con thứ trong gia đình, làm nghề điện tử ở chợ Nhật Tảo. Thời điểm cháy, người dân nghe tiếng kêu cứu, tìm cách vào trong cứu nhưng ban công được bao bọc khung sắt không vào được, cửa tầng trệt cũng bị khoá nên đành bất lực.



"Lúc đó cả khu phố hầu như đều không ngủ được, náo loạn do lửa cháy lớn. Người phá cửa, người xịt nước, người dùng bình chữa cáy mini xịt nhưng không dập lửa. Khoảng 10 phút sau xe cảnh sát chữa cháy có mặt và đám cháy được dập tắt. Điều không mong đợi đã xảy ra khi 4 người không qua khỏi", ông H. ngậm ngùi.

Theo ông H., khi cảnh sát đến, toàn bộ người dân trong hẻm được yêu cầu khóa cửa và ra khỏi hẻm để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07), lúc 3 giờ 47 lực lượng chữa cháy ban đầu gồm Công an Phường, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố phối hợp tổ liên gia Khu phố 5 sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu và hướng dẫn 7 người thoát khỏi đám cháy an toàn, lúc này đám cháy phát triển lớn trên phần gác nhà số 623/20/19 và lan qua nhà liền kề số 623/20/21.

Ngọn lửa ngùn ngùn khiến nhiều người bất lực trong việc cứu người bị mắc kẹt

Đến 4h10 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Lúc 4h15 phút Đội PCCC và CNCH Công an quận 11 chi viện đến triển khai 1 lăng A chữa cháy tại số nhà 623/20/21.



Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4h23 phút. Diện tích cháy ước tính 101m2 (gồm nhà dân 623/20/21 (50m2), tầng 1 nhà dân số 623/20/19 (51m2). Nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình, quần áo, tủ gỗ, nệm,... bị cháy.