Tiếng va chạm vang lên giữa đêm, tiếp đó là nhiều tiếng nổ lớn và ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe khách. Những người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến vụ cháy khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Đồng Nai.





Vụ cháy xe khách xảy ra vào khoảng 2h sáng 21/7 trên quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương. Dù nhiều giờ đã trôi qua, những người dân sống gần hiện trường vẫn không thể quên được tiếng nổ, tiếng kêu cứu và ngọn lửa bùng lên dữ dội trong đêm.

Ông Lâm, người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc, cho biết đang ở nhà thì nghe liên tiếp hai tiếng động lớn.

"Tiếng đầu tiên nghe một cái ầm, tôi cứ tưởng xe nổ lốp. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, lớn hơn rất nhiều rồi lửa bốc lên, tiếng nổ còn hơn cả lựu đạn" , ông kể.

Ông Lâm, nhân chứng sự việc (Ảnh: Di Anh)

Theo ông Lâm, đoạn quốc lộ này thường xuyên có xe khách, xe tải lưu thông với tốc độ cao vào ban đêm.

Ở gần hiện trường, bà Mỹ Tài cho biết bà nghe tiếng va chạm rồi thấy chiếc xe lao vào dải phân cách trước khi bốc cháy dữ dội.

"Chắc xe tông vào dải phân cách rồi trượt thêm một đoạn, đâm vào cột đèn là bắt đầu cháy. Lửa bùng lên rất nhanh. Mọi người cuống quá, ai cũng muốn cứu nhưng nghe tiếng nổ lốp bốp liên tục nên không ai dám lại gần. Lửa cháy lớn lắm", bà nhớ lại.

Điều khiến nhiều người ám ảnh nhất là những tiếng kêu cứu phát ra từ bên trong chiếc xe đang cháy. Bà Nguyễn Thị Ba nghẹn ngào kể, lúc đầu mọi người vẫn còn nghe rõ tiếng các nạn nhân cầu cứu, nhưng chỉ ít phút sau thì tất cả rơi vào im lặng.

"Người ta kêu quá trời mà không biết cách nào cứu. Lửa càng lúc càng lớn, xe thì cứ nổ đùng đùng. Đến lúc không còn nghe tiếng kêu nữa, tôi chỉ biết nghĩ là... người ta chết hết rồi. Nói tới đây tôi vẫn muốn khóc", bà không khỏi xót xa.

Người phụ nữ không khỏi xót xa khi chứng kiến hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Di Anh)

Theo lời bà Ba, tại hiện trường có một phụ nữ may mắn thoát ra ngoài nhưng trong xe vẫn còn nhiều người thân của bà.

"Bà ấy vừa khóc vừa kêu: 'Cứu giùm tôi, còn người nhà, còn con, còn cháu tôi trên xe'. Nhưng không ai có thể vào được vì lửa quá lớn. Sau đó bà ấy ngất xỉu, mọi người phải đưa đi cấp cứu bằng xe máy."

Không chỉ bàng hoàng trước thảm kịch, nhiều người dân địa phương cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng xe khách chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ này vào ban đêm.

Bà Nguyễn Thị Ba cho biết: "Xe khách giờ khuya chạy ẩu lắm. Đường vắng là chạy rất nhanh, nhiều khi còn lấn cả xe máy. Nhà tôi từng nhiều lần đưa người bị tai nạn đi cấp cứu. Xe thì dắt vào trong nhà"

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe. Ban đầu vụ cháy khiến 4 người tử vong tại chỗ, đến sáng cùng ngày xác định có tổng cộng 7 người tử vong và 5 người bị thương.

Hiện trường còn sót lại sau vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Di Anh)

Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, phục vụ công tác xác định danh tính và bàn giao cho gia đình.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa) điều khiển xe trong tình trạng buồn ngủ, mất tập trung. Khi phát hiện một xe tải chạy phía trước, tài xế đánh lái sang phải để tránh va chạm khiến xe lao vào hệ thống hộ lan. Sau cú va chạm, thanh hộ lan xuyên vào phần đầu xe, động cơ tắt khiến hệ thống mở cửa bằng hơi không hoạt động. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cửa lên xuống phía trước và nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Sau vụ việc, tài xế đã đến Công an xã Hưng Thịnh đầu thú và khai nhận nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ tài xế để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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